Почему нам не показывают массовые убийства на Ближнем Востоке?

В последние годы израильское движение за мир было ликвидировано, была создана путаница между антисемитизмом и антисионизмом и распространялся миф о столкновении цивилизаций. Эти три заблуждения мешают нам увидеть и понять, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке.

Движения за мир Нахума Гольдмана, председателя Всемирной сионистской организации, больше не существует. Его целью было сделать Израиль духовным и моральным центром всех евреев, нейтральным государством по образцу Швейцарии с международными гарантиями безопасности и постоянным символичным международным присутствием. Гольдман, который осудил процесс над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме (а не в международном суде, что позволило сионистам-ревизионистам скрыть свои отношения с ним) и вёл переговоры о справедливом и прочном мире с президентом Египта Гамалем Абдель Насером и с председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом, был даже арестован в Израиле.

В 1957 году историк Бернард Льюис, который был советником Биньямина Нетаньяху, когда тот был послом Израиля в ООН, сформулировал концепцию «Столкновения цивилизаций» для Совета национальной безопасности США, членом которого он был. Идея заключалась в том, чтобы представить столкновение между западной и исламской цивилизациями, затем китайской и так далее, как неизбежное, чтобы оправдать очередные войны Запада. Его помощник Сэмюэл Хантингтон, бывший сотрудник южноафриканских спецслужб времен апартеида, популяризировал эту стратегию в 1993 году, изложив её в виде научной статьи. За эту пропагандистскую работу ему платило ЦРУ. Хотя его работа представляет собой интеллектуальную мешанину, не выдерживающую никакой критики, она проникла в наши умы. Эта нелепая теория используется сегодня Биньямином Нетаньяху для оправдания его войн на «семи фронтах» в Газе, на Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке, Иране и Йемене. При этом в сентябре 2014 года тот же Нетаньяху сфотографировался в медицинском центре «Зив» в Зефате, навестив 500 офицеров «Аль-Каиды», проходивших лечение в Израиле [1]. То есть можно найти общий язык с джихадистами, когда они убивают мирных жителей в Сирии, но не найти общий язык с палестинцами, когда те требуют создания государства.

Натан Щаранский [2], который был заместителем Премьер-министра при генерале Ариэле Шароне, выдвинул идею, что именно палестинцы в целом, а не некоторые израильские лидеры, отказываются от мира. Вслед за этим он принялся утверждать, что иранские революционеры хотят сбросить всех израильских евреев в море (в то время как евреи мирно живут в Иране и представлены в парламенте). Наконец, он организовал международные кампании в СМИ, чтобы исказить смысл таких понятий, как «национализм», «сионизм» и «ревизионистский сионизм», а затем приравнять антисемитизм к антисионизму (в этой игре израильская газета Haaretz была бы антисемитской).

В 2004 году Щаранский вместе с Роном Дермером опубликовали на английском языке книгу «В защиту демократии», пытаясь уверить нас в том, что Израиль - единственная демократия на Ближнем Востоке. Затем Дермер стал послом Израиля в США (2013-2021), а затем министром по стратегическим вопросам (с 2023 года по настоящее время), и на этом посту он организует борьбу с движением BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) по всему миру.

Сегодня Натан Щаранский скромно продолжает свою работу в США и на Украине, где он родился, через Институт изучения глобального антисемитизма и политики (ISGASP). Эта американская ассоциация в значительной степени финансируется министерством Рона Дермера. Например, она организовала в Конгрессе слушания ректоров крупных университетов, чтобы склонить их к подавлению антисемитских манифестаций в связи с массовыми убийствами мирных жителей в Газе.

Разумеется, Бернард Льюис, Сэмюэл Хантингтон, Натан Щаранский и Рон Дермер - не «сионисты», а «сионисты-ревизионисты».

