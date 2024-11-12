Bir yıldır İsrail ve İran otoritelerinden gururlu açıklamalar ve tehditler duyuyoruz. Her biri, mahmuzları üzerinde duran bir horoz gibi, tepkisinin kesin ve acı verici olacağına dair bize güvence veriyor. Ancak iki İran saldırısı (13 Nisan ve 1 Ekim’deki “Dürüst Söz” Harekatı) ve iki İsrail saldırısı (19 Nisan ve 26 Ekim) sözlerini tutmadı. Ne Tahran ne de Tel Aviv, rakiplerindeki stratejik hedefleri yok etmeye çalıştı.

Bir ay önce, İran [1] yönetici sınıfının bir kısmı ile “revizyonist Siyonistler” [2] arasındaki derin ve çok sayıdaki bağlantıyı vurgulayan bir makale yayınladım.

Bu grupların kendi ülkelerinde çok azınlık oldukları gerçeğinde ısrar ettim, her ne kadar ilki birkaç kez İslam Cumhuriyeti başkanlığına gelmiş olsa da ve ikincisi şimdi İbrani devletinin başında iktidarda olsa da. Kabul etmesi zor olsa da, bu iki ulustan hiçbiri demokrasi değil ve liderleri halkları tarafından devrilmeden gerçeklikten çok uzak konuşmalar yapabiliyorlar (her ne kadar İranlılar 45 yıl önce Şah’ı devirmiş olsalar da).

Ancak, iki ordu, rakiplerine önemli ölçüde zarar vermeleri yasaklanmış olmasına rağmen, kendilerini havai fişek gösterisi yapmakla sınırlamadılar. İran için yerden yere ve İsrail için havadan yere füze fırlatmalarını, uçaksavar savunma sistemlerini test etmek ve saldırı yeteneklerini yok etmeye çalışmak için kullandılar (İran, F-35 hava üssüne saldırarak ve İsrail, hipersonik füzeler için katı yakıt üretim tesislerine saldırarak)

Bugüne kadar, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, İsrail’in ve Batılı müttefiklerinin hipersonik füzelerini düşürebilmesine izin vermeden, İsrail’i istediği her yerde vurabileceği anlaşılıyor, eğer hala bunlara sahiplerse. İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ı derinlemesine bombalaması çok daha sorunlu. Uçakları, uzun menzilli füzelerini ateşlemek için İslam Cumhuriyeti sınırlarına ulaşmakta önemli zorluklar yaşıyor. Ancak İsrail, ABD Hava Kuvvetleri tarafından uçaklarının uçuş sırasında yakıt ikmali yapılmasına ve Siyonist Arap rejimlerinin, yani Ürdünlülerin ve Suudilerin pasifliğine güvenebileceğini biliyor.

Siyasi düzeyde, son İsrail operasyonunun (26 Ekim) 7 Ekim 2023’te Filistin Direnişi’ne (“El-Aksa Taşkını” Harekatı) yanıt olarak haklı gösterildiği belirtilmelidir. Gerçekten de Tel Aviv, 1 Nisan’da Şam’daki İran diplomatik tesislerine yapılan saldırıya misilleme olarak gerçekleştirilen 13 Nisan bombalamasına yanıt verdiğini iddia edemezdi; bu kendi başına ciddi bir uluslararası hukuk ihlaliydi. Ayrıca, topraklarında yabancı bir liderin (31 Temmuz’da İsmail Haniye) ve Lübnan’da General Abbas Nilforoushan’ın (27 Eylül’de Hasan Nasrallah’ın) öldürülmesine yanıt olarak gerçekleştirilen 1 Ekim İran bombalamasına da başvuramazdı. Tel Aviv’in eylemlerini uluslararası hukukta güvenilir bir şekilde haklı çıkarması giderek zorlaşıyor: 7 Ekim 2023’teki Filistin saldırısından İran’ı sorumlu tutmak o zaman söz konusu değildi ve hiçbir yeni veri buna itibar edilmesine izin vermiyor. General Kasım Süleymani’nin “Direniş Ekseni” doktrini ışığında bile bir sapmadır; buna göre her ulusal birim tam bağımsızlık içinde hareket etmelidir. Bu, tam tersine, bu ulusal birimlerin yalnızca İran emperyalizminin vekilleri olduğu yönündeki Batı vizyonunun yeniden canlandırılmasıdır.

