Bijna alle commentatoren begrijpen niet wat de herkozen president van de Verenigde Staten, Donald Trump, van plan is omdat ze zijn acties verkeerd interpreteren door het prisma van Republikeinse of Woke ideologieën. Trump, die achtereenvolgens tot de Democratische Partij, de Tea Party en nu tot de Republikeinse Partij heeft behoord, beweert echter een vierde ideologie te volgen: het Jacksonisme. Tijdens zijn eerste ambtstermijn versierde hij de Oval Office met een portret van zijn voorganger Andrew Jackson.

Maar wat is Jacksonisme?

Het precedent van Andrew Jackson

Andrew Jackson, van wie bijna de hele familie omkwam als gevolg van de oorlogen tegen de Britten, was advocaat. In deze hoedanigheid stelde hij de grondwet van Tennessee op (1796). Deze grondwet werd gezien als een grondwet die te veel macht gaf aan de wetgevende macht en te weinig aan de uitvoerende macht (de gouverneur), en het voorzag niet in een hooggerechtshof. Het werd echter geprezen door de Amerikaanse president Thomas Jefferson als “de minst gebrekkige en meest republikeinse grondwet”.

Artikel III, Sectie 1 geeft stemrecht aan alle vrije mannen (blank en zwart) van 21 jaar of ouder, die vrij land bezitten of zes maanden in het graafschap hebben gewoond. Er is ook een bepaling die mannen in dienst van de militie het recht geeft om hun officieren te kiezen. In de Bill of Rights staat dat agnosten en atheïsten dezelfde rechten hebben als gelovigen. Deze laatste drie bepalingen kwetsten de puriteinen aan de oostkust.

Tijdens de oorlog tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 1812 besloten Parijs en Londen tot een zeeblokkade. Om het Russische Rijk te dwingen de blokkade te respecteren, viel Napoleon Rusland aan en omdat de premier van Zijne Majesteit 900 Amerikaanse schepen in beslag nam die probeerden handel te drijven met Frankrijk, trok Washington opnieuw ten strijde tegen zijn voormalige kolonisator.

Tijdens deze “tweede onafhankelijkheidsoorlog” onderscheidde Andrew Jackson, die generaal was geworden, zich zowel door zijn militaire vaardigheden als door zijn diplomatie. Hij slaagde erin om de Creeks, vooral de Cherokees, voor zich te winnen. De oorlog was zinloos geweest omdat hij eindigde met een verdrag dat een terugkeer naar de omstandigheden van voor de oorlog vastlegde, maar generaal Jackson behaalde de eerste militaire overwinning in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Andrew Jackson trok zich daarna terug in Florida, waar hij tot gouverneur werd gekozen. Hij liet twee Britse spionnen executeren, hoewel dit niet expliciet binnen zijn macht lag, wat door zijn tegenstanders werd omschreven als moord. In 1824 stelde hij zich kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten en won een meerderheid van de stemmen en een meerderheid van de kiesmannen (benoemd door de gouverneurs), maar als gevolg van een kunstgreep (een overeenkomst tussen de twee andere kandidaten na de verkiezingen) werd hij niet als verkozen beschouwd. Het Kiescollege (d.w.z. de vertegenwoordigers van de gouverneurs) nomineerde John Quincy Adams (net zoals het Joe Biden nomineerde tegen Donald Trump in 2020). Woedend creëerde hij de huidige Democratische Partij om zijn aanhangers te mobiliseren. De realiteit van gestolen verkiezingen door een corrupte politieke klasse fungeerde als verkiezingsthema voor Andrew Jackson (net als voor Donald Trump).

Hij werd onmiskenbaar verkozen in 1828, toen veel staten de raadgevende kiesmethode hadden aangenomen waarmee ze hun gouverneurs konden vertellen welke kiesmannen ze moesten kiezen (Vergeet niet dat de grondwet van de Verenigde Staten niet bepaalt dat de president moet worden gekozen door middel van algemene verkiezingen, direct of indirect,maar door de vertegenwoordigers van de gouverneurs. In de ogen van de “founding fathers” ging het dus zeker niet om het instellen van een democratie). Hij was daarom de eerste president die werd gekozen, niet door, maar met de steun van het algemeen kiesrecht. In zijn inaugurele rede beloofde hij de Indianen naar het westen te drijven. Zijn achterban kwam naar het Witte Huis om hem toe te juichen, maar zijn aanhangers waren zo talrijk dat ze het huis verwoestten en hem dwongen door een raam te vluchten.

