In Ausgabe 109:

LEITARTIKEL

• 2435 Joe Biden und Keir Starmer ermächtigen die NATO, ATACMS- und Storm Shadows Raketen aus der Ukraine gegen Russland zu lenken

AMERIKA

• 2436 Kongress bereit, Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof zu verhängen

• 2437 US-Senat kann Waffenverkäufe an Israel nicht verhindern

• 2438 Donald Trump fährt mit der Bildung seiner Regierung fort

• 2439 Die zwei Motive für die Schlankheitskur der US-Regierung

• 2440 Kampagne gegen die Bestätigung von Robert Kennedy Jr.

• 2441 Pentagon setzt UFO-Sichtung fort

EUROPA

• 2442 Gaza: Papst Franziskus prangert die Globalisierung der Gleichgültigkeit an

• 2443 Der französische Senat enthüllt die Leugnung der haushaltspolitischen Realität durch die Borne- und Attal-Regierungen

• 2444 Prozess der katalanischen Separatisten wegen NSO

• 2445 Olaf Scholz nimmt wieder Kontakt zu Wladimir Putin auf

• 2446 Andrzej Duda bestätigt, dass die US-Stützpunkte in Polen gegen Russland gerichtet seien

• 2447 Das Programm des polnischen Vorsitzes im EU-Rat

• 2448 Europaabgeordnete einigen sich auf eine geheime Übereinkunft zur Bestätigung der Von-der-Leyen 2-RU-Kommission

• 2449 Ungarische EU-Präsidentschaft lehnt Gleichgewichtsreform der EU-Verträge ab

• 2450 Der Rat der EU will eine "europäische, zwei-Geschwindigkeiten-Verteidigung" neu beleben

• 2451 EU beschließt, Abkommen mit Israel trotz dessen Menschenrechtsverletzungen fortzusetzen

• 2452 Das ukrainische Verteidigungsministerium erwägt den Bau von Atomwaffen

• 2453 Rücktritt von Aslan Bjania

• 2454 Europarat bekräftigt Unterstützung der Ukraine

• 2455 Die neue russische Nukleardoktrin

AFRIKA

• 2456 Libyen ergreift islamische Maßnahmen gegen Frauen

• 2457 Mali holt Schulden von Bergbauunternehmen zurück

• 2458 Parlamentswahlen in Senegal

• 2459 Niger verhaftet einen mutmaßlichen DGSE-Agenten

ASIEN

• 2460 Benjamin Netanjahu vergleicht die Ereignisse in Amsterdam mit der "Kristallnacht"

• 2461 Bezalel Smotrich: Drohung, Gaza zu annektieren, wird helfen, die Geiseln zurückzuholen

• 2462 Islamischer Dschihad bereit für getrennte Verhandlungen

• 2463 Die Ermittlungen gegen „Bibi Gate“ schreiten voran

• 2464 Isaac Herzog gezwungen, seine Teilnahme an der COP29 abzusagen

• 2465 Gali Baharav-Miara fordert die Entlassung von Itamar Ben Gvir

• 2466 IDF deckt russische Unterstützung der Hisbollah auf

• 2467 Eine diplomatische Delegation wird am Flughafen von Beirut durchsucht

• 2468 Bilanz des Krieges im Libanon

• 2469 Kriegshandlungen und Terrorismus im Libanon

• 2470 Israelisch-libanesische Verhandlungen geraten ins Stocken

• 2471 IDF bombardiert auch Syrien

• 2472 Die Türkei bricht mit Israel

• 2473 Masoud Peseschkian feiert seine 100 Tage an der Macht

• 2474 Bangladesch beantragt Auslieferung von Sheikh Hasina

• 2475 Takeshi Iwaya bringt Unterstützung des japanischen Imperialismus nach Kiew

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2476 Russland legt Veto gegen britischen Resolutionsentwurf zum Sudan ein

• 2477 USA legen Veto gegen Resolutionsentwurf zu Gaza ein

• 2478 Viele Staaten sind gegen die zweideutige Formulierung von Resolutionen über Frauen

• 2479 Der Vierte UN-Ausschuss unterstützt die UNRWA

• 2480 Konferenz über die Errichtung einer von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten

• 2481 UNESCO stellt 34 libanesische Kulturstätten unter ihren Schutz

• 2482 Erneutes Fiasko der G20

• 2483 Generalversammlung des Kimberley-Prozesses