Пересдача карт на Ближнем Востоке

В этой атмосфере всеобщей лжи общие позиции каждой общины на Ближнем Востоке меняются. Это следствие попытки Биньямина Нетаньяху захватить северный сектор Газы и южный Ливан. Постепенно все политические игроки, включая израильских евреев, осознали, что военные операции Израиля не имеют ничего общего с заявленными целями, то есть освобождением заложников ХАМАС и возвращением израильтян с севера страны в свои дома. Коалиция Нетаньяху преследует колониальный проект Владимира Жаботинского (1880-1940): создание империи в Леванте, от Нила до Евфрата.

Этот проект не имел ничего общего с древним Иерусалимским царством, которое включало в себя только Святой город и его ближайшие окрестности, но был направлен на восстановление древней Ассирийской империи так же, как покровитель Жаботинского Бенито Муссолини хотел восстановить древнюю Римскую империю.

Ответом на вызов новой фашистской волны завоеваний в Леванте стали слова президента Сирии Башара Асада на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде 11 ноября и Амоса Шокена, редактора израильской газеты Haaretz, на конференции «Израиль после 7 октября: союзник или одиночка?» в Лондоне 27 ноября.

С этим согласны все главные игроки, хотя большинство из них избегает упоминаний о связях Жаботинского и его сподвижников с фашистами и нацистами. Однако западники всё ещё отказываются открыть глаза и относятся к этому конфликту так, как будто он не политический, а этнический, как будто в нём столкнулись какие-то евреи с какими-то арабами или даже все евреи со всеми арабами.

В происходящих переменах особую роль играют три фактора:

– Победа джексоновца Дональда Трампа в США над штраусианской коалицией Камалы Харрис. Первый намерен заменить настоящие войны торговыми, а вторая хочет устроить Армагеддон.

– Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая бесспорно контролирует воздушное пространство своих соседей, не способна одержать малейшую победу на земле. У этой армии отсутствует дисциплина, а многие военные ведут себя как головорезы. После поражения штраусианцев в Соединенных Штатах у них больше нет необходимого количества оружия и, вероятно, многие боеприпасы уже закончились. Наконец, некоторые подразделения, ставшие свидетелями преступлений других, находятся на грани мятежа.

– Еврейская диаспора, которая до сих пор безропотно поддерживала Биньямина Нетаньяху, наконец-то смогла отделить свою поддержку израильских евреев от преступлений их правительства. После того как 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху, никакой солидарности между евреями, выработанной на протяжении многовековых преследований со стороны гоев, больше не существует. Многие еврейские активисты, до сих пор хранившие молчание, публично дистанцировались от преступлений, совершенных на «семи фронтах» и против ООН.

Иран отказался от стратегии генерала Касема Солеймани, возглавлявшего «Ось сопротивления», согласно которой Тегеран оказывал помощь и координировал все независимые вооруженные формирования, воевавшие против колонизации региона. Он отказался помочь Ливану во время израильского вторжения, и тогда одна из правящих группировок передала Израилю информацию о главных военных лидерах «Хезболлы», чтобы их уничтожить.

В то же время Тегеран и Тель-Авив инсценировали свое противостояние, утверждая, что готовы к решающей битве. Однако две иранские атаки (операция «Честное обещание» 13 апреля и 1 октября) и две израильские атаки (19 апреля и 26 октября) практически не нанесли никакого ущерба, кроме того, что военные обеих сторон воспользовались возможностью проверить оборону противника [3]. Тайное соглашение между Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом становится очевидным.

Тегеран также возобновил свои связи с иракскими курдами. Президент Масуд Пезешкиан посетил Ирак в сентябре, и встретился не только с племенем талабани, но и с произраильским барзани.

В Ираке духовный лидер шиитской общины аятолла Али ас-Систани выступил с сумбурным заявлением, свидетельствующим о том, что он уже не знает, чего ожидать от Исламской Республики.

В Йемене «Ансар Аллах», убедившись в иранском развороте, предприняла шаги, чтобы её лидера Абдулу-Малика аль-Хути не постигла участь Хасана Насраллы.

