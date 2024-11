O Presidente reeleito, Donald Trump, já não é o homem inexperiente do primeiro mandato. Ele experimentou o modo como os Estados Unidos realmente funcionam e, assim, constituiu uma equipe de fiéis. Ele entende nomear para a sua administração apenas fiéis do MAGA ( Make America Great Again! ), quer dizer, as personalidades que apoiaram a sua contestação ao escrutínio de 2020.

O seu gabinete na Casa Branca será organizado com as mesmas pessoas que formaram o seu gabinete da campanha eleitoral.

1) Primeiro, o seu governo deveria encarregar-se de expulsar da administração os Generais que participaram no « governo de continuidade » (criado por decreto presidencial), quer dizer, o Estado Profundo ( Deep State ), e de expurgar dos Serviços de Segurança Nacional os indivíduos implicados na falsa declaração segundo a qual o caso do computador de Hunter Biden nada mais era do que desinformação russa.

2) O seu segundo objectivo, na tradição de Andrew Jackson, seria diminuir ao máximo o Estado federal em proveito dos Estados federados. É a revanche dos sulistas sobre os nortistas, ou melhor, de Thomas Jefferson sobre Alexander Hamilton.

3) O seu terceiro objectivo deveria ser levar a cabo uma guerra económica contra a China e, em simultâneo, pôr fim aos conflitos na Ucrânia e talvez mesmo no Médio-Oriente. Este segundo ponto será particularmente difícil tendo em vista o número de cristãos sionistas que o rodeiam.