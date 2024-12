Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2484 Cessez-le-feu oral au Liban

AMÉRIQUES

• 2485 Joe Biden et Emmanuel Macron annoncent une cessation permanente des hostilités au Liban

• 2486 Le Front large emporte les élections générales en Uruguay

EUROPE

• 2487 Londres a décidé d’expédier des pièces de F-35 en Israël dès juillet

• 2488 Conférence de la diaspora juive sur Israël après le 7 octobre

• 2489 Rôle de la France dans le cessez-le-feu au Liban

• 2490 Nan Goldin soutient les Palestiniens à Berlin

• 2491 La création du Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine piétine

• 2492 La Hongrie protègera Benyamin Netanyahou face à la CPI

• 2493 Călin Georgescu qualifié pour le second tour d’élection présidentielle roumaine

• 2494 La Commission européenne s’inquiète du soutien hongrois à Benyamin Netanyahou face à la CPI

• 2495 Le gazoduc Nord Stream 2 ne serait plus profitable s’il était réparé

• 2496 Volodymyr Zelensky condamne 34 personnalités « traitres »

• 2497 Le plan russe pour l’Ukraine, selon Interfax-Ukraine

• 2498 La Biélorussie dénonce un plan d’invasion de l’OTAN

• 2499 Allocution de Vladimir Poutine sur le lancement réussi d’un Oreshnik

• 2500 La vision russe de l’avenir de l’Occident

• Sergueï Narychkine, directeur du Service des renseignements extérieurs de la fédération de

AFRIQUE

• 2501 L’ordre moral en Tunisie

• 2502 Arrestation de Boualem Sansal

• 2503 Accord RDC-Rwanda

ASIE

• 2504 Allocution de Benyamin Netanyahou contre la Cour pénale internationale

• 2505 Les étranges relations de Benyamin Netanyahou avec le Hamas et le Qatar

• 2506 Benyamin Netanyahou demande à nouveau le report de son procès pénal à Jérusalem

• 2507 Le gouvernement Netanyahou cesse tout contact avec un grand quotidien qui conteste sa politique

• 2508 Annonce par Benyamin Netanyahou du cessez-le-feu au Liban

• 2509 Israël a délibérément tué trois journalistes au Liban

• 2510 Le Hezbollah tire son bilan de la guerre

• 2511 La Syrie prochaine cible d’Eretz Israel

• 2512 Les attaques israéliennes contre la Syrie le mois dernier

• 2513 Assassinat du rabbin Zvi Kogan

• 2514 La Russie recrute des combattants yéménites

• 2515 Pour Ali Khamenei, Netanyahou et Galland méritent la peine de mort

• 2516 Ali Larijani assure que Téhéran prépare sa riposte

• 2517 Réponse ambivalente de Téhéran à l’AIEA

• 2518 Manifestation de l’opposition pakistanaise

• 2519 Le Bangladesh organise une montée de la tension avec Bharat

• 2520 Les États-Unis et la Chine suscitent une crise aux Philippines

• 2521 La Chine rappelle sa position inchangée sur les droits du peuple palestinien

• 2522 Le gouvernement militariste nippon d’Ishiba relance la polémique avec la Corée

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2523 Le Conseil de sécurité et la guerre russo-ukrainienne

• 2524 Vers un instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité

• 2525 La CPI inculpe Benyamin Netanyahou et Yoav Galland

• 2526 La Ligue arabe, inquiète de l’agression israélienne en Iraq et en Syrie

• 2527 Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7