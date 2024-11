Het afgelopen jaar zijn we getuige geweest van hoogmoedige verklaringen en dreigementen van de Israëlische en Iraanse autoriteiten. Elk van hen verzekert ons, als een haan die rechtop staat, dat we zullen zien dat hun antwoord definitief en pijnlijk zal zijn. De twee Iraanse aanvallen (Operatie “True Promise" op 13 april en 1 oktober) en de twee Israëlische aanvallen (19 april en 26 oktober) kwamen hun beloften echter niet na. Noch Teheran noch Tel Aviv probeerden de strategische doelen van hun tegenstander te vernietigen.

Een maand geleden publiceerde ik een artikel [1] waarin ik wees op de diepe en talrijke banden tussen een deel van de Iraanse heersende klasse en de “revisionistische zionisten” [2]. Ik benadrukte het feit dat deze groepen zeer in de minderheid zijn in Iran, ook al hebben eerstgenoemden meerdere malen het presidentschap van de Islamitische Republiek bekleed en zijn laatstgenoemden nu aan de macht in de top van de Hebreeuwse staat. Hoe moeilijk het ook is om toe te geven, geen van beide naties is een democratie en hun leiders kunnen toespraken houden die ver afstaan van de werkelijkheid zonder dat hun volk hen ten val brengt (hoewel de Iraniërs 45 jaar geleden de Sjah ten val brachten).

Hoewel het beide legers verboden was om hun tegenstanders ernstig te verwonden, waren ze niet tevreden met vuurwerk. Ze gebruikten hun raketlanceringen, grond-tot-grond in het geval van Iran en lucht-tot-grond in het geval van Israël, om hun luchtafweersystemen te testen en om te proberen de aanvalscapaciteiten te vernietigen (Iran door de F-35 luchtmachtbasis aan te vallen en Israël door de fabrieken voor de productie van vaste brandstof voor hypersonische raketten aan te vallen)

Tot nu toe lijkt het erop dat de Iraanse strijdkrachten Israël kunnen raken waar ze maar willen, zonder dat Israël en zijn westerse bondgenoten in staat zijn om zijn hypersonische raketten neer te schieten, als ze die nog hebben. Wat voor de Israëlische luchtmacht veel lastiger is, is het bombarderen van Iran diep in het land. Haar vliegtuigen hebben grote moeite om de grenzen van de Islamitische Republiek te bereiken om hun langeafstandsraketten af te vuren. Maar Israël weet dat het kan rekenen op bijtanken van zijn vliegtuigen tijdens de vlucht door de Amerikaanse luchtmacht en op de toegeeflijkheid van de pro-zionistische Arabische regimes, d.w.z. de Jordaniërs en de Saoediërs.

Het vermeldenswaard dat de laatste Israëlische operatie (op 26 oktober) in politieke termen werd gerechtvaardigd als een reactie op de aanval van het Palestijnse verzet op 7 oktober 2023 (Operatie “Vloed van Al-Aqsa”). Tel Aviv kon namelijk niet beweren dat het reageerde op de bomaanslag van 13 april, die werd uitgevoerd als vergelding voor de bomaanslag op Iraanse diplomatieke gebouwen in Damascus op 1 april, die op zichzelf een ernstige schending van het internationaal recht vormde. Evenmin kon het zich beroepen op het Iraanse bombardement van 1 oktober, dat een reactie was op de moord op een buitenlandse leider op zijn grondgebied (Ismaël Haniyeh op 31 juli) en op generaal Abbas Nilforoushan in Libanon (tijdens de moord op Hassan Nasrallah op 27 september).

