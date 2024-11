• In december 2023 stelde voormalig president Evo Morales een “zwart plan” aan de kaak om hem en zijn partijleiders Andrónico Rodriguez, Leonardo Loza en Gualberto Arispe uit de weg te ruimen.

• Er werd een onderzoek heropend tegen Evo Morales uit 2015 voor “verkrachting, mensenhandel en mensenhandel” nadat het in 2020 was gesloten, daarna werden er nog zes onderzoeken tegen hem geopend om verschillende redenen.

• Sinds 14 oktober blokkeren zijn [Morales’] aanhangers de hoofdwegen van het land om te protesteren tegen de “gerechtelijke vervolging” van hun leider, maar ook tegen het beleid van de regering met betrekking tot de crisis waarin het land zich bevindt. Geweld volgde op geweld, waarbij politie en demonstranten tegenover elkaar kwamen te staan, terwijl de blokkades verdere economische onrust veroorzaakten. Volgens Bloomberg hebben de botsingen al voor 5 miljard dollar aan verliezen veroorzaakt, oftewel 3,5% van het bruto binnenlands product (BBP).

• Op 26 oktober werd het hele militaire opperbevel vernieuwd door president Luis Arce.

• Op 27 oktober werd Evo Morales het slachtoffer van een moordaanslag toen hij aan het rijden was in de regio Chapare, in het centrum van het land. Zijn twee voertuigen werden doorzeefd met 14 kogels en zijn chauffeur raakte gewond. Hij was al het doelwit van moordaanslagen in 2009 en tijdens de staatsgreep in 2019. Hij zei: “De auto waarin ik aankwam werd geraakt door 14 kogels. Ik was verrast. Gelukkig leven we vandaag nog [...]. Het waren mannen met capuchons die schoten [...]. Het was gepland, het was om Evo te doden [...]. [President] Luis Arce heeft Bolivia vernietigd en nu wil hij onze beweging elimineren door Evo’s leven te beëindigen. We zullen zien hoe we ons gaan voorbereiden [...]. Er is een staat van beleg aan de gang.

• De aanvallers gebruikten militaire helikopters en trokken zich terug in de kazerne van de 9e Divisie.

• Eduardo del Castillo, de Minister van Binnenlandse Zaken, weerlegde deze versie en beweerde dat het “in scène gezet” was door Evo Morales. Hij legde op een persconferentie uit dat het incident had plaatsgevonden tijdens een wegcontrole die was opgezet in het kader van de strijd tegen de drugshandel in Chapare. Roberto Rios, onderminister van Veiligheid, suggereerde dat Evo Morales het ongeluk “zelf had veroorzaakt”.

• Evo Morales gaf toe dat zijn auto en zijn begeleidingsvoertuig eigendom waren van Venezuela. Hij zei: “Ik zal Bolivia niet verlaten, ik ben bij mijn volk en samen met het volk zullen we ons verzetten, en een corrupte regering, een regering van narcos, zullen we confronteren en verslaan.

• De advocaten van Evo Morales hebben een beroep gedaan op de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten.

• President Luis Arce overweegt de noodtoestand uit te roepen.

☞ De afgelopen vier jaar is Latijns-Amerikaans links uit elkaar gegroeid en heeft het zich geleidelijk aan aangesloten bij Noord-Amerikaans en Europees links. De verdediging van de proletariërs wordt opgegeven voor die van de minderheden. In Ecuador heeft president Lenín Moreno zijn voorganger Rafael Correa de rug toegekeerd om zich aan te sluiten bij Washington en een neoliberaal beleid te voeren. In Peru werd president Pedro Castillo omvergeworpen en gevangen gezet, om vervangen te worden door zijn voormalige minister van Ontwikkeling, Dina Boluarte, die nu aan de rechterkant staat.