Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

2348 La vision russe de la situation en Ukraine

AMÉRIQUES

• 2349 La guerre hybride du Canada contre Bharat

• 2350 YouTube censure une interview du candidat Donald Trump

• 2351 Le Pentagone poursuit son déploiement au Moyen-Orient

EUROPE

• 2352 Londres a secrètement et illégalement envoyé des pièces de F-35 à Israël

• 2353 Des professionnels des médias dénoncent le traitement des crimes d’Israël par les médias britanniques

• 2354 Bezalel Smotrich à Paris

• 2355 Storebrand se retire de Palantir, compte tenu de son implication dans les agissements d’Israël en Palestine

• 2356 Ikea versera des indemnités aux prisonniers politiques qu’il a exploité en RDA

• 2357 L’UE espère voir les conséquences de ses sanctions antirusses d’ici un an

• 2358 Polémique slovaquo-britannique

• 2359 Polémique polono-ukrainienne

• 2360 Interférence en Hongrie des réseaux stay-behind de l’OTAN

• 2361 Comment accéder aux documents internes de l’UE

• 2362 L’UE s’engage contre la Transnistrie et contre les déserteurs ukrainiens

• 2363 L’UE signe un partenariat de sécurité et de défense avec la Japon et la Corée du Sud

• 2364 La Moldavie se prépare à rejoindre l’UE après une élection frauduleuse

• 2365 Les mots d’ordre de la propagande ukrainienne

• 23366 La Russie évacue ses citoyens du Liban

AFRIQUE

• 2367 Incarcération d’un chercheur français en Tunisie

• 2368 Élection du nouveau président du Bostwana

ASIE

• 2369 Les manipulations de Benyamin Netanyahou

• 2370 Conflit entre l’état-major et le ministre de la Défense d’une part, et le Premier ministre israélien, d’autre part

• 2371 Giora Eiland, auteur du « plan des généraux »

• 2372 Israël adopte la loi permettant l’expulsion des familles de résistants

• 2373 Les FDI contre le FPLP

• 2374 Un député de Force juive relevé des forces de réserve

• 2375 Mouvement pour la suspension d’Israël des Nations unies

• 2376 Le Moyen-Orient applaudit l’élection de Donald Trump

• 2377 Nouvelle procédure contre Riad Salamé

• 2378 Les destructions israéliennes au Liban

• 2379 Vidéo des tunnels du Hezbollah

• 2380 Israël contrôle l’accès libanais à la mer

• 2381 Israël contrôle les frontières terrestres libanaises

• 2382 Destruction du patrimoine archéologique libanais

• 2383 Position de Najib Mikati

• 2384 Amos Hochstein au Liban

• 2385 Israël poursuit l’action de Daesh à Damas

• 2386 La Jordanie inquiète d’une extension du conflit sur son sol

• 2387 L’Iran préparerait une attaque d’Israël depuis l’Iraq

• 2388 Baisse des revenus pétroliers saoudiens

• 2389 Négociations saoudo-états-uniennes

• 2390 Le Qatar remet en question l’existence de son parlement consultatif

• 2391 Ansar Allah ne croit plus dans l’Iran

• 2392 L’Iran pourrait revoir sa doctrine nucléaire

• 2393 Le Pakistan et l’Iran dénoncent le rôle d’Israël dans le terrorisme baloutche

• 2394 La Chine contre les fabricants d’armes US

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2395 Washington et Tel-Aviv contre tous et contre Cuba

• 2396 Communiqué des quinze agences humanitaires de l’ONU

• 2397 Campagne de cybersécurité des Cinq yeux

• 2398 La Russie favorable à l’élargissement des BRICS

• 2399 Des ONG dénoncent la corruption de la COP19