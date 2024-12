Waarom zien we de bloedbaden in het Midden-Oosten niet?

In de afgelopen jaren is de Israëlische vredesbeweging gebroken, is er verwarring gezaaid tussen antisemitisme en antizionisme en is het verhaal van de botsing der beschavingen verspreid. Deze drie fouten verhinderen ons te zien en te begrijpen wat er in het Midden-Oosten gebeurt.

De vredesbeweging van Nahum Goldmann, voorzitter van de Zionistische Wereldorganisatie, bestaat niet meer. Haar doel was om van Israël het spirituele en morele centrum van alle Joden te maken, een neutrale staat naar Zwitsers voorbeeld, met internationale veiligheidsgaranties en een permanente symbolische internationale aanwezigheid. Goldmann, die het proces van Adolf Eichmann in Jeruzalem, in plaats van voor een internationaal tribunaal, (waardoor de revisionistische zionisten hun relaties met hem konden verbergen) aan de kaak had gesteld, die onderhandelde over een rechtvaardige en duurzame vreedzame coëxistentie met de Egyptische president Gamal Abdel Nasser en de voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, Yasser Arafat, werd zelfs gearresteerd in Israël.

De historicus Bernard Lewis, die Benjamin Netanyahu’s adviseur was toen hij Israël’s ambassadeur bij de Verenigde Naties was, bedacht in 1957 voor de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten, waarvan hij lid was, de strategie van de “botsing der beschavingen”. Het idee was om de botsing tussen Westerse en Islamitische beschavingen, vervolgens Chinese enzovoort, als onvermijdelijk voor te stellen om opeenvolgende Westerse oorlogen te rechtvaardigen. Zijn assistent, Samuel Huntington, een voormalige medewerker van de Zuid-Afrikaanse geheime dienst, maakte deze strategie in 1993 populair en gaf het de uitstraling van een academisch rapport. Hij werd door de CIA betaald voor dit propagandawerk. Hoewel zijn werk een intellectueel broddelwerk is dat geen analyse doorstaat, is het in onze hoofden doorgedrongen. Deze domme theorie wordt vandaag de dag gebruikt door Benyamin Netanyahu om zijn oorlogen op “zeven fronten” in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Jemen te rechtvaardigen. Dezelfde Netanyahu werd echter in september 2014 gefotografeerd in het Ziv Medisch Centrum in Zefat op bezoek bij 500 Al-Qaeda officieren die in Israël werden verzorgd [1]. Het is dus mogelijk om om te gaan met jihadisten wanneer zij burgers afslachten in Syrië, maar niet met de Palestijnen wanneer zij een staat eisen.

Natan Sharansky [2], die vice-premier was onder generaal Ariel Sharon, bedacht het verhaal dat het de Palestijnen waren als groep, en niet bepaalde Israëlische leiders, die vrede weigerden. Daarna bedacht hij het idee dat Iraanse revolutionairen alle Israëlische Joden in zee wilden gooien (terwijl Joden vreedzaam in Iran wonen en vertegenwoordigd zijn in het parlement). Tot slot organiseerde hij internationale mediacampagnes om verwarring te zaaien tussen “nationalisme”, “zionisme” en “revisionistisch zionisme”, om vervolgens “antisemitisme” gelijk te stellen aan “antizionisme” (in dit soort taalgebruik zou het Israëlische dagblad Haaretz antisemitisch zijn).

In 2004 schreef Sharansky samen met Ron Dermer een tweeledig boek, The Cause of Democracy, om ons ervan te verzekeren dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is. Dermer werd ambassadeur van Israël in de Verenigde Staten (2013-2021) en vervolgens minister van Strategische Zaken (2023 tot op heden), een positie waarin hij de strijd tegen de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering, Sancties) over de hele wereld organiseert.

Natan Sharansky zet zijn werk vandaag discreet voort, zowel in de Verenigde Staten als in Oekraïne, waar hij geboren is, via het Institute for the study of global antisemitism and policy (ISGASP). Deze Amerikaanse vereniging wordt rijkelijk gefinancierd door het ministerie van Ron Dermer. Het organiseerde bijvoorbeeld de hoorzittingen van het congres met de directeuren van grote universiteiten om hen te dwingen demonstraties tegen de slachtingen in Gaza te onderdrukken op grond van antisemitisme.

Het is duidelijk dat Bernard Lewis, Samuel Huntington, Natan Sharansky en Ron Dermer geen “zionisten” zijn, maar “revisionistische zionisten”.

Herverdeling van de kaarten in het Midden-Oosten

In deze sfeer van wijdverspreide leugens veranderen de algemene posities van elke gemeenschap in het Midden-Oosten. Dit is een gevolg van de poging van Benyamin Netanyahu om de noordelijke Gazastrook en het zuiden van Libanon te veroveren. Geleidelijk aan realiseerden alle politieke spelers, met inbegrip van de Israëlische Joden, zich dat de militaire operaties van Israël niets te maken hadden met de verklaarde doelen: de vrijlating van Hamas-gijzelaars en de terugkeer van Israëli’s uit het noorden van het land naar hun huizen. De Netanyahu-coalitie streeft het koloniale project van Vladimir Jabotinsky (1880-1940) na: de vestiging van een rijk in de Levant, van de Nijl tot de Eufraat.

