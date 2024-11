Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Ce bulletin est une source exceptionnelle d’information sur la rapide transformation des relations internationales, la fin de l’hyperpuissance états-unienne et l’émergence d’un monde multipolaire. Abonnez-vous.

Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2400 Les trois objectifs de l’administration Trump

AMÉRIQUES

• 2401 Donald Trump commence à former son administration

• 2402 Assemblée générale des Fédérations juives d’Amérique du Nord à Washington

• 2403 Selon Bishara Bahbah, Donald Trump veut la paix au Moyen-Orient

• 2404 Richard Haass plaide pour une paix avec la Russie en Ukraine

EUROPE

• 2405 Keir Starmer pourrait se rapprocher de Donald Trump

• 2406 La France contre la colonisation des territoires palestiniens

• 2407 Israël attaque une possession française à Jérusalem

• 2408 L’Allemagne contre la colonisation des territoires palestiniens

• 2409 Le Triangle de Weimar et la Géorgie

• 2410 Polémique en Pologne sur l’avenir de la guerre en Ukraine

• 2411 Huit États-membres de l’UE favorables à de nouvelles « sanctions » contre la Russie

• 2412 L’UE poursuit la formation des militaires ukrainiens

• 2413 L’Acte pour la liberté des médias entre en vigueur dans l’UE

• 2414 La Russie prévient Israël de ne pas bombarder ses bases en Syrie

ASIE

• 2415 Yaïr Netanyahou accuse le Shin Bet de comploter contre son père

• 2416 Conflit entre le Premier ministre et la procureure générale

• 2416 Bezalel Smotrich, la colonisation et Donald Trump

• 2417 Le Conseil national de sécurité interdit aux Israéliens de participer à des évènements à l’étranger

• 2418 Le nouvel ambassadeur d’Israël à Washington pour le Grand Israël

• 2419 Pas de report judiciaire pour Benyamin Netanyahou

• 2420 Les pillages à Gaza ne sont pas le fait du Hamas

• 2421 Le projet Hochstein d’accord pour le Liban

• 2422 Benyamin Netanyahou revendique une opération terroriste

• 2423 Selon le Liban, Israël est en train de créer une zone tampon invivable

• 2424 Les FDI demandent aux Libanais d’évacuer toujours plus de villes

• 2425 Position de l’Arabie saoudite face à Israël

• 2426 Le Qatar doit chasser le Hamas

• 2427 Nouvelle définition de l’espionnage en Türkiye

• 2428 Les aéroports et compagnies aériennes indiennes font l’objet de fausses alertes à la bombe

• 2429 Le Myanmar reçoit le soutien de la Chine pour ses élections de 2025

• 2430 Conflit philippino-chinois

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2431 La FINUL, victime de l’agression israélienne, constate que les FDI veulent supprimer la « ligne bleue »

• 2432 Sommet arabe et islamique de Riyad

• 2433 Sommet annuel de la Communauté politique européenne

• 2434 La CPI ouvre une enquête sur son procureur