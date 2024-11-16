Uluslararası ilişkiler aynı anda birçok alanda son derece hızlı bir şekilde değişiyor.

Son iki hafta, İran’ın devrimci idealini terk ettiğini ve Hamas ve İslami Cihad’daki Sünni müttefiklerinden ve hatta Lübnan Hizbullahı, Irak Haşdi Şabi ve Yemen Ensarullah’taki Şiilerden uzaklaştığını gösterdi.

Bu noktalar, büyük ölçüde Hasan Nasrallah’ın İran bilgileri “sayesinde” IDF tarafından öldürüldüğü toplantı, Irak’ta Ayetullah Ali Sistani’nin kafa karıştırıcı açıklamaları ve Yemen’de Abdülmelik el-Husi’nin suikastını önlemek için alınan önlemlerle doğrulandı.

Daha sonra BRICS’in, Kazan zirvesinde Anglosaksonların “kurallara dayalı düzenine” karşı uluslararası hukuka bağlılıklarını teyit ettiğini gösterdik.

Bu hafta, Donald Trump’ın ABD seçimlerindeki ezici zaferi, Jacksonian’ların (içe dönük ulusalcı siyaset) demokratlar üzerindeki zaferini, ancak aynı zamanda Cumhuriyetçiler üzerindeki zaferini de simgeliyor.

Bunun sonucunda, ABD’nin Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşlarını, tam kapsamlı bir ticaret savaşı lehine sonlandırması gerekir.

Avrupa kıtasında, Birleşik Krallık’ta Rishi Sunak’ın düşüşüne ve onun yerine Üçlü Komisyon – Trilateral Commission- üyesi (yani ABD iş çıkarlarını destekleyen) Keir Starmer’in gelmesine tanık olduk. Almanya’da Şansölye Olaf Schloz’un ve Fransa’da Başbakan Michel Barnier’in düşüşünü bekliyoruz, ancak bunların yerine kimin geçeceğini bilmiyoruz.

Batı’da bu olayların her yerde aynı anlamı vardır: neo-muhafazakar ideoloji ve uyanık/woke din, ulusların savunulması lehine kınanmaktadır.

Bu, orta sınıfların bir isyanıdır. İnsanlar, artık Anglo-Sakson küreselleşmesinin dayattığı dünya ideolojisi adına feda edilmeyi kabul etmiyorlar.

Genel olarak konuşursak, önümüzdeki yıllarda hem Anglosaksonların emperyalist iradesinin hem de İran’ın anti-emperyalist iradesinin terk edilmesine doğru ilerliyoruz.

Aynı zamanda, Jacksoncular tarafından tanınmasa da uluslararası hukukun güçlendiğini görmeliyiz.

Ancak Jacksoncular, ticari konularda imzaların önemini kabul ediyorlar. Washington’un, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı yenilgiyi kabul etmeye zorladıktan sonra Üç Deniz Girişimi’ni Orta Avrupa’ya empoze etmesi muhtemeldir.

Bu, Polonya’nın Almanya’nın zararına yükselmesine ve Avrupa Birliği’nin zayıflamasına yol açacaktır. ABD ve BRICS işbirliği yapma gerekliliği konusunda anlaşacak, ancak doların referans statüsü konusunda çatışacaklardır.

Bu önemli değişimler hâlâ bizden gizli çünkü bu aktörlerin her birinin düşünme biçimine yabancıyız. Antik dünyadaki yerlerine dayanarak söylediklerini ve yaptıklarını yanlış yorumluyoruz.

Özellikle efendimiz olarak görmeye devam ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı körüz.

Sadece neo-muhafazakar mantığı biliyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, henüz kendi yönetiminden kurtulmuş olmasına rağmen, bu şekilde düşündüğünü hayal ediyoruz.