Dit project heeft niets te maken met het oude koninkrijk Jeruzalem, dat alleen de Heilige Stad en haar directe buitenwijken omvatte, maar is gericht op het herstel van het oude Assyrische Rijk op dezelfde manier waarop Jabotinsky’s beschermheer, Benito Mussolini, het oude Romeinse Rijk wilde herstellen.

Het antwoord op de uitdaging van een nieuwe fascistische veroveringsgolf in de Levant waren de woorden van de Syrische president Bashar al-Assad op de gezamenlijke top van de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Samenwerking in Riyad op 11 november en van Amos Schocken, redacteur van het Israëlische dagblad Haaretz, op de conferentie Israel After October 7th: Allied or Alone? in Londen op 27 november.

Alle hoofdrolspelers waren het eens over deze observatie, ook al vermeden de meesten te verwijzen naar de banden tussen Jabotinsky en zijn discipelen en de fascisten en nazi’s. In het Westen weigeren ze echter nog steeds hun ogen te openen en behandelen ze dit conflict alsof het niet politiek is, maar etnisch, alsof het een conflict is tussen Joden en anderen of zelfs tussen Joden en Arabieren.

Drie factoren spelen een bijzondere rol in de huidige verandering:

– De overwinning van de Jacksoniaanse Donald Trump in de Verenigde Staten op de Straussiaanse coalitie van Kamala Harris. De eerste wil handelsoorlogen vervangen door militaire oorlogen, terwijl de laatsten een Armageddon willen veroorzaken.

– De Israël Defence Forces (IDF), die de onbetwiste controle hebben over het luchtruim van hun buren, zijn niet in staat om ook maar de geringste overwinning op de grond te behalen. Ze hebben geen discipline en veel van hun manschappen gedragen zich als misdadigers. In verband met de nederlaag van de Straussianen in de Verenigde Staten heeft de IDF niet meer zoveel wapens en blijkbaar ontbreekt het aan veel ervan. Ten slotte staan verschillende eenheden, na getuige te zijn geweest van de misdaden van anderen, nu op het punt om in opstand te komen.

– De Joodse diaspora, die Benyamin Netanyahu tot nu toe zonder blikken of blozen heeft gesteund, is eindelijk in staat om een onderscheid te maken tussen haar steun aan Israëlische Joden en de misdaden van haar regering. Sinds de aanklacht van Netanyahu door het Internationaal Strafhof op 21 november, is de solidariteit tussen Joden die is opgebouwd gedurende eeuwen van vervolging door de niet-Joden (goyim) niet langer van toepassing.. Veel Joodse persoonlijkheden, die tot nu toe zwegen, distantiëren zich publiekelijk van de misdaden begaan op de “zeven fronten” en tegen de VN.

Iran is afgestapt van de “Axis of Resistance” strategie van generaal Qassem Soleimani, volgens welke Teheran alle onafhankelijke gewapende groepen helpt en coördineert die strijden tegen de kolonisatie van de regio. Het weigerde Libanon te helpen tijdens de Israëlische invasie, en vervolgens stuurde een factie aan de macht Israël de coördinaten van de belangrijkste militaire leiders van Hezbollah, zodat ze konden worden vermoord.

Tegelijkertijd ensceneerden Teheran en Tel Aviv hun onverzoenlijkheid, waarbij ze allebei beweerden klaar te zijn voor een beslissende strijd. De twee Iraanse aanvallen (Operatie “Eerlijke Belofte” van 13 april en 1 oktober) en de twee Israëlische aanvallen (19 april en 26 oktober) veroorzaakten echter bijna geen menselijke slachtoffers, ook al maakten de militairen aan beide zijden van de gelegenheid gebruik om de verdediging van de vijand te testen [3]. Een geheime overeenkomst tussen Washington, Teheran en Tel Aviv is duidelijk geworden.

Teheran heeft ook zijn banden met de Iraakse Koerden vernieuwd. President Masoud Pezeshkian reisde in september naar Irak om niet alleen de Talabani-stam te ontmoeten, maar ook de (pro-Israëlische) Barzanis.

In Irak sprak Ayatollah Ali al-Sistani, de geestelijke leider van de sjiitische gemeenschap in Irak, een verwarrende boodschap uit waaruit bleek dat hij niet meer wist wat hij van de Islamitische Republiek kon verwachten.

In Jemen nam Ansar Allah, overtuigd van de Iraanse ommekeer, stappen om zijn leider, Abdul-Malik al-Houthi, te beschermen tegen het lot van Hassan Nasrallah.

