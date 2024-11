Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

Dieses Bulletin ist eine außergewöhnliche Informationsquelle über den raschen Wandel der internationalen Beziehungen, das Ende der Hypermacht USA und die Entstehung einer multipolaren Welt. Abonnieren.

In Ausgabe 108:

LEITARTIKEL

• 2400 Die drei Ziele der Trump-Regierung

AMERIKA

• 2401 Donald Trump beginnt mit der Bildung seiner Regierung

• 2402 Generalversammlung der Jüdischen Föderationen Nordamerikas in Washington, D.C.

• 2403 Laut Bishara Bahbah will Donald Trump Frieden im Nahen Osten

• 2404 Richard Haass plädiert für Frieden mit Russland in der Ukraine

EUROPA

• 2405 Keir Starmer könnte Donald Trump näherkommen

• 2406 Frankreich gegen die Kolonisierung der Palästinensergebiete

• 2407 Israel greift eine französische Besitzung in Jerusalem an

• 2408 Deutschland gegen die Kolonisierung der Palästinensischen Gebiete

• 2409 Das Weimarer Dreieck und Georgien

• 2410 Kontroverse in Polen über die Zukunft des Ukraine-Krieges

• 2411 Acht EU-Mitgliedstaaten befürworten neue "Sanktionen" gegen Russland

• 2412 EU setzt Ausbildung ukrainischer Militärangehöriger fort

• 2413 Das Gesetz über die Medienfreiheit tritt in der EU in Kraft

• 2414 Russland warnt Israel seine Stützpunkte in Syrien nicht zu bombardieren

ASIEN

• 2415 Yair Netanjahu beschuldigt Shin Bet, sich gegen seinen Vater verschworen zu haben

• 2416 Konflikt zwischen dem Premierminister und dem Generalstaatsanwalt

• 2416 Bezalel Smotrich, die Kolonialisierung und Donald Trum

• 2417 Nationaler Sicherheitsrat verbietet Israelis die Teilnahme an Veranstaltungen im Ausland

• 2418 Israels neuer Botschafter für Großisrael in Washington

• 2419 Keine gerichtliche Vertagung für Benjamin Netanjahu

• 2420 Gaza-Plünderungen sind nicht das Werk der Hamas

• 2421 Das Projekt Hochstein stimmt für den Libanon zu

• 2422 Benjamin Netanjahu übernimmt Verantwortung für Terroranschlag

• 2423 Nach Angaben des Libanon schafft Israel eine unbewohnbare Pufferzone

• 2424 IDF fordert Libanesen auf, weitere Städte zu evakuieren

• 2425 Die Haltung Saudi-Arabiens gegenüber Israel

• 2426 Katar soll Hamas verjagen

• 2427 Neue Definition der Spionage in der Türkiye

• 2428 indische Flughäfen und Fluggesellschaften erhalten falsche Bombenalarme

• 2429 Myanmar erhält Chinas Unterstützung für die Wahlen 2025

• 2430 Konflikt zwischen Philippinen und China

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2431 UNIFIL, Opfer der israelischen Aggression, stellt fest, dass IDF die "blaue Linie" entfernen will

• 2432 Arabischer und Islamischer Gipfel in Riad

• 2433 Jahresgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft

• 2434 IStGH leitet Ermittlungen gegen seinen Ankläger ein