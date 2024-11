L’islamologue et notre directeur débattent des liens du Hamas et de Benyamin Netanyahou, puis de l’inculpation de ce dernier par la Cour pénale internationale. Ils diffèrent par leur conception de l’engagement politique : pour le professeur Ramadan, il faut s’appuyer sur les outils existants pour résister à l’impérialisme, tandis que pour M. Meyssan en s’appuyant sur des institutions corrompues, on corrompt l’avenir.