İsrail’de 26 Ekim 2024 saldırısı, tarihin “en kötü pogromu” olarak nitelendirilen 7 Ekim 2023 katliamının bir yıl sonraki cezası olarak sunuldu.

Öncelikle Filistin Direnişi’nin sömürgeci bir olguya karşı yürüttüğü operasyonların bir pogrom, yani anti-Semitik bir eylem olarak değerlendirilmesinin saçmalık olduğunu belirtelim; 1967’den beri işgal altında olan Filistin topraklarındaki insan hakları durumuyla ilgili özel raportör Francesca Albanese’nin de belirttiği gibi.

Sonra, İsrail’in bu saldırıyı, olayın meydana geldiği günden bir yıl sonra yaptığını belirtelim. Bu ikinci tarih, Yahudi ayin takvimine göre, bu yıl 2023’ten üç hafta sonraya denk gelen Simh’at Torah festivaline atıfta bulunmaktadır. Ancak, İsrail Devleti şimdiye kadar ayin takvimini hiç kullanmamıştır. Ordusu 14 Mayıs 1948’de kendini ilan ettiğinde “İsrail Devleti” adını seçmesi, laik Yahudilerin arzuladığı “İsrail Cumhuriyeti” ile dindar Yahudilerin seçtiği “İsrail Krallığı” arasında seçim yapmaktan kaçınmayı amaçlıyordu. Bu nedenle, Tahran’daki gibi “Kudüs”te varsayılan bir teokrasiye doğru bir evrime tanık oluyoruz (burada Kudüs’ü tırnak içine aldım çünkü İbrani devletinin uluslararası alanda tanınan başkenti değil).

İran’ın tutumu bölgesel müttefikleri için anlaşılmazdır. Tahran, İsrail’e duyurduğu gibi saldırmadı ve Hizbullah’a yardım etmeyi reddetti. Batı’yı füzelerini durdurabilmeleri için önceden uyardı ve ABD ile müzakerelerini sürdürüyor. Bunu yaparken, kendisi “Direniş Ekseni”ne son verdi.

Aynı zamanda Tahran, Hizbullah’ı Seyyid Hasan Nasrallah’ın yerine Seyyid Haşim Safieddin’i, ardından onun da suikastından sonra Şeyh Naim Kasım’ı seçmeye zorladı. Ancak Safieddin her şeyden önce “Tahran’ın adamı”ydı ve Kasım da “mollaların adamı”ydı. Her ikisi de ne kadar saygıdeğer olsalar da, yerli değillerdi, Hizbullah’ın bağımsızlığını koruyabilirlerdi. Lübnan Direnişi şüphesiz Tahran’la veya Tahransız devam edecek, bu da Hizbullah’la veya Tahransız anlamına gelecektir.

Ülkesini yeniden canlandırmak için çalışan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, “Müslümanlar birlik olursa” (ki değiller) Siyonist rejimin artık suç işleyemeyeceğini söylemekten hiç vazgeçmiyor.

Hamas’ın dönüşümü ise kendi adına zaten fark edilebilir. Yahya Sinwar’ın yerine kimin geçtiği bilinmese de, en olası sonuç örgütün artık Gazze’de Müslüman Kardeşler’in katı görüşlü bir üyesi olan Halil Hayyé tarafından yönetilecek olmasıdır. Bu şekilde Hamas, 2017’den önceki haline geri dönecek: laik Fetih’e (yani diğer Filistinlilere) karşı savaşan İslamcı bir siyasi parti olacak ve İsrail sömürgeciliğine karşı bir direniş ağı olmayacak.

Bir kez daha ittifakların yeniden yapılandırıldığı tarihi anlardan birine tanık oluyoruz; kurumların mantığı geçerli, savunduklarını iddia ettikleri davaların mantığı değil.