Немногие аналитики не понимают, что делает переизбранный президент США Дональд Трамп, потому что неверно истолковывают его действия через призму республиканской идеологии или воукизма. Однако Трамп, который последовательно придерживался Демократической партии, Движения чаепития и, наконец, Республиканской партии, утверждает, что отныне будет привержен четвертой идеологии - джексонизму. Во время своего первого президентского срока он украсил Овальный кабинет портретом бывшего президента США Эндрю Джексона.

Но что такое джексонизм?

Предшественник Трампа Эндрю Джексон

Эндрю Джексон, вся семья которого погибла в результате войн с англичанами, был юристом. Как юрист, он разработал проект Конституции Теннесси (1796). тогда посчитали, что она предоставляла слишком много полномочий законодательным органам и недостаточно - исполнительным (губернатору), а также не предусматривала создания верховного суда. Тем не менее президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон назвал её «наименее несовершенной и наиболее республиканской из конституций».

Раздел 1 статьи III Конституции предоставляет право голоса всем свободным мужчинам (белым и чернокожим) в возрасте 21 года и старше, владеющим недвижимостью или проживающим в округе в течение шести месяцев. В ней также есть положение, предоставляющее мужчинам, служащим в армии, право избирать своих офицеров. Содержащийся в неё Дек5ларация прав гласит, что неверующие и атеисты имеют те же права, что и верующие. Последние три положения вызвали недовольство пуритан Восточного побережья.

Во время войны между Францией и Великобританией в 1812 году Париж и Лондон вводят морскую блокаду. Чтобы заставить Российскую империю соблюдать блокаду, Наполеон нападает на Россию, а из-за того, что Премьер-министр Его Величества конфисковал 900 американских кораблей, пытавшихся торговать с Францией, Вашингтон вновь вступает в войну со своим бывшим колонизатором.

Во время этой «второй войны за независимость» Эндрю Джексон, ставший генералом, отличился как своими военными талантами, так и дипломатией. Ему удаётся склонить на свою сторону индейских криков и особенно чероки. Война закончилась ничем, так как договор зафиксировал возврат к довоенным условиям, но генерал Джексон одержал первую военную победу в истории Соединенных Штатов.

После этого Эндрю Джексон поселился во Флориде, где был избран губернатором. Он казнит двух британских шпионов, хотя это не входило в его полномочия, а его противники назвали это убийством. В 1824 году он выставляет свою кандидатуру на пост президента США и получает большинство голосов избирателей и большинство выборщиков (назначенных губернаторами), но в результате ловкого трюка (соглашения между двумя другими кандидатами после выборов), его не признают избранным. Коллегия выборщиков (то есть представители губернаторов) выдвигает кандидатуру Джона Куинси Адамса (так же, как она выдвинула Джо Байдена против Дональда Трампа в 2020 году). Разгневанный, он создает нынешнюю Демократическую партию, чтобы сплотить своих сторонников. Манипуляции на выборах коррумпированным политическим классом послужили предвыборной темой для Эндрю Джексона (равно как и для Дональда Трампа).

Он избирается президентом в 1828 году, хотя во многих штатах было принято консультативное голосование, то есть губернаторам указывалось, каких выборщиков они должны избрать (напомним, что в Конституции США говорится не о том, что президент должен избираться всеобщим прямым или косвенным голосованием, а о том, что его избирают представители губернаторов. По словам «отцов-основателей», речь, конечно, не шла об установлении демократии). Таким образом, он становится первым президентом, избранным не путем, а с использованием всеобщего избирательного права. В своей инаугурационной речи он обещает вытеснить индейцев на запад. Масса народа собирается в Белом доме, чтобы поддержать его, и его сторонников оказывается так много, что они опустошают его и вынуждают президента сбежать через окно.

Джексон женится на юной Рейчел, которая считала себя разведенной, но на самом деле развод не был зарегистрирован. Его противники учиняют скандал, обвинив его в сожительстве с замужней женщиной. Рейчел умирает не дожив его второго мандата. Поэтому он доверяет роль первой леди своей племяннице Эмили, которая вышла замуж за его двоюродного брата Эндрю Джексона Донельсона, его личного секретаря.

Подобрав себе администрацию, Эндрю Джексон избавляется от коррумпированных чиновников. Не имея возможности заменить их, он в итоге назначает вместо них своих ближайших друзей и родственников. Одного из своих друзей, Джона Итона, Джексон назначает военным министром. Из соображений удобства он в отсутствие президента жил в Белом доме. Тогда противники Джексона стали распространять слухи о непристойном поведении семьи Итона.

