De website Voltairenet.org werd op 2, 3 en 4 november 2024 zwaar aangevallen. Krachtige computers met grootschalige internettoegang voerden een DDoS-aanval uit, waarbij de website werd verzadigd met 60.000 verzoeken per uur (in totaal meer dan drie miljoen verzoeken), terwijl hackers het priveterrein van de site binnendrongen.

Deze operatie, die aanzienlijke middelen vergde, viel samen met de publicatie van ons artikel over de BRICS-top, beschikbaar in dertien talen, in de context van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Onze site, die tweeënhalve dag niet beschikbaar was, is hersteld en wordt momenteel gerepareerd.

In het verleden zijn we al vaker het slachtoffer geweest van grote aanvallen zonder dat we de oorsprong ervan konden achterhalen, met uitzondering van die in 2006, die in de Israëlische pers werd opgeëist door IDF-eenheid 8200.