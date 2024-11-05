За последний год мы стали свидетелями гордых заявлений и угроз со стороны израильских и иранских властей. Словно рассерженные петухи они уверяли нас, что мы увидим то, что увидим, что их ответ будет решительным и болезненным. Однако две иранские атаки (операция «Честное обещание» 13 апреля и 1 октября) и две израильские атаки (19 апреля и 26 октября) оказались бестолковыми. Ни Тегеран, ни Тель-Авив не пытались нанести удары по стратегическим целям своего противника.

Месяц назад я опубликовал статью [1], в которой обратил внимание на глубокие и многочисленные связи между частью иранского правящего класса и «сионистами-ревизионистами» [2]. Я отметил тот факт, что в Иране эти группы находятся в меньшинстве, несмотря на то, что первые неоднократно занимали пост президента Исламской Республики, а вторые сейчас находятся у власти во главе еврейского государства. Как ни тяжело это признавать, но ни одна из этих стран не является демократической, и их лидеры могут произносить речи, далекие от реальности, не будучи свергнутыми своим народом (хотя иранцы и свергли шаха 45 лет назад).

Тем не менее, обе армии, несмотря на недопустимость нанесения значительных потерь своим противникам, не ограничились праздничными фейерверками. Они использовали свои ракетные пуски, наземные в случае Ирана и воздушные в случае Израиля, чтобы испытать свои системы противовоздушной обороны и попытаться уничтожить их наступательный потенциал (Иран - атакой на авиабазу F-35, а Израиль - атакой на заводы по производству твердого топлива для гиперзвуковых ракет).

На сегодняшний день иранские вооруженные силы, похоже, могут наносить удары по Израилю, где им вздумается, а Израиль и его западные союзники не в состоянии сбивать его гиперзвуковые ракеты, если они у него еще есть. Израильским ВВС гораздо сложнее наносить бомбовые удары в глубину территории Ирана. Его самолеты с большим трудом достигают границ Исламской Республики, чтобы произвести пуск своих дальнобойных ракет. Но Израиль может рассчитывать на дозаправку своих самолетов в полете силами ВВС США и на пассивность сионистских арабских режимов, то есть иорданцев и саудитов.

Что касается политики, то следует признать, что последняя операция Израиля (26 октября) может быть оправдана как ответ на атаку палестинского сопротивления 7 октября 2023 года (операция «Потоп Аль-Аксы»). Тель-Авив не мог заявить, что отвечает на бомбардировку 13 апреля в качестве возмездия за обстрел иранских дипломатических объектов в Дамаске 1 апреля, который сам по себе является грубым нарушением международного права. Он также не может ссылаться на иранские бомбардировки 1 октября в ответ на убийство иностранного лидера на своей территории (Исмаила Хании 31 июля) и генерала Аббаса Нильфорушана в Ливане (во время убийства Хасана Насраллы 27 сентября).

Тель-Авиву всё труднее обосновывать свои действия нормами международного права: в своё время никто не обвинял Иран ответственным за палестинскую атаку 7 октября 2023 года, и нет никакой новой информации, подтверждающей это. Это просто не соответствует принципам «Оси сопротивления» генерала Касема Солеймани , согласно которым каждое национальное формирование должно действовать совершенно независимо. Это просто повторение западного утверждения о том, что эти национальные формирования, действуют, якобы, по доверенности иранского империализма.

В Израиле атака 26 октября 2024 года была представлена как возмездие, спустя год, за «самый страшный погром» в истории, произошедший 7 октября 2023 года.

Заметим прежде всего, что абсурдно приравнивать операцию палестинского Сопротивления против колониального факта к погрому, то есть антисемитской акции, на что указала Франческа Альбанезе, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года.

Следует также отметить, что Израиль уже почтил память погибших в этой атаке, спустя год после её совершения. Согласно еврейскому литургическому календарю, вторая дата относится к празднику Симхат Тора, который в этом году отмечается на три недели позже праздника 2023 года. Однако государство Израиль никогда прежде не ссылалось на литургический календарь. Сам выбор названия «Государство Израиль», когда оно было самопровозглашено армией 14 мая 1948 года, был направлен на то, чтобы избежать выбора между «Республикой Израиль», за что выступали светские евреи, и «Королевством Израиль», которое предпочитали религиозные евреи. Таким образом, мы наблюдаем эволюцию в сторону теократии в «Иерусалиме», как и в Тегеране (я ставлю Иерусалим в кавычки, потому что он не является международно признанной столицей еврейского государства).

Позиция Ирана непонятна его региональным союзникам. Тегеран не стал наносить удары по Израилю, как он объявил, и отказался прийти на помощь «Хезболле». Он заранее предупредил западников о своих намерениях, чтобы они могли перехватить его ракеты, и продолжает переговоры с Соединенными Штатами. Тем самым он сам положил конец «Оси Сопротивления».

В то же время Тегеран подтолкнул «Хезболлу» к выбору Сайеда Хашема Сафиеддина в качестве преемника Сайеда Хасана Насраллы, а затем шейха Наима Касема после его убийства. Сафиеддин был прежде всего «человеком Тегерана», а Кассем является «человеком мулл». Оба они, что бы там ни говорили, не были способны сохранить независимость «Хезболлы». Ливанское Сопротивление, несомненно, продолжится, с Тегераном или без него, а значит, с «Хезболлой» или без неё.

Иранский президент Масуд Пезешкиан, инсценируя перемены в своей стране, постоянно провозглашает, что «если мусульмане объединятся» (а этого не будет), сионистский режим больше не сможет совершать преступления.

ХАМАС тоже пересматривает свою позицию, и это заметно. Хотя неизвестно, кто сменил Яхью Синвара, скорее всего, организацию в Газе возглавит ярый представитель «Братьев-мусульман» Халиль Хайе. Таким образом, ХАМАС снова станет тем, чем он был до 2017 года - исламской политической партией, борющейся против светской партии Фатах (то есть, против других палестинцев), а не сетью сопротивления против израильской колонизации.

В очередной раз мы становимся свидетелями одного из тех исторических моментов, когда альянсы перестраиваются по той причине, что логика этих институтов не соответствует целям, которые они, по их утверждениям, преследуют.