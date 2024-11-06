Сайт Voltairenet.org подвергся жестокой атаке 2, 3 и 4 ноября 2024 года. Мощные компьютеры с широким доступом в Интернет провели DDoS-атаку, в результате которой на сайт поступало 60 000 запросов в час (всего более трех миллионов запросов), а хакеры проникли в приватную часть сайта.

Эта операция, потребовавшая значительных ресурсов, совпала по времени с публикацией нашей статьи о саммите БРИКС, доступной на тринадцати языках, в контексте президентских выборов в США.

Наш сайт, который был недоступен в течение двух с половиной дней, был восстановлен и в настоящее время продолжает ремонтироваться.

В прошлом мы уже подвергались массированным атакам, происхождение которых не удалось установить, за исключением атаки в 2006 году, о которой в израильской прессе заявило подразделение ЦАХАЛа 8200.