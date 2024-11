Le président réélu Donald Trump n’est plus l’homme inexpérimenté de son premier mandat. Il a éprouvé la manière dont fonctionne les États-Unis et s’est constitué une équipe de fidèles. Il n’entend nommer dans son administration que des loyalistes MAGA (Make America great again !) c’est-à-dire les personnalités qui ont soutenu sa contestation du scrutin de 2020.

Son cabinet à la Maison-Blanche sera organisé avec les mêmes personnes qui formaient son cabinet de campagne électorale.

1) Son gouvernement devrait d’abord être chargé d’expulser de l’administration les généraux ayant participé au « gouvernement de continuité » (créé par décret présidentiel) , c’est-à-dire à l’État profond (Deep State), et de purger les services de Sécurité nationale des individus impliqués dans la déclaration mensongère selon laquelle l’affaire de l’ordinateur de Hunter Biden ne serait qu’une désinformation russe.

2) Son second objectif, dans la tradition d’Andrew Jackson, sera de diminuer le plus possible l’État fédéral au profit des États fédérés. C’est la revanche des sudistes sur les nordistes ou plutôt de Thomas Jefferson sur Alexander Hamilton. Cela implique de réorienter les Forces armées vers la défense du territoire états-unien au détriment de « l’impérialisme américain ».

3) Son troisième objectif devrait être de mener une guerre économique contre la Chine tout en mettant fin aux conflits en Ukraine et peut-être au Moyen-Orient. Ce deuxième point sera particulièrement difficile vu le nombre de chrétiens sionistes qui l’entourent.