Эти секс-скандалы, придуманные его пуританскими противниками, вызвали разлад между Джексоном и его вице-президентом, который мыслил так же, как и элита Восточного побережья.

В 1830 году Эндрю Джексон принимает закон о переселении индейцев. Идея заключалась в том, чтобы разделить территорию Северной Америки, переселив индейцев к западу от Миссисипи. Было подписано 70 договоров на 68 миллионов долларов компенсации. Джексону противостоял легендарный Дэвид Крокетт (представитель Теннесси). Около пятидесяти племён были переселены, включая чероки, которые тоже подписали мирный договор. Племя дважды обращалось в Верховный суд с просьбой уточнить неясные места в договоре. Исход чероки (так называемый эпизод «Долина слез») был особенно тяжелым, четверть из них погибли во время переселения. Однако этот геноцид произошел не при Джексоне, а во время президентства его преемника. Сегодня чероки, которые, в отличие от других индейцев, не ставили под сомнение эти договоры, - единственное племя, достигшее процветания.

Эндрю Джексон, как Джордж Вашингтон и многие другие, был рабовладельцем. Спустя два столетия движение Воук представляет его как рабовладельца, массового убийцу индейцев и противника меньшинств. В действительности же он усыновил индейского ребенка, военного сироту, которого окрестил и дал ему имя Линкойя. Поэтому современники обвиняли его в том, что он разлагает цивилизацию, пригрев индейца во Флориде, а затем в Белом доме.

Он утвердил «доктрину Монро», которая в то время означала, что европейские державы воздерживаются от колонизации Америки, а Соединенные Штаты - от вмешательства в дела Европы. Этот принцип был нарушен лишь полвека спустя, что позволило Соединенным Штатам колонизировать Латинскую Америку без соперничества со стороны Европы.

В 1832 году он налагает вето на закон о продлении устава Центрального банка Соединенных Штатов (первоначально созданного Александром Гамильтоном). Аналогичным образом в 1836 году он налагает вето на создание Федеральной резервной системы (ныне ФРС). В то же время он добивается полного погашения государственного долга страны. Это был первый и единственный случай в истории Соединенных Штатов, когда они были свободны от долгов (сегодня государственный долг составляет 34 500 миллиардов долларов, или 122,3 % ВВП).

Его противостояние центральному банку кристаллизовало конфликт между элитой и фермерами. Он считал, что банк обладает монопольными полномочиями и оказывает влияние на политическую жизнь, подкупая членов парламента и принуждая их голосовали против интересов народа. Эндрю Джексону удалось расширить электоральную базу во многих штатах, так что к концу его срока право голоса имело в семь раз бóльшее число граждан. Его переизбрание в 1833 году было триумфальным: 55 % избирателей против 37 % и 219 выборщиков против 49 у его соперника (напомню, что в Соединенных Штатах президента выбирают не избиратели. Избиратели сообщают губернаторам список выборщиков, а выборщики выбирают президента). Его противники обвинили его в популизме.

Затем начинается спор о таможенных пошлинах, который 25 лет спустя перерастет в Гражданскую войну (которая, вопреки официальной истории, не имела ничего общего с отменой рабства с обеих сторон). Южная Каролина решает не применять федеральные тарифы. Эндрю Джексон, предупреждая об опасности гражданской войны, осуждает эти действия и идею об отделении. Он даже пригрозил расправой всем, кто встанет на этот путь. Президенту удаётся восстановить спокойствие и сохранить единство нации, успешно предложив «золотую середину» между требованиями южан (свободных торговцев) и северян (протекционистов).

