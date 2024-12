Porque é que não vemos os massacres do Médio-Oriente ?

No decurso dos últimos anos, o movimento israelita para a paz foi desmantelado, foi estabelecida uma confusão entre anti-semitismo e anti-sionismo e, finalmente, foi espalhada a narrativa do choque de civilizações. Estes três erros impedem-nos de ver e de compreender aquilo que se passa no Médio-Oriente.

O “Movimento para a Paz” de Nahum Goldmann, presidente da Organização Sionista Mundial, já não existe. Ele tinha por objectivo fazer de Israel o centro espiritual e moral de todos os judeus, um Estado neutro no modelo da Suíça, com garantias internacionais de segurança, e uma presença internacional simbólica permanente. Goldmann, que denunciara o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, e não por um tribunal internacional (o que permitiu aos sionistas revisionistas esconder as suas relações com ele), que negociou uma coexistência pacífica justa e duradoura com o Presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, e com o da Organização de Libertação da Palestina, Yasser Arafat, acabou mesmo preso em Israel.

O historiador Bernard Lewis, que foi conselheiro de Benyamin Netanyahu quando este era embaixador de Israel na ONU, inventou, em 1957, para o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, do qual era membro, a estratégia do «Choque de Civilizações». Tratava-se de apresentar como inevitável o confronto entre as civilizações ocidental e islâmica, depois a chinesa e assim por aí adiante, a fim de justificar as guerras ocidentais sucessivas. O seu assistente, Samuel Huntington, antigo colaborador do Serviço Secreto sul-africano do apartheid, popularizou esta estratégia em 1993, dando-lhe a aparência de um estudo académico. Ele foi pago pela CIA por este trabalho de propaganda. Embora a sua obra seja um apanhado intelectual que não resiste à análise, ele penetrou nas nossas mentes. Esta teoria estúpida é hoje empregue por Benjamin Netanyahu para justificar as suas guerras em «sete frentes», em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, no Iraque, no Irão e no Iémene. No entanto, o mesmo Netanyahu fazia-se fotografar, em Setembro de 2014, no Centro Médico Ziv em Zefat, visitando 500 oficiais da Alcaida a receber tratamento em Israel. [1]. Assim, é possível ele entender-se com jihadistas que massacram civis na Síria, mas não é possível entender-se com os Palestinianos quando estes reclamam um Estado.

Natan Sharansky [2], que foi Vice do Primeiro-ministro de Ariel Sharon (o General), concebeu a narrativa segundo a qual são os Palestinianos, como um todo, e não alguns dirigentes israelitas que recusam a paz. Depois inventou que os revolucionários iranianos queriam atirar todos os judeus israelitas ao mar (embora os judeus vivam pacificamente no Irão e estejam representados no Parlamento). Por fim, montou campanhas mediáticas internacionais para criar confusão entre «nacionalismo», «sionismo» e «sionismo revisionista», e em seguida para equiparar «anti-semitismo» e «anti-sionismo» (por esta teoria o diário israelita Haaretz seria anti-semita).

Em 2004, Sharansky escreveu com Ron Dermer, um livro binário, La cause de la démocratie (A causa da democracia-ndT), para nos garantir que Israel é a única democracia do Médio-Oriente. Dermer tornou-se Embaixador de Israel nos Estados Unidos (2013-2021), depois Ministro de Assuntos Estratégicos (de 2023 até hoje), cargo onde organiza a luta contra o movimento BDS (Boicote, Desinvestimento, Sanções) no mundo.

Hoje em dia, Natan Sharansky prossegue discretamente o seu trabalho, em simultâneo nos Estados Unidos e na Ucrânia, onde nasceu, através do Institut for the study of global anti-semitism and policy. Esta associação norte-americana é amplamente financiada pelo ministério de Ron Dermer. Foi ela, por exemplo, que organizou as audiências no Congresso dos reitores das grandes universidades para os forçar a reprimir as manifestações contra os massacres em Gaza, por anti-semitismo.

Ora, acontece que Bernard Lewis, Samuel Huntington, Natan Sharansky e Ron Dermer não são «sionistas», mas sim « sionistas revisionistas ».