Donald Trump’ın seçilmesi, daha doğrusu yeniden seçilmesi, Beyaz Saray ve Kongredeki ezici zaferi, ABD orta sınıflarının, kendisine karşı birleşmiş olan Batılı entelektüellere karşı isyanını simgeliyor.

Donald Trump’ın, New York’ta bir emlak geliştiricisi iken, 11 Eylül 2001 öğleden sonrası, sözde İslamcı saldırıların resmi versiyonunu sorgulayan ilk kişilik olduğunu hatırlayalım.

Daha sonra, Çay Partisi hareketi içinde, Başkan Barack Obama’nın meşruiyetine yönelik meydan okumayı finanse etti.

Son olarak, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin (Trump’ın “derin devlet” dediği “süreklilik hükümeti”nin bir üyesiydi) direnişine rağmen Cumhuriyetçi Parti’yi ele geçirdi.

Sosyal ağları gözlemlemeye ve orta sınıfların beklentilerine sembolik olarak yanıt vermeye dayalı yeni bir tür kampanya yürüttü.

Seçilmesinin ardından ve hatta Beyaz Saray’daki koltuğuna oturmasından önce, Demokrat Parti ona karşı küresel bir karalama kampanyası başlattı.

Görev süresi boyunca, kendisine yalan söylemekten ve emrettiği şeyin tam tersini yapmaktan çekinmeyen ve sonra da bununla övünen kendi işbirlikçileriyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Ancak tek başına, herkese karşı, Ortadoğu’daki “bitmeyen savaşı” ve CIA’in El Kaide ve DEAŞ’a verdiği askeri ve mali desteği engellemeyi başardı.

Trump’ın aksine, Joe Biden ekibini Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS), Rand Corporation ve General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman ve Lockheed Martin’deki personelden oluşturdu. Orta Doğu’da savaşları yeniden başlattı, ardından Ukrayna’da yeni bir savaş başlattı.

Donald Trump’ın ikinci döneminde ilk döneminde üstlendiği görevi sürdürmeye çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz.

Artık Washington’un tuzaklarını biliyor ve ilk seferinde sahip olmadığı bir ekip kurdu. Tek bilinmeyen, bu sefer kazanabilmek için neyi kabul etmek zorunda kaldığı.

Orta Doğu’daki politikası, İbrahim Anlaşmaları aracılığıyla savaşı ticaretle değiştirmekti. Bu yanlış anlaşıldı çünkü anlaşmaları uygulamaktan sorumlu olan damadı Jared Kushner son derece ırkçıydı. Ayrıca ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı ve bu da oranın tek Yahudi devletinin başkenti olduğu anlamına geliyordu. Kampanyası sırasında, “revizyonist Siyonistler”in koşulsuz destekçisi olan Sheldon Adelson’ın dul eşinden önemli bağışlar kabul etti. Karşılığında İsrail Devleti’ni veya Vladimir Jabotinsky’nin sömürge projesini desteklemeye kararlı olup olmadığı bilinmiyor.

Donald Trump’ın zaferi çatışmaları sona erdirmeyecek, ancak onları askeri savaş alanından ekonomi alanına taşıyacak.

Dikkatli olun, politikalarını analiz edin, 18. yüzyıldan beri düşündüğümüz politik kategoriler etkisiz kalacak.

Korumacılık ile serbest ticaret arasında değil, ekonomik sektörler arasında seçim yapmayı amaçlıyor: Rakiplerininkilerle rekabet edemeyecekleri gümrük vergileriyle savunacağı ürünler ve küresel pazarı sular altında bırakabilecek ürünler.

Donald Trump tüm girişimcilerin dostu değil, bundan çok uzak. Amerikan askeri-endüstriyel kompleksinin otuz yıldır yaptığı gibi, kötü ürünler satarak devletten geçinenlere karşı çıkıyor.

Sağ ve sol, müdahaleci ve izolasyonist kavramlarının hepsi aynı derecede modası geçmiş. Bugün yaşananlar farklı bir nitelikte.