• Am 3. Dezember um 22h25 (Ortszeit) überbrachte der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol eine überraschende Botschaft an die Nation. In der vierten Minute seiner Rede sagte er: "Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich erkläre das Kriegsrecht, um die Republik Korea vor kommunistischen Bedrohungen aus Nordkorea und pro-nordkoreanischen staatsfeindlichen Gruppierungen zu schützen, die unsere Freiheit und verfassungsmäßige Ordnung untergraben." Er beabsichtigt somit, "pro-nordkoreanische Kräfte auszurotten und die verfassungsmäßige Ordnung der Freiheit zu schützen". Und "die Nation wieder aufzubauen und zu ’schützen’, die er als vor großen Herausforderungen stehend beschrieb. Obwohl dies den Bürgern "einige Unannehmlichkeiten" bereiten könnte, versprach Yoon, das Land schnell zu "normalisieren" und sagte, dass die Regierung ihrer Außenpolitik verpflichtet bleibe und ihre Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft erfüllen werde.

• Präsident Yoon versicherte, dass die von der Opposition geforderten Haushaltskürzungen die wesentlichen Funktionen der Regierung untergraben würden. Dazu gehören auch die Prävention von Drogenkriminalität und Maßnahmen der öffentlichen Sicherheit, die das Land bereits zu einem "sicheren Hafen für Drogen gemacht und die öffentliche Sicherheit in einen Krisenzustand versetzt haben". Ihm zufolge "ist die Nationalversammlung zu einem Zufluchtsort für Kriminelle geworden, die das Justiz- und Verwaltungssystem lahmlegen und versuchen, das freiheitliche demokratische System durch eine Diktatur zu stürzen."

☞ Ein einziger Oppositionsabgeordneter, Kim Min-seok, hatte zuvor von einem möglichen Putschversuch durch die Verhängung des Kriegsrechts gesprochen. Er sei als "Verschwörungstheoretiker" angesehen worden, und seine Worte seien nicht beachtet worden.

☞ Seit ihrem Amtsantritt im Mai 2022 wurden 22 Amtsenthebungsanträge gegen Regierungsbeamte eingereicht. Die Opposition hat seit der Konstituierung der 22. Nationalversammlung im Juni zehn Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.

• Es scheint, dass die Vereinigten Staaten vor den Putschabsichten des Präsidenten nicht im Voraus gewarnt wurden.

• Sofort wurde eine Exekutivverordnung unterzeichnet, die General Park An-su, Stabschef der Armee, das Kommando über das Kriegsrecht übertrug. Sie erließ ein generelles Verbot politischer Aktivitäten, einschließlich Demonstrationen und Parteiaktivitäten.

• Online-Lebensmittelgeschäfte und des Nachts offene Läden wurden von Bürgern gestürmt, die hektisch Lebensmittel bestellten.

• Die Verfassung sieht vor, dass die Nationalversammlung das Kriegsrecht mit einfacher Mehrheit aufheben kann. Gegen 23 Uhr richtete also der Vorsitzende der Nationalversammlung, Woo Won-sik, einen eindringlichen Appell an die Abgeordneten und sagte: "Alle Mitglieder der Nationalversammlung sollten sich sofort im Plenarsaal versammeln."

• 280 mit Sturmgewehren ausgerüsteten Soldaten der Spezialeinheiten drangen in das Gebäude der Nationalversammlung ein; Ein beispielloser Schritt, der den ersten Vorfall dieser Art seit der Verhängung des Kriegsrechts mit der Ermordung des Diktators Park Chung-hee und der Errichtung der Chun Doo-hwan-Diktatur im Jahr 1979 darstellt. Das Personal des Kongresses versuchte vergeblich, den Eintritt der Soldaten zu verhindern, als die Parlamentarier ihre Sitzung begannen.

• Weitere 100 Soldaten drangen in das Gebäude der Nationalen Wahlkommission in Gyeonggi ein. Sie beschlagnahmten die Mobiltelefone des Personals und schlossen die Ausgänge.

• Berichten zufolge wurde ein Haftbefehl gegen den bekannten YouTuber Kim Ou-joon erlassen, der Präsident Yoon sehr kritisch gegenübersteht (dieser Punkt wurde nicht bestätigt).

• Trotz des Kriegsrechts versammelte sich eine Menschenmenge vor dem Hauptquartier des Parlaments gegenüber der Armee.

• Soziale Netzwerke wurden mit falschen Ankündigungen über die Verhaftung von Persönlichkeiten und einfachen Bürgern überschwemmt. Sie wurden sofort von den Internetnutzern aufgedeckt. Das Video von Lee Jae-myung dagegen, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei Koreas, wie er über eine Mauer klettert, um in das Gebäude der Nationalversammlung einzudringen, wurde von 2,38 Millionen Zuschauern in Echtzeit gesehen.

• Gegen 1 Uhr nachts, zweieinhalb Stunden nach der Ausrufung des Kriegsrechts, stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für die Aufhebung des Kriegsrechts.

• Die Soldaten, die in die Nationale Wahlkommission eingedrungen waren, haben sie wieder verlassen.

• Präsident Yoon beschwor seine Regierung, das Kriegsrecht aufzuheben, obwohl es vom Nationalen Sicherheitsrat verhängt worden war. Er sagte: "Es wurde eine Kabinettssitzung einberufen, aber aufgrund der frühen Stunde ist das Quorum noch nicht erreicht. Das Kriegsrecht wird aufgehoben, sobald ein Quorum erreicht ist.

• Gegen 4h20, drei Stunden und zwanzig Minuten nach der Abstimmung in der Kammer, hob die Regierung offiziell das Kriegsrecht auf. Das bedeutete, dass das Kriegsrecht nur sechs Stunden andauerte.

• In einer Erklärung sagte US-Außenminister Antony Blinken: "Wir warten weiterhin darauf, dass politische Meinungsverschiedenheiten friedlich und in Übereinstimmung mit der Rechtsstaatlichkeit gelöst werden. Wir bekräftigen unsere Unterstützung des koreanischen Volkes und das Bündnis zwischen den USA und Südkorea, das auf den gemeinsamen Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit beruht." Das Treffen der Nuclear Advisory Group (NCG), das in Washington stattfinden sollte, wurde auf unbestimmte Zeit abgesagt. Der stellvertretende Außenminister Kurt M. Campbell kritisierte den Putschversuch von Präsident Yoon scharf: Seit den 1950er Jahren sind 13000 US-Soldaten in Südkorea stationiert. Letztere stellten nach den USA und dem Vereinigten Königreich das drittgrößte Kontingent während des Krieges gegen den Irak. Im vergangenen März war Seoul Gastgeber des Weltgipfels für Demokratie.