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган, как обычно, изучает различные открывающиеся перед ним возможности, не принимая на себя никаких обязательств. Он, который раньше постепенно сближался со своим сирийским коллегой, теперь разрешил поставки оружия джихадистам в Идлибе, чтобы они могли возобновить борьбу против Сирийской Арабской Республики. В то же время он отправил эмиссаров для переговоров с Абдуллой Оджаланом, основателем РПК, который находится в тюрьме с 1999 года. Какими бы ни были эти переговоры, маловероятно, что Оджалан поддержит НАТО и Израиль, чем занимается его движение сегодня.

Неожиданный разворот Ирана и двойная игра Турции кладут конец эйфории после саммита БРИКС, состоявшемуся месяц назад в Казани [4].

Сирийский президент Башар Асад не раздумывая поддержал ливанцев и своих союзников из «Хезболлы», как только их бросил Иран. Исторически, Ливан - всего лишь одна из провинций Сирии, и с его точки зрения, Сирия несет ответственность за безопасность ливанцев. Поэтому он предоставил убежище сотням тысяч беженцев, спасавшихся от израильских бомбардировок, и передал «Хезболле» то немногое оружие, которым он располагал.

В ответ ЦАХАЛ разгромил все дороги и мосты, по которым можно было попасть в Ливан, а затем вместе с НАТО вывел джихадистов из Идлиба в Алеппо, захватив и оккупировав большую его часть. Город находился под защитой Стражей революции, но они оставили его без боя.

На удивление всем, джихадисты в Идлибе располагают самым современным оружием, проплаченным Катаром, и набором всевозможных дронов, которыми управляют украинские операторы.

Неизменные принципы сионистов-ревизионистов

Одной из постоянных черт поведения сионистов-ревизионистов является уничтожение материальных доказательств их лжи. Например, Биньямин Нетаньяху заставил перенести свои встречи на 7 октября 2023 года. Он надеялся, что так ему будет легче отрицать, что он помог совершить нападение на свой собственный народ.

Израильтяне знают, что он помогал ХАМАС с момента своего назначения на пост Премьер-министра в 2009 году и до 7 октября. Он утверждал, что его стратегия заключалась в том, чтобы отдать предпочтение ХАМАС в борьбе с ООП Ясира Арафата. Его первым официальным решением стала отмена требования об экстрадиции Муссы Абу Марзука, самого высокопоставленного на тот момент лидера ХАМАС, который содержался под стражей в Соединенных Штатах. Другие события показали, что его целью было не уничтожение ООП, а предотвращение создания палестинского государства. Например, в 2018 году, когда Палестинская администрация перестала оплачивать труд гражданских служащих в Газе, он заключил соглашение с Яхьей Синваром, военным лидером ХАМАС в Газе, который в то время находился в израильской тюрьме. Сначала он передавал деньги тайно, а затем официально через Катар. За четыре года он выплатил 2,5 миллиарда долларов ХАМАСу, чтобы тот мог построить сеть туннелей и вооружиться.

При этом Нетаньянху и ХАМАС заручились поддержкой англосаксонских секретных служб, верных стратегии, разработанной в 1916 году лордом Гербертом Сэмюэлем, чей сын Эдвин был соратником Жаботинского: сделать так, чтобы ни еврейское государство, ни будущее палестинское государство никогда не смогли обеспечить сами свою безопасность.

Ещё одна неизменная черта в поведении сионистов-ревизионистов – это уничтожение археологических свидетельств их лживой политики. В 2009 году вторым решением Нетаньяху на посту Премьер-министра стало рытье туннелей под Храмовой горой с целью взорвать мечеть Аль-Акса. В последние месяцы он уничтожил все древние сооружения на юге Ливана, принадлежавшие крестоносцам и османам, и даже пытался уничтожить храмы Баальбека - величайшие святилища Римской империи. Во время войны в Персидском заливе он уничтожал сохранившиеся руины Вавилона, а во время войны в Сирии - древние сооружения в Алеппо и Пальмире. Всё делается так, чтобы претензии на земли от Нила до Евфрата считались законными.