Jackson was getrouwd met de jonge Rachel, die dacht dat ze gescheiden was, maar in feite was de scheidingsakte niet geregistreerd. Zijn tegenstanders maakten er een schandaal van en beschuldigden hem ervan samen te leven met een getrouwde vrouw. Rachel stierf voor zijn tweede ambtstermijn. Daarom vertrouwde hij de rol van First Lady toe aan zijn nicht Emily, die trouwde met zijn neef Andrew Jackson Donelson, die zijn privésecretaris was.

Toen hij zijn regering samenstelde, ontsloeg Andrew Jackson de corrupte ambtenaren. Maar omdat hij geen vervanging kon vinden, benoemde hij uiteindelijk zijn beste vrienden en familieleden. Jackson benoemde een van zijn vrienden, John Eaton, tot Secretaris van Oorlog. Gemakshalve verbleef hij in het Witte Huis als de president weg was. Anti-Jacksonians verspreidden vervolgens geruchten over het schandalige leven van het echtpaar Eaton.

Deze seksschandalen, allemaal verzonnen door zijn puriteinse tegenstanders, leidden ertoe dat Jackson afscheid nam van zijn vicepresident, die zelf hetzelfde dacht als de elite van de Oostkust.

In 1830 liet Andrew Jackson de Indian Removal Act aannemen. Het idee was om het grondgebied van Noord-Amerika in tweeën te delen door de Indianen ten westen van de Mississippi te plaatsen. Er werden 70 verdragen getekend voor 68 miljoen dollar compensatie. Jackson verzette zich tegen de legendarische David Crockett (vertegenwoordiger van Tennessee). Ongeveer vijftig stammen werden verdreven, waaronder de Cherokee, die ook een vredesverdrag tekenden. De stam ging twee keer in beroep bij het Hooggerechtshof om de betekenis van het verdrag te verduidelijken. De uittocht van de Cherokee (de episode van de “Vallei der Tranen”) was bijzonder hard: een kwart van hen stierf tijdens de verdrijving. Deze genocide vond echter niet plaats onder Jackson, maar onder het presidentschap van zijn opvolger. Vandaag de dag zijn de Cherokees, die in tegenstelling tot de andere Indianen deze verdragen niet aanvochten, de enige stam die welvaart geniet.

Andrew Jackson was, net als George Washington en vele anderen, een slaveneigenaar. Twee eeuwen later werd hij door de Woke-beweging afgeschilderd als een slaveneigenaar, een massamoordenaar op Indianen en een tegenstander van minderheden. In werkelijkheid had hij een door de oorlog wees geworden Indiaans kind geadopteerd, dat hij Lyncoya noemde. Zijn tijdgenoten beschuldigden hem ervan dat hij de beschaving had gecorrumpeerd door een Indiaan in het gouverneurschap van Florida te vestigen en vervolgens in het Witte Huis.

Hij aanvaardde de “Monroe Doctrine”, wat in die tijd betekende dat de Europese mogendheden zich onthielden van het koloniseren van Amerika terwijl de Verenigde Staten zich onthielden van ingrijpen in Europa. Dit principe werd echter na een halve eeuw verdraaid om de Verenigde Staten in staat te stellen Latijns-Amerika te koloniseren zonder Europese rivaliteit.

In 1832 sprak hij zijn veto uit over een wetsvoorstel dat een private/publieke Centrale Bank van de Verenigde Staten (oorspronkelijk gecreëerd door Alexander Hamilton) zou uitbreiden. Op dezelfde manier sprak hij in 1836 zijn veto uit over de oprichting van de Federal Reserve (de huidige Fed). Ondertussen zorgde hij ervoor dat de staatsschuld van het land volledig werd terugbetaald. Het was de eerste en enige keer in de geschiedenis dat de Verenigde Staten schuldenvrij waren (de staatsschuld bedraagt nu 34.500 miljard dollar, of 122,3% van het BBP).

