Op 31 oktober gaf Vassily Nebenzia, de permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de VN, de Veiligheidsraad een overzicht van de situatie in Oekraïne.

Volgens hem heeft het Oekraïense leger tijdens zijn tegenoffensief in een jaar tijd 250 km2 gewonnen, maar verliest het momenteel 30 km2 per dag en verloor het alleen al in oktober 478 km2. Toch blijft het Zelensky-regime zichzelf feliciteren met zijn vooruitgang en zijn overwinning verkondigen.

De Verenigde Staten zijn van plan om de Oekraïense bodem te plunderen (uranium, titanium, lithium en grafiet), waarvan senator Lindsey Graham de waarde heeft geschat op 10.000 tot 12.000 miljard dollar. De Raad van de EU heeft het over een mogelijke lening aan Oekraïne, gesteund door bevroren Russische tegoeden, op voorwaarde dat de controle over het militair-industrieel complex van Oekraïne wordt overgedragen aan Brussel. Omdat de ondergrondse bodemschatten niet van de regering zijn maar van het Oekraïense volk, zijn de bijlagen die de plundering ervan toestaan in het “Zelensky vredesplan” geclassificeerd als “defensiegeheimen”.

Illegitieme Westerse sancties hebben de Russische economische groei (3,94% dit jaar) niet kunnen belemmeren, terwijl de Duitse economie instort.

Het isolement van Rusland is een mislukking, zoals blijkt uit de aanwezigheid van 36 staatshoofden en regeringsleiders in Kazan vorige week.

Kiev probeert met alle middelen nieuwe soldaten te werven en verlaagt voortdurend de leeftijd van rekruten, terwijl de helft van de bevolking al is gevlucht, waaronder 5,3 miljoen naar Rusland in het eerste jaar. Tussen de 100.000 en 170.000 soldaten zijn absent, waarvan er 30.000 worden vervolgd voor desertie. Het regime heeft minstens honderd soldaten laten executeren omdat ze weigerden bevelen op te volgen en rekruteert buitenlandse huurlingen.

De particuliere militaire bedrijven “Academi”, “Cubic”, “Darkhorse Benefits”, “Dyn Corporation”, “Forward Observations Group”, “Hyperion Services”, “Sons of Liberty International”, “ASBS Othago” en “European Security Academy” sturen de huurlingen die ze in het buitenland kunnen werven.

Uiteindelijk zijn de doelstellingen van Rusland om Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren niet veranderd. Als deze oorlog doorgaat, kan hij alleen maar eindigen in nog meer Oekraïense verliezen.