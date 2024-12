Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2528 Tentative de coup d’État en Corée du Sud

AMÉRIQUES

• 2529 Joe Biden gracie son propre fils pour tous les crimes qu’il a pu commettre

• 2530 Antony Blinken accorde encore une fois de l’aide militaire à l’Ukraine

• 2531 Les dessous de la guerre commerciale envisagée par Donald Trump

• 2532 Donald Trump appelle à la libération des otages du Hamas avant sa prise de fonction

EUROPE

• 2533 La complicité des gouvernements de Rishi Sunak et de Keir Starmer dans les crimes commis à Gaza

• 2534 La France n’appliquera pas les mandats d’arrêt de la CPI contre des personnalités israéliennes

• 2535 L’Assemblée nationale française censure le gouvernement

• 2536 Didier Reynders à nouveau mis en cause pour blanchiment d’argent

• 2537 Le PPE et Renew Europe s’opposent à l’entrée d’un parti antisémite au gouvernement lituanien

• 2538 La Hongrie modifie les conseils d’administration de ses universités pour se mettre en conformité avec l’UE

• 2539 L’UE poursuivra son soutien à l’Ukraine même après l’investiture de Donald Trump

• 2540 Le pillage des entreprises publiques ukrainiennes par les Anglo-Saxons

• 2541 Le Conseil de l’Europe soutient les aspirations européennes d’une partie des Géorgiens

• 2542 Les missiles Oreshnik bouleversent les analyses militaires traditionnelles

AFRIQUE

• 2543 Le Tchad met fin aux accords de défense avec la France

• 2544 Célébration des tirailleurs sénégalais

• 2545 Saisie de drones tchèques au Soudan

ASIE

• 2546 Moshe Ya’alon accuse Netanyahou d’avoir ordonné aux FDI de commettre un nettoyage ethnique

• 2547 La France dénonce les violations répétées du cessez-le-feu par Israël

• 2548 Le Comité international chargé de veiller au respect du cessez-le-feu

• 2549 Le Hezbollah respecte le cessez-le-feu oral

• 2550 La Russie et le Hezbollah en Syrie

• 2551 Les jihadistes d’HTC prennent Alep

• 2552 Bachar el-Assad interprète la guerre contre la Syrie comme une étape de la recolonisation du Moyen-Orient

• 2553 L’armée US ne réagit pas à la prise d’une ville des mercenaires kurdes par la Türkiye

• 2554 Tareq Khouri appelle Amman à miser sur Damas

• 2555 Les chiites iraquiens sont conscients que les jihadistes en Syrie agissent pour Israël

• 2556 L’Arabie saoudite renonce à la normalisation avec Israël

• 2557 Concertation entre MBS et MBZ

• 2558 Abou Dhabi aurait tenté de négocier avec Washington la levée des sanctions contre la Syrie

• 2559 Hakan Fidan dément toute implication turque dans la guerre en Syrie

• 2560 L’Iran et le Türkiye relancent le processus d’Astana

• 2561 Le Bangladesh s’apprête à aider le Pentagone contre le Myanmar

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2562 Les Nations unies convoquent une conférence sur la Palestine

• 2563 L’existence de la CPI menacée

• 2564 L’Organisation des États turciques envisage une évolution comparable à celle de l’UE

• 2565 Mark Rutte pose la question de savoir comment les dépenses militaires doivent être engagées

• 2566 70e session de l’assemblée parlementaire de l’OTAN

• 2567 Sommet de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États