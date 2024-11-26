Россия разместила в Курской области тысячи северокорейских солдат, которая в августе подверглась нападению украинских националистов.

Вашингтон рассматривает этот факт как продолжение войны, которую он ведет против корейских и китайских коммунистов с 1950 года, несмотря на прекращение огня, и ещё больше - как продолжение войны, которую он ведёт против России с помощью украинцев с 2022 года. В ответ 19 ноября он запустил по России шесть ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) - ракеты, которые он передал Киеву [1]. Они были нацелены не только на Курскую, но и на Брянскую область, где им удалось нанести удар по складу боеприпасов. Лондон, в свою очередь, 21 ноября решил ипользовать с той же целью ракеты Storm Shadow, которые он передал Киеву. Все ракеты союзников были уничтожены системами российской противовоздушной обороной.

Москва, напротив, рассматривает курскую атаку как продолжение тайной войны ЦРУ на Украине и войны, развязанной в 1950-х годах против СССР при поддержке украинских интегральных националистов Степана Бандеры.

Западники не понимают этих событий, потому что они забыли о поддержке Пекином Пхеньяна, ошибочно считают, что Курск и Брянск находятся на территории Украины, и не знают о тайной войне, в которой англосаксы вступили в союз с последними нацистами (а значит, не поняли и цели российской специальной военной операции на Украине).

Ракеты ATACMS могут запускаться при помощи мобильных пусковых установок HIMARS. Последние модификации имеют дальность 300 километров и совершают полёт на высоте 50 000 метров. Последние модификации ракет Storm Shadow имеют дальность около 400 километров. Таким образом, ни одна из них не может достичь цели в глубине территории России.

У России есть широкий спектр ответных мер на обстрелы её территории.

Она может нанести ответный удар, оказав поддержку противникам англосаксов на другом театре военных действий. Именно так она поступила в ответ на бомбардировку Киевом одного из своих газопроводов, когда 15 сентября нацелила йеменскую ракету на израильский нефтепровод [2]. Этот важный факт был скрыт израильской военной цензурой и проигнорирован западной прессой.

19 ноября Россия обновила свою ядерную доктрину, оставив открытым вопрос о ядерном возмездии.

Наконец, она может использовать свое военное превосходство. Украина заявила, что 20 ноября Москва осуществила пуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия (то есть способной достичь Соединенных Штатов из России) РС-26 «Рубеж». Теперь мы знаем, что это было нечто другое.

Мы ещё не осознали, что поля сражений на Украине и Ближнем Востоке уже сплелись: американские неоконсерваторы (штрауссианцы), израильские «сионисты-ревизионисты» [3] и украинские «интегральные националисты» [4], как и во время Второй мировой войны, вновь вступили в союз. Эти три группы, исторически связанные со странами Тройственного пакта, намерены провести последний бой. В этой команде не хватает только японских милитаристов нового Премьер-министра Сигэру Исибы.

Сразу после запуска американских ракет ATACMS и ещё до запуска британских Storm Shadow президент России Владимир Путин подписал указ об обновлённой ядерной доктрине, о которой он объявил 24 сентября [5]. Она разрешает применение атомного оружия в пяти новых случаях:

1) при получении достоверной информации о запуске баллистических ракет, нацеленных на территорию России или её союзников.

2) если ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения нанесут удар по территории России или её союзников, либо используется для нанесения удара по российским воинским частям или военным объектам за рубежом.

3) если воздействие противника на российское правительство или военные объекты имеет критическое значение, способное подорвать возможность нанесения ответного ядерного удара.

4) если агрессия против России или Белоруссии с применением обычных вооружений представляет серьезную угрозу их суверенитету и территориальной целостности.

5) если получена достоверная информация о взлете стратегических и тактических самолетов или запуске крылатых ракет, дронов, гиперзвуковых летательных аппаратов или других летательных средств и пересечении ими российской границы.

21 ноября, то есть уже после британского обстрела, президент России Владимир Путин выступил с телеобращением [6], в котором сообщил, что российские войска уничтожили важный украинский объект, но не использовали конвенциональную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж», как заявили украинцы. На самом деле они тестировали гиперзвуковое оружие нового поколения, в данном случае - ядерную баллистическую ракету «Орешник» в неядерном оснащении. Она была запущена из Астраханской области (Каспийское море), и ею был нанесён точный удар по заводу-изготовителю ракет в Днепропетровске. Её скорость, превышающая 10 махов, на сегодняшний день не позволяет перехватить её ни одной армии мира. Она сочетает в себе возможности старых ракет «Искандер» и новых ракет «Кинжал», обладая при этом ещё большими скоростью и маневренностью.

Президент Путин отметил, что Россия, хотя и не обязана этого делать, продолжает соблюдать Договор о РСМД, из которого Соединенные Штаты вышли в 2019 году [7]. Пентагон, сильно отстающий с технической точки зрения, разместил ракеты средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, как это было во время кризиса евроракет, в то время как Россия их производит, но не размещает. Затем Владимир Путин предупредил Запад, что предложит гражданским лицам покинуть опасные зоны, по которым Россия может нанести удар ракетами «Орешник» в ядерном оснащении.

Возможно, что за этой речью не последуют другие удары и её единственной целью является демонстрация военного превосходства России над Западом, что уже было признано в июле Комиссией по стратегии национальной обороны США, созданной Конгрессом при принятии закона о военных программах на 2022 год [8]. А её единственным следствием станет рост продаж российского оружия.

Как бы то ни было, мир никогда не был так близок к ядерной войне, потому что никогда прежде не существовало нескольких ядерных держав, одна из которых имеет явное техническое превосходство над всеми остальными.

22 ноября президент Путин провёл встречу с разработчиками ракетных систем и руководителями оборонной промышленности [9]. Он поздравил их с успешным пуском гиперзвуковой ракеты «Орешник» и потребовал наладить её серийное производство.