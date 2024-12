Reprenant sa chronique pour le Courrier des stratèges, Thierry Meyssan explique le changement de paradigme au Moyen-Orient depuis l’assassinat de Hassan Nasrallah. En neuf semaines, il apparait que l’Iran a conclu un accord secret avec Israël et a abandonné la stratégie de l’Axe de la résistance. Israël a accepté un cessez-le-feu oral au Liban et a le même jour lancé une attaque jihadiste au Nord de la Syrie. La Türkiye s’y est jointe pour annexer Alep et bientôt Mossoul en Iraq.

Il conclut cette émission en appelant les spectateurs à observer aussi ce qui se passe en Extrême-Orient où après le Japon et Taïwan, la Corée du Sud est aux prises avec une clique de militaristes impériaux nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne comprenons pas ce que font ces gens, pas plus que nous n’avons compris qui étaient les nationalistes intégraux en Ukraine et les sionistes révisionnistes en Israël. Nous avons déjà la guerre contre la Russie et le nettoyage ethnique des Palestiniens, nous devons nous attendre au pire si nous ne faisons rien en Extrême-Orient.