Der gewählte Präsident Donald Trump ist nicht mehr der unerfahrene Mann seiner ersten Amtszeit. Er hat die Funktionsweise der Vereinigten Staaten kennengelernt und ein Team von treuen Anhängern aufgebaut. Er beabsichtigt für seine Verwaltung lediglich MAGA-Loyalisten zu ernennen (Make America great again!), d. h. die Persönlichkeiten, die seine Anfechtung der Wahl 2020 unterstützt haben.

Sein Kabinett im Weißen Haus wird mit denselben Leuten besetzt sein, die auch sein Wahlkampfkabinett gebildet haben.

1) Seine Regierung sollte zunächst dafür sorgen, dass die Generäle aus der Verwaltung entfernt werden, die an der (durch Präsidialdekret geschaffenen) "Kontinuitätsregierung" teilgenommen haben, d.h. an dem tiefen Staat (Deep State) und der Nationale Sicherheitsdienst von Personen gesäubert wird, die in die falsche Behauptung verwickelt sind, dass die Computer-Affäre Hunter Biden nichts anderes als russische Desinformation sei.

2) Sein zweites Ziel, in Andrew Jacksons Tradition, wird darin bestehen, die Bundesstaatsausgaben auf Kosten der einzelnen Staaten so weit wie möglich zu verkleinern. Es war die Revanche der Südstaaten an den Nordstaaten, oder besser gesagt, von Thomas Jefferson an Alexander Hamilton.

3) Sein drittes Ziel sollte sein, einen Wirtschaftskrieg gegen China zu führen und gleichzeitig die Konflikte in der Ukraine und möglicherweise im Nahen Osten zu beenden. Dieser letzte Punkt wird angesichts der vielen christlichen Zionisten, die Trump umgeben, besonders schwierig werden.