De herkozen president Donald Trump is niet langer de onervaren man van zijn eerste termijn. Hij heeft ervaren hoe de Verenigde Staten werken en heeft een team van loyale volgelingen samengesteld. Hij is van plan om alleen MAGA (Make America great again!) loyalisten in zijn regering te benoemen, d.w.z. de persoonlijkheden die zijn verkiezingsuitdaging voor 2020 steunden.

Zijn Witte Huis-kabinet zal bestaan uit dezelfde mensen die zijn verkiezingscampagnekabinet vormden.

1) De eerste taak van zijn regering zou moeten zijn om de generaals die deelnamen aan de “continuïteitsregering” (gecreëerd per presidentieel decreet), d.w.z. de Deep State, uit de regering te zetten en de nationale veiligheidsdiensten te zuiveren van de individuen die betrokken waren bij de valse bewering dat de Hunter Biden computeraffaire niets meer was dan Russische desinformatie.

2) Zijn tweede doel, in de traditie van Andrew Jackson, zal zijn om de federale staat zoveel mogelijk terug te dringen ten gunste van de deelstaten. Dit is de vergelding van zuiderlingen op noorderlingen, of beter gezegd van Thomas Jefferson op Alexander Hamilton.

3) Zijn derde doel zou zijn om economische oorlog te voeren tegen China en tegelijkertijd een einde te maken aan de conflicten in Oekraïne en misschien het Midden-Oosten. Dit tweede punt zal bijzonder moeilijk zijn gezien het aantal zionistische christenen om hem heen.