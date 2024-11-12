Международные отношения изменяются невероятно быстро одновременно на нескольких фронтах.

За последние две недели мы показали, что Иран отказался от своих революционных идеалов и отдалился от своих суннитских союзников - ХАМАС и «Исламского джихада», и даже от шиитских союзников - ливанской «Хезболлы», иракской «Хашд аш-Шааби» и йеменской «Ансар Аллах» [1]. Эти факты во многом подтверждаются встречей, на которой Хасан Насралла был ликвидирован ЦАХАЛом «благодаря» иранской информации, путаными заявлениями аятоллы Али Систани в Ираке и мерами, принятыми для предотвращения убийства Абдель Малека аль-Хути в Йемене . [2]

Затем мы показали, что БРИКС на саммите в Казани подтвердили свою приверженность международному праву в противовес англосаксонскому «порядку, основанному на правилах» [3].

Победа Дональда Трампа на выборах в США на этой неделе знаменует собой триумф джексоновцев над демократами, а также над республиканцами, хотя Трампа поддерживала их партия. Из этого следует, что Соединенные Штаты прекратят свои войны на Украине и Ближнем Востоке в пользу тотальной торговой войны.

Что касается европейского континента, то в Великобритании мы стали свидетелями падения Риши Сунака и его замены членом Трехсторонней комиссии (то есть сторонником интересов американского бизнеса) Кейром Стармером. В Германии мы ожидаем падения канцлера Олафа Шольца, а во Франции - премьер-министра Мишеля Барнье, но не знаем, кто придёт им на смену.

На Западе эти события везде имеют один и тот же смысл: неоконсервативная идеология и воукизм осуждаются в пользу защиты наций. Это восстание средних классов. Эти люди, не склонные к ксенофобии, больше не согласны с тем, чтобы их приносили в жертву во имя навязываемой миру англосаксонской глобализации.

В целом, в ближайшие несколько лет произойдет отказ как от имперского курса англосаксов, так и от антиимперского курса Ирана. В то же время мы можем наблюдать укрепление международного права, хотя джексоновцы его не признают. Зато они признают важность подписей в торговых вопросах. Вашингтон, вероятно, продвинет «Инициативу трех морей» в Центральную Европу после того, как вынудит Украину признать поражение от России. Результатом станет усиление Польши в ущерб Германии и ослабление Европейского союза. Соединенные Штаты и страны БРИКС придут к соглашению о необходимости сотрудничества, но будут конфликтовать по поводу статуса доллара как основного ориентира.

Эти серьезные изменения пока скрыты от нас, потому что мы не знаем, как мыслит каждый из этих игроков. Мы ошибочно интерпретируем то, что они говорят и что делают в зависимости от их места в старом мире.

Особенно слепы мы в отношении Соединенных Штатов, которых мы продолжаем считать нашими повелителями. Мы знаем только неоконсервативную доксу и думаем, что Соединенные Штаты мыслят именно так, хотя они уже отказались от своей ферулы.

Избрание, а точнее, переизбрание Дональда Трампа, его блестящая победа в Белом доме и Конгрессе стало свидетельством протеста среднего класса США против западных интеллектуалов, которые ополчились против него.

Напомним, что Дональд Трамп, будучи предпринимателем в сфере недвижимости в Нью-Йорке, был первым публичным лицом, кто 11 сентября 2001 года поставил под сомнение официальную версию якобы исламистских атак. Впоследствии он финансировал «Партию чаепития», бросившую вызов легитимности президента Барака Обамы. Наконец, он возглавил Республиканскую партию, несмотря на сопротивление бывшего вице-президента Дика Чейни (тот был членом «правительства преемственности», которое Трамп назвал «Глубинным государством»). Он вел кампанию по-новому, основываясь на наблюдении за социальными сетями и символически отвечая на ожидания среднего класса. Сразу после избрания и ещё до того, как он занял свое место в Белом доме, Демократическая партия развернула против него всемирную клеветническую кампанию [4]. На протяжении всего срока полномочий ему приходилось бороться с собственными помощниками, которые, не стесняясь, лгали ему и делали противоположное тому, что он им приказывал, а потом хвастались этим. Однако ему удалось, вопреки всему, в одиночку остановить «бесконечную войну» на Ближнем Востоке и военную и финансовую поддержку ЦРУ Аль-Каиды и Даеш.

Мы не знаем, попытается ли Дональд Трамп продолжить во втором сроке то, что он начал в первом. Теперь он знает все подводные камни Вашингтона и собрал команду, которой ему не хватало в первый раз. Единственный неизвестный факт - в чём ему пришлось уступить, чтобы победить на этот раз. Его ближневосточная политика заключалась в замене войны торговлей в рамках Авраамских соглашений. Она была неправильно истолкована, потому что его зять Джаред Кушнер, который отвечал за её реализацию, - ярый расист. Кроме того, он перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, давая понять, что это столица только одного еврейского государства. Во время своей предвыборной кампании он принимал значительные пожертвования от вдовы Шелдона Адельсона, ярого сторонника «сионистов-ревизионистов». Никто не знает, пообещал ли он в ответ поддержать государство Израиль или колониальный проект Владимира Жаботинского.

Победа Дональда Трампа не положит конец противостоянию, но переведёт его с военного поля боя на экономическое. Когда дело дойдет до анализа его политики, политические категории, которыми мы пользовались с XVIII века, окажутся непригодными. Он намерен выбирать не между протекционизмом и свободной торговлей, а между секторами экономики: товарами, которые он будет защищать таможенными пошлинами, потому что они не смогут конкурировать с товарами его конкурентов, и товарами, способными наводнить мировой рынок. Дональд Трамп не является пок4ровителем для всех предпринимателей, это вовсе не так. Он выступает против тех, кто живёт за счёт государства, продавая ему некачественную продукцию, как это делал военно-промышленный комплекс США на протяжении тридцати лет. Понятия «правые» и «левые», «интервенционисты» и «изоляционисты» тоже устарели. Сегодня речь идёт совсем о другом.