• Laut der New York Times vom 17. November hat US-Präsident Joe Biden das Pentagon endlich ermächtigt, der Ukraine Satellitendaten zur Verfügung zu stellen, damit sie US-amerikanische ATACMS-Raketen (Army TACtical Missile System) gegen die nordkoreanischen Streitkräfte in Kursk (Russland) einsetzen kann.

Das Vereinigte Königreich hat sofort mit den Vereinigten Staaten für den Einsatz seiner Storm Shadow/SCALP-Raketen gleichgezogen. Aber, so scheint es, nicht Frankreich, mit seinen SCALP-Raketen

.☞ Die ballistischen ATACMS-Raketen können von mobilen HIMARS-Abschussrampen abgefeuert werden. Die neuesten Modelle haben eine Reichweite von 300 Kilometern und erreichen eine Höhe von 50.000 Metern. Die neuesten Versionen der Storm Shadow/SCALP-Lenk-Raketen haben hingegen eine Reichweite von etwa 400 Kilometern.

☞ Das Lenken von Raketen auf international anerkanntes russisches Territorium und nicht auf das neuerdings Russland beigetretene Territorium, ist eine kriegerische Handlung. Die Vereinigten Staaten lassen sich also auf eine Konfrontation ein, ohne zu wissen, wie Russland darauf reagieren wird. Die russische Militärdoktrin sieht eine Antwort auf diese Art von Angriff vor, aber Präsident Wladimir Putin hatte bereits eine andere, nicht-nukleare Reaktion erwähnt: die Unterstützung von Gegnern des Aggressors auf anderen Operationsfeldern. Dies geschah am 15. September mit der Bombardierung einer Ölpipeline in Israel durch Ansar Allah, als Vergeltung für die Bombardierung einer Gaspipeline durch die Ukraine in Russland (vgl. VAI 1927).

• Die Ukraine feuerte Dienstag ATACMS-Raketen auf russisches Territorium und am nächsten Tag Storm Shadow-Raketen. Als Reaktion darauf verkündete Russland seine neue Nukleardoktrin und feuerte zum ersten Mal eine ballistische Rakete vom Typ RS-26 Rubesh auf ein ukrainisches Schlachtfeld ab, die auch eine nukleare Munition erhalten kann. [Mittlerweile hat Präsident Putin dazu erklärt, eine brandneue ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete habe als Antwort Russlands in der Ukraine eingeschlagen.]