Эндрю Джексон всегда защищал центральную власть от губернаторов, но не из каких-то централизаторских принципов, а из-за недоверия к местным элитам. Он пытался предотвратить гражданскую войну, обращаясь к народу. С его точки зрения, интересы крестьян и ранних рабочих совпадали, а интересы крупных землевладельцев и промышленников расходились. В этом конфликте центральный банк играл главную роль, занимаясь международными спекуляциями и ставя экономику США в зависимость от колебаний на внешних рынках. Поэтому именно он заключает тарифные соглашения с Великобританией, Россией и Османской империей. Он создаёт огромную сеть путей сообщения через всю Латинскую Америку, чтобы экспортировать американские товары на Дальний Восток. Он ведёт переговоры с европейскими державами о компенсации за Наполеоновские войны. Он не идёт на уступки французскому королю Луи-Филиппу. Однако ему не удается выкупить Техас у Мексики, вероятно, потому, что он окружил себя не теми дипломатами. Хотя это выражение появилось позже, Эндрю Джексон начинает задумываться о «явном предназначении Соединенных Штатов» («Распространиться на весь континент, отведенный нам Провидением для свободного развития миллионов наших жителей, число которых ежегодно растёт»). Однако только после него эта концепция стала использоваться для оправдания распространения этой «идеальной формы правления» на весь мир.

Противники Джексона из числа пуритан представляли его как ярого безбожника, борющегося с церковью, и как человека, стремящегося настроить простой народ против просвещённой элиты.

Джексон и Трамп

Пример управления генерала Джексона становится доктриной благодаря личному секретарю президента Эндрю Джексону Донелсону. Она построена на двух ключевых идеях:

– С тактической точки зрения: перенести конфликт между федеральными штатами и федеральным правительством на разделение между народом и пуританской элитой Восточного побережья.

– Со стратегической точки зрения: заменить войну торговлей.

Тактика

Например, во время своего первого президентского срока президент Трамп добился того, что Верховный суд передал вопрос об абортах в ведение каждого федерального штата. В результате его противники, в том числе Камала Харрис, необоснованно обвинили его в запрете абортов, хотя они разрешены в 38 штатах.

Эндрю Джексон попытался реформировать избирательную систему, чтобы дать право голоса всем гражданам мужского пола, независимо от цвета кожи. Но ему удалось ввести всеобщее избирательное право только при избрании сенаторов. Дональд Трамп намерен распространить всеобщее избирательное право на выборы президента, упразднив Коллегию выборщиков, назначаемую губернаторами.

Не стоит забывать, что Конституция была разработана крупными землевладельцами, которые хотели основать монархию без аристократии и уж точно не демократию. В их понимании и в тексте, который они составили, не должно было быть всеобщего избирательного права.

Вопреки нашему мнению, дебаты во время выборов 2020 года в первую очередь касались двусмысленности текста этой конституции, а не процедуры подсчета поданных голосов. Массовое переизбрание Дональда Трампа доказало, что результаты народного голосования не имеют ничего общего с мнением правящего класса.

Трамп, как и Джексон, всегда опирается на народное голосование. Оба проводили «популистские» избирательные кампании, что в их случае означало отвечать на ожидания людей, а не одобрять решения, которые им подсовывали.

Трамп опирался на методы Cambridge analytica Стива Бэннона: сканирование социальных сетей для анализа того, что думают люди, а затем нацеливание на конкретных пользователей с помощью сообщений, предназначенных именно для них. Его оппоненты, напротив, опирались на поведенческие и когнитивные методы Каса Санштейна.

Небольшой комментарий о реакции толпы. Сторонники Эндрю Джексона, пришедшие поддержать его, разгромили Белый дом не потому, что хотели его разрушить, а потому, что их было слишком много. Точно так же сторонники Дональда Трампа повредили здания Конгресса не потому, что хотели их разрушить, а потому, что его сторонников оказалось слишком много. Не было никакой попытки государственного переворота, как утверждают его противники, а было неумелое управление толпой со стороны полиции, как показал Джошуа Филипп (The Real Story of January 6).

Стратегия

Эндрю Джексон хотел положить конец войнам с индейцами, выплачивая им компенсации и депортируя племена, но с ограниченным успехом. Стоит опасаться, что Дональд Трамп подойдет к решению израильско-палестинского вопроса таким же образом: выплатит палестинцам компенсацию и насильно переселит их на Синай. Однако поступить так означало бы приравнять «явное предначертание Соединенных Штатов» к экспансионизму «религиозных сионистов». Такой риск существует, но на данный момент нет оснований полагать, что так и будет.

Эндрю Джексон развивал торговлю США по всему миру, заключая двусторонние (а не многосторонние) соглашения. Дональд Трамп, который является бизнесменом, вышел из многосторонних торговых соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Если его предшественники стремились установить правила со своими экономическими партнерами, а затем навязать их Китаю, то Трампу нет никакого дела до международных правил, главное, чтобы Соединенные Штаты могли завоёвывать новые рынки.