In Turkije verkent president Recep Tayyip Erdoğan zoals gewoonlijk de verschillende opties die hem ter beschikking staan, zonder zich hier of daar vast te leggen. Hij, die langzaam toenadering zocht tot zijn Syrische ambtgenoot, gaf toestemming voor wapenleveranties aan de jihadisten in Idleb zodat ze de strijd tegen de Arabische Republiek Syrië konden hervatten. Tegelijkertijd stuurde hij afgezanten om te praten met Abdullah Öcalan, de oprichter van de PKK die sinds 1999 gevangen zit. Wat de gesprekken ook zullen zijn, het is onwaarschijnlijk dat “Apo” (Abdullah Öcalan) de NAVO en Israël zal steunen zoals zijn beweging vandaag doet.

De ommekeer van Iran en het dubbelspel van Turkije maakten plots een einde aan de euforie van de BRICS-top in Kazan een maand geleden [4].

In Syrië steunde president Bashar al-Assad onmiddellijk de Libanezen en zijn Hezbollah-bondgenoten toen ze door Iran werden gedumpt. Historisch gezien is Libanon gewoon een van de Syrische gouvernementen en vanuit zijn standpunt is Syrië verantwoordelijk voor de veiligheid van de Libanezen. Daarom verleende hij asiel aan honderdduizenden vluchtelingen die op de vlucht waren voor Israëlische bombardementen en droeg hij de weinige wapens die hij had over aan Hezbollah.

In reactie daarop vernietigde de IDF alle wegen en bruggen die toegang gaven tot Libanon en liet vervolgens, samen met de NAVO, de jihadisten uit Idleb los op Aleppo, waarbij ze een groot deel van de stad veroverden en bezetten. De stad werd verdedigd door de Iraanse Revolutionaire Garde, die zich zonder slag of stoot terugtrok.

Tot ieders verbazing hebben de jihadisten in Idleb de nieuwste wapens, gefinancierd door Qatar, en een groot aantal drones die worden bestuurd door Oekraïense operators.

De vaste patronen van revisionistische zionisten

Een constante in het gedrag van de revisionistische zionisten is het vernietigen van het materiële bewijs dat hun leugens weerlegt. Benjamin Netanyahu liet bijvoorbeeld de data van de verslagen van zijn bijeenkomsten op 7 oktober 2023 veranderen. Hij hoopte dat het daardoor makkelijker voor hem zou zijn om te ontkennen dat hij geholpen had bij het uitvoeren van de aanval op zijn eigen volk.

Israëli’s weten dat hij Hamas heeft geholpen vanaf zijn aanstelling als premier in 2009 tot 7 oktober. Hij beweerde dat het zijn strategie was om Hamas te bevoordelen in de strijd tegen de PLO van Yasser Arafat. Zijn eerste officiële beslissing was het annuleren van het uitleveringsverzoek voor Moussa Abou Marzouk, de meest hooggeplaatste Hamasleider op dat moment, die werd vastgehouden in de Verenigde Staten. Andere gebeurtenissen hebben aangetoond dat het niet zijn doel was om de PLO te vernietigen, maar om de oprichting van een Palestijnse staat te voorkomen. In 2018 bijvoorbeeld, toen de Palestijnse Autoriteit stopte met het betalen van ambtenaren in Gaza, sloot hij een overeenkomst met Yahyah Sinwar, de militaire leider van Hamas in Gaza die toen gevangen zat in Israël. Hij gaf eerst in het geheim geld en daarna officieel via Qatar. In vier jaar tijd gaf hij Hamas 2,5 miljard dollar zodat het zijn netwerk van tunnels kon bouwen en zich kon bewapenen.

Op die manier kregen Netanyanhou en Hamas de steun van de Angelsaksische geheime diensten, trouw aan de strategie die in 1916 werd vastgelegd door Lord Herbert Samuel, wiens zoon Edwin een metgezel was van Jabotinsky: ervoor zorgen dat noch de Joodse staat, noch de toekomstige Palestijnse staat ooit hun eigen veiligheid konden garanderen.

Een andere constante in het gedrag van revisionistische zionisten is de vernietiging van archeologisch bewijs van hun bedrog. Netanyahu’s tweede besluit als premier in 2009 was het graven van tunnels onder de Tempelberg om de Al-Aqsa moskee op te blazen. In de afgelopen maanden heeft hij alle archeologische overblijfselen in Zuid-Libanon vernietigd, zowel die van de kruisvaarders als die van de Ottomanen, en hij heeft zelfs geprobeerd om de tempels van Baalbeck te vernietigen, het grootste heiligdom van het Romeinse Rijk. Daarmee heeft het de vernietiging van de site van Babylon tijdens de Golfoorlog en van de overblijfselen van Aleppo en Palmyra tijdens de Syrische oorlog voortgezet. Alles moet in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat de aanspraak op het land, van de Nijl tot de Eufraat, als legitiem wordt gezien.