Zijn verzet tegen de centrale bank bracht het conflict tussen de elites en de boeren tot uiting. Hij vond dat de bank monopolistische bevoegdheden had en een rol speelde in het politieke leven, waarmee hij bedoelde dat de bank parlementsleden omkocht om tegen de belangen van het volk te stemmen. Andrew Jackson slaagde erin om de kiezersbasis in veel staten te verbreden, zodat aan het einde van zijn ambtstermijn zeven keer zoveel burgers stemgerechtigd waren. Zijn herverkiezing in 1833 was een triomf: 55% van de popular vote tegen 37% en 219 kiesmannen tegen 49 voor zijn rivaal (Ter Herinnering: In de Verenigde Staten wordt de president niet bepaald bepaald door het grote electoraat. De popular vote geeft aan de gouverneurs de kleur van het kiescollege dat ze moeten kiezen. Alleen deze kiesmannen kiezen de president). Zijn tegenstanders beschuldigden hem van populisme.

Toen kwam het tariefconflict, dat 25 jaar later uitmondde in de Amerikaanse Burgeroorlog (die, in tegenstelling tot het officiële verhaal, niets te maken had met de afschaffing van de slavernij, waaraan beide partijen zich schuldig maakten). South Carolina besloot de federale tarieven niet toe te passen (sectionalisme). Andrew Jackson, die waarschuwde voor het gevaar van een burgeroorlog, veroordeelde deze acties en het idee van afscheiding. Hij dreigde iedereen die deze weg insloeg te doden. De president slaagde erin de rust te herstellen en de eenheid van de natie te bewaren door met succes een middenpositie voor te stellen tussen die van de zuiderlingen (vrijhandelaren) en die van de noorderlingen (protectionisten).

Andrew Jackson verdedigde altijd de centrale macht tegenover de gouverneurs, niet uit een centralistisch principe, maar uit wantrouwen tegenover de lokale elites. Hij probeerde een burgeroorlog te voorkomen door een beroep te doen op het volk. In zijn ogen lagen de belangen van de boeren en de eerste arbeiders op één lijn, terwijl die van de grootgrondbezitters en de industriële machthebbers uiteenliepen. In dit conflict speelde de centrale bank de hoofdrol door internationaal te speculeren en de Amerikaanse economie afhankelijk te maken van schommelingen op buitenlandse markten. Hij was het dan ook die douaneverdragen (tarieven) sloot met het Verenigd Koninkrijk, Rusland en het Ottomaanse Rijk. Hij ontwierp een uitgebreid netwerk van communicatieverbindingen door heel Latijns-Amerika om Amerikaanse producten naar het Verre Oosten te exporteren. Hij onderhandelde met de Europese mogendheden over herstelbetalingen voor de Napoleontische oorlogen. Hij bleek onverzoenlijk te zijn met de koning van de Fransen, Louis-Philippe. Hij slaagde er echter niet in Texas van Mexico te kopen, waarschijnlijk omdat hij zich omringd had met slechte diplomaten. Hoewel de uitdrukking later kwam, begon Andrew Jackson na te denken over de “manifeste bestemming van de Verenigde Staten” (“Om ons uit te breiden over het hele continent dat ons door de Voorzienigheid is toegewezen voor de vrije ontwikkeling van onze miljoenen inwoners, die zich elk jaar vermenigvuldigen”). Het was echter pas na hem dat dit concept werd gebruikt om de verspreiding van “de perfecte regeringsvorm” over de hele wereld te rechtvaardigen.

Jacksons puriteinse tegenstanders schilderden hem af als een atheïst die tegen de kerken vocht, als een manipulator van de bevolking tegen de hoogopgeleide elite.

Jackson en Trump

Het voorbeeld van generaal Jackson werd een doctrine op initiatief van de privésecretaris van de president, Andrew Jackson Donelson. Het was gebaseerd op twee belangrijke ideeën:

– Tactisch gezien: de conflicten tussen de gefedereerde staten en de federale macht verleggen naar verdeeldheid tussen het volk en de puriteinse elites van de oostkust.