Het wordt steeds moeilijker voor Tel Aviv om haar acties geloofwaardig te rechtvaardigen onder het internationaal recht: Iran verantwoordelijk houden voor de Palestijnse aanval van 7 oktober 2023 werd destijds niet genoemd en er zijn geen nieuwe gegevens die dat zouden kunnen onderbouwen. In feite is het volslagen onzin, gezien de doctrine van generaal Qassem Soleimani’s “Axis of Resistance” (As van Verzet) , volgens welke elke nationale entiteit in volledige onafhankelijkheid moet handelen. Het is gewoon een herhaling van het westerse standpunt dat deze nationale eenheden in werkelijkheid niets meer zijn dan gevolmachtigden (proxys) van het Iraanse imperialisme.

In Israël werd de aanval van 26 oktober 2024 op Iran voorgesteld als een straf, een jaar na de “ergste pogrom” in de geschiedenis, die van 7 oktober 2023.

Allereerst is het absurd om de operatie van het Palestijnse verzet tegen een koloniaal feit gelijk te stellen aan een pogrom, d.w.z. een antisemitische actie, zoals Francesca Albanese, de speciale rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, het al aangaf.

Er moet ook worden opgemerkt dat Israël deze aanslag al heeft herdacht, een jaar nadat hij op de dag zelf plaatsvond. Volgens de Joodse liturgische kalender verwijst deze tweede datum naar het festival van Simh’at Torah, dat dit jaar drie weken na het festival van 2023 valt. De staat Israël heeft zich echter nooit eerder beroepen op de liturgische kalender. De keuze van de naam voor de “Staat Israël”, toen die op 14 mei 1948 door het leger zelf werd uitgeroepen, was bedoeld om geen keuze te hoeven maken tussen de door seculiere Joden gewenste “Republiek Israël” en het door religieuze Joden gekozen “Koninkrijk Israël”. We zijn dus getuige van een evolutie naar een veronderstelde theocratie in “Jeruzalem” zoals in Teheran (ik zet Jeruzalem hier tussen aanhalingstekens omdat het niet de internationaal erkende hoofdstad van de Hebreeuwse staat is).

De houding van Iran is onbegrijpelijk voor zijn regionale bondgenoten. Teheran viel Israël niet aan zoals het had aangekondigd en weigerde Hezbollah te hulp te schieten. Het heeft het Westen van tevoren gewaarschuwd voor wat het van plan was, zodat het zijn raketten kon onderscheppen, en het zet de onderhandelingen met de Verenigde Staten voort. Daarmee heeft het zelf een einde gemaakt aan de “As van Verzet”.

Tegelijkertijd heeft Teheran Hezbollah onder druk gezet om eerst Sayyed Hashem Safieddine te kiezen als opvolger van Sayyed Hassan Nasrallah en vervolgens Sheikh Naïm Qassem na diens moord. Safieddine was vooral “de man van Teheran” en Qassem is “de man van de mullahs”. Beiden, hoe respectabel ook, waren niet in staat om de onafhankelijkheid van Hezbollah te bewaren en zijn dat nog steeds niet. Het Libanese verzet zal ongetwijfeld doorgaan, met of zonder Teheran, dat wil zeggen, met of zonder Hezbollah.

Masoud Pezeshkian, de Iraanse president, verkondigt voortdurend dat “als moslims verenigd zijn” (wat ze niet zijn), het zionistische regime niet langer in staat zal zijn om misdaden te plegen.

De ommekeer van Hamas is ondertussen al merkbaar. Hoewel het niet bekend is wie Yahya Sinwar heeft opgevolgd, is het zeer waarschijnlijk dat de organisatie nu in Gaza geleid zal worden door een hard-line lid van de Moslim Broederschap, Khalil Hayyé. Op deze manier wordt Hamas weer wat het voor 2017 was: een islamistische politieke partij die vecht tegen het seculiere Fatah (d.w.z. tegen andere Palestijnen) en niet een verzetsnetwerk tegen de Israëlische kolonisatie.

Opnieuw zijn we getuige van een van die historische momenten van hergroepering van allianties, waarbij de logica van instellingen niet die is van de doelen die ze beweren te verdedigen.