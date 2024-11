Il sito Voltairenet.org ha subito un violento attacco il 2,3 e 4 novembre 2024. Potenti computer con ampio accesso a internet hanno effettuato un attacco DDoS, saturando il sito con 60.000 richieste all’ora (per un totale di oltre tre milioni di richieste); nel frattempo degli hacker penetravano nell’area riservata del sito.

L’operazione, che presuppone la disponibilità di notevoli risorse, ha coinciso con la pubblicazione dell’articolo sul vertice dei BRICS, disponibile in 13 lingue, nel contesto delle elezioni presidenziali statunitensi.

Il sito, cui non si è potuto accedere per due giorni e mezzo, è stato ripristinato e attualmente è in fase di riparazione.

In passato avevamo subito attacchi importanti senza riuscire a identificarne l’origine, a eccezione di quelli del 2006, rivendicati sulla stampa israeliana dall’unità 8200 delle FDI.