– Vanuit strategisch oogpunt: om oorlog te vervangen door handel.

Tactiek

Tijdens zijn eerste ambtstermijn drong president Trump er bijvoorbeeld bij het Hooggerechtshof op aan om de kwestie van abortus terug te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van elke federale staat. Als gevolg daarvan beschuldigden zijn tegenstanders, waaronder Kamala Harris, hem valselijk van het verbieden van abortus, hoewel het in 38 staten legaal is.

Andrew Jackson probeerde het kiesstelsel te hervormen om alle mannen stemrecht te geven, ongeacht hun huidskleur. Hij slaagde er alleen in algemeen kiesrecht op te leggen voor de verkiezing van senatoren. Donald Trump wil het algemeen kiesrecht uitbreiden naar de verkiezing van de president door het door gouverneurs benoemde kiescollege af te schaffen. Laten we niet vergeten dat de Grondwet is opgesteld door landeigenaren die een monarchie zonder adel wilden vestigen en vooral geen democratie. In hun gedachten, en in de tekst die ze opstelden, mocht er geen algemeen kiesrecht zijn. In tegenstelling tot wat we denken, gaat het debat over de verkiezingen van 2020 in de eerste plaats over de dubbelzinnigheid van de tekst van deze grondwet en niet over de telling van de uitgebrachte stemmen. De massale herverkiezing van Donald Trump heeft bewezen dat de realiteit van de volksstem geen verband houdt met de ideeën van de heersende klasse.

Trump heeft, net als Jackson, consequent vertrouwd op de volksstemming. Beiden hebben “populistische” verkiezingscampagnes bedacht, wat in hun geval betekent dat ze inspelen op de verwachtingen van de mensen en niet de oplossingen onderschrijven die ze voor zichzelf in gedachten hebben.

Trump vertrouwde op de Cambridge Analytica-technieken van Steve Bannon: Het op grote schaal bestuderen van sociale media om te analyseren wat mensen denken en zich vervolgens te richten op specifieke profielen met voor hen ontworpen boodschappen. Zijn tegenstanders daarentegen vertrouwden op de gedrags- en cognitieve technieken van Cass Sunstein.

Een korte opmerking over reacties van het publiek. De aanhangers van Andrew Jackson die hem kwamen aanmoedigen, vernielden het Witte Huis, niet omdat ze het wilden vernietigen, maar omdat ze met te veel waren. Op dezelfde manier beschadigden de aanhangers van Donald Trump de Congresgebouwen, niet omdat ze die wilden vernietigen, maar omdat ze met te veel waren. Er was nooit sprake van een poging tot staatsgreep, zoals hun tegenstanders beweren, maar van slecht crowd-management door de politie, zoals Joshua Philipp heeft aangetoond (The Real Story of January 6).

Strategie

Andrew Jackson wilde de oorlogen tegen de Indianen beëindigen door de stammen schadeloos te stellen en te deporteren, met het gemengde succes dat we hebben gezien. Het valt te vrezen dat Donald Trump de Israëlisch-Palestijnse kwestie op dezelfde manier zal benaderen, door de Palestijnen te compenseren en onder dwang naar de Sinaï te verplaatsen. Dat zou echter betekenen dat het “ manifeste lot van de Verenigde Staten ‘ wordt gelijkgesteld met het expansionisme van de ’ religieuze zionisten ”. Dit risico bestaat, maar op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat dit het geval zal zijn.

Andrew Jackson ontwikkelde de Amerikaanse handel over de hele wereld door te onderhandelen over bilaterale (niet multilaterale) overeenkomsten. Donald Trump, die een zakenman is, heeft zich teruggetrokken uit multilaterale handelsovereenkomsten zoals het Trans-Pacific Partnership (TPP). Waar zijn voorgangers probeerden om normen vast te stellen met hun economische partners en deze vervolgens op te leggen aan China, geeft Trump niets om internationale normen zolang de Verenigde Staten maar markten kunnen binnendringen.