Nova distribuição de cartas no Médio-Oriente

Nesta atmosfera de mentiras generalizadas, todas as posições de cada comunidade no Médio-Oriente estão em vias de mudar. É a consequência da tentativa de conquista por Benjamin Netanyahu do Norte da Faixa de Gaza e do Sul do Líbano. Progressivamente, todos os actores políticos, incluindo os judeus israelitas, se deram conta que as operações militares israelitas não tinham nenhuma relação com os fins anunciados : a libertação dos reféns do Hamas e o regresso dos Israelitas do Norte do país às suas casas. A coligação (coalizão-br) Netanyahu prossegue o projecto colonial de Vladimir Jabotinsky (1880-1940) : a criação de um império no Levante, do Nilo ao Eufrates.

Este projecto não tem qualquer relação com o antigo reino de Jerusalém, que apenas incluía a cidade santa e os seus arredores próximos, antes visa restaurar o antigo império assírio tal como o protector de Jabotinsky, Benito Mussolini, queria restaurar o antigo Império Romano.

Responder ao desafio de uma nova onda fascista de conquista do Levante foi o sentido quer das palavras do Presidente sírio, Bashar al-Assad, durante a Cimeira conjunta da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica, em 11 de Novembro em Riade, quer do director do quotidiano israelita Haaretz, Amos Schocken, na Conferência Israel after October 7th : Allied or Alone ? (Israel depois de 7 de Outubro : com aliados ou sozinho?), de 27 de Novembro em Londres.

Todos os protagonistas concordam com esta constatação, mesmo que a maior parte evite fazer referência às ligações de Jabotinsky e dos seus discípulos com os fascistas e os nazis. No entanto, os Ocidentais ainda se recusam a abrir os olhos e tratam este conflito como se ele não fosse político, mas étnico, como se ele opusesse judeus a árabes, ou seja judeus contra árabes.

Três elementos jogam um papel particular na mudança em curso :

• A vitória do “jacksoniano” Donald Trump nos Estados Unidos sobre a coligação “straussiana” de Kamala Harris. O primeiro pretende substituir as guerras militares por guerras comerciais, enquanto os segundos desejam provocar o Armagedão.

• As Forças de Defesa Israelitas (FDI), que dispõem de um controle indiscutível do espaço aéreo dos seus vizinhos, mostram-se incapazes da menor vitória sobre o terreno. Elas não têm disciplina e muitos são os seus soldados que se comportam como bandidos. No contexto da derrota dos “straussianos” nos Estados Unidos, elas já não dispõem de tanto armamento e provavelmente estão a ficar sem a maior parte dele. Finalmente, várias das suas unidades, que assistiram aos crimes de outras, estão agora à beira da rebelião.

• A diáspora judaica, que até agora apoiava Benjamin Netanyahu sem vacilar, consegue fazer finalmente uma distinção entre o apoio aos judeus israelitas e os crimes do governo. Desde a inculpação de Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional, em 21 de Novembro, a solidariedade entre judeus, adquirida durante séculos de perseguição pelos “goyim”, já não funciona. Muitas personalidades judaicas, até aqui silenciosas, demarcam-se publicamente dos crimes cometidos nas «sete frentes» e contra a ONU.

O Irão abandonou a estratégia do General Qassem Soleimani do «Eixo da Resistência», segundo a qual Teerão ajuda e coordena o conjunto dos grupos armados independentes que lutam contra a colonização da região. Assim, recusou a ajudar o Líbano durante a invasão israelita e, depois, uma facção no Poder transmitiu a Israel as coordenadas dos principais chefes militares do Hezbolla para que eles fossem assassinados.

Simultaneamente, Teerão e Telavive encenaram o seu confronto, fingindo um e outro estar prontos para um combate decisivo. Ora, os dois ataques iranianos (operação «Promessa Verdadeira» de 13 de Abril e de 1 de Outubro) e os dois ataques israelitas (de 19 de Abril e 26 de Outubro) quase não causaram danos humanos, mesmo que os militares das duas partes tenham aproveitado para testar as defesas do adversário [3] Ficou, pois, evidente um acordo secreto entre Washington, Teerão e Telavive.

Por outro lado, Teerão retomou relações com os Curdos iraquianos. Em Setembro, o Presidente Masoud Pezeshkian viajou para o Iraque a fim de aí se encontrar não só com a família Talabani, mas também com a dos Barzani (pró-israelitas).

No Iraque, o Aiatola Ali al-Sistani, chefe espiritual da comunidade xiita, tomou a palavra emitindo uma mensagem confusa, mostrando que ele já não sabia o que esperar da República Islâmica.

No Iémene, o Ansar Allah, persuadido da mudança de atitude iraniana, tomou medidas para proteger o seu chefe, Abdul-Malik al-Huthi, do destino vivido por Hassan Nasrallah.

Na Turquia, como é seu hábito, o Presidente Recep Tayyip Erdoğan explora as várias possibilidades que se lhe deparam, sem se comprometer aqui ou ali. Ele, que se aproximava lentamente do seu homólogo sírio, autorizou entregas de armas aos jihadistas de Idlib a fim de que estes pudessem retomar o combate contra a República árabe síria. Simultaneamente, enviou emissários para falar com Abdullah Öcalan, o fundador do PKK preso desde 1978. Quaisquer que seja o teor das conversações, é pouco provável que «Apo» apoie a OTAN e Israel, tal como o seu movimento faz hoje em dia.

A reviravolta do Irão e jogo duplo da Turquia põem subitamente fim à euforia da Cimeira dos BRICS em Kazan, há um mês atrás [4].

Na Síria, o Presidente Bashar al-Assad apoiou imediatamente os Libaneses e os seus aliados do Hezbolla quando estes foram abandonados pelo Irão. Historicamente, o Líbano era apenas uma província da Síria, e do seu ponto de vista esta é responsável pela segurança dos Libaneses. Por isso, em simultâneo, concedeu asilo a centenas de milhares de refugiados que fugiam dos bombardeamentos israelitas e transferiu as poucas armas de que dispõe para o Hezbolla.

Em resposta, as FDI destruíram todas as estradas e todas as pontes que permitem aceder ao Líbano e, a seguir junto com a OTAN, lançaram os jihadistas de Idlib sobre Alepo, da qual esses tomaram e ocuparam uma grande parte. A cidade estava defendida pelos Guardas da Revolução iranianos que recuaram sem combater.

Para surpresa geral, os jihadistas de Idlib dispõem de armas de último grito, financiadas pelo Catar, e de uma plêiade de drones manejados por operadores ucranianos.

As constantes dos sionistas revisionistas

Uma constante do comportamento dos sionistas revisionistas é destruir as provas materiais das suas mentiras. Benjamin Netanyahu mandou alterar os horários das actas das suas reuniões na jornada do dia 7 de Outubro de 2023. Assim, ele esperava poder mais facilmente negar ter ajudado à concretização do ataque contra os seus próprios concidadãos.

Os Israelitas sabem que ele ajudou o Hamas desde a sua nomeação como Primeiro-Ministro, em 2009, até ao 7 de Outubro. Ele assegurava que a sua estratégia consistia em favorecer o Hamas para combater a OLP de Yasser Arafat. A sua primeira decisão oficial foi anular o pedido de extradição de Moussa Abou Marzouk, na altura o mais alto dirigente do Hamas, que estava detido nos Estados Unidos. Outros eventos mostraram que o seu objectivo não era destruir a OLP, mas impedir a criação de um Estado palestiniano. Assim, em 2018, quando a Autoridade Palestiniana deixou de pagar aos funcionários públicos em Gaza, ele concluiu um acordo com Yahya Sinwar, chefe militar do Hamas em Gaza, na altura preso em Israel. Primeiro, ele deu dinheiro secretamente, depois oficialmente através do Catar. Em quatro anos, pagou 2,5 mil milhões (bilhões-br) de dólares ao Hamas para que este pudesse se armar e construir a sua rede de túneis.

Ao fazer isso, Netanyahu e o Hamas obtiveram o apoio dos Serviços Secretos anglo-saxónicos, fiéis à estratégia traçada, em 1916, por Lord Herbert Samuel, cujo filho Edwin foi companheiro de Jabotinsky : assegurar que nem o Estado judaico, nem o futuro Estado palestiniano, pudessem garantir por si sós a sua segurança.

Uma outra constante do comportamento dos sionistas revisionistas é a de destruir as provas arqueológicas da sua impostura. Assim, ainda em 2009, a segunda decisão de Netanyahu, quando se tornou Primeiro-Ministro, foi a de cavar túneis sob o Monte do Templo para poder dinamitar a Mesquita de Al-Aqsa. Nos últimos meses, mandou destruir todos os vestígios arqueológicos do Sul do Líbano, dos cruzados ou dos otomanos, e tentou mesmo destruir os templos de Baalbeck, o maior santuário do Império Romano. Ao fazê-lo, ele prosseguia as destruições levadas a cabo durante a Guerra do Golfo do sítio da Babilónia, ou durante a Guerra na Síria dos vestígios de Alepo e de Palmira. Tudo deve ser feito para que a reivindicação da terra, do Nilo ao Eufrates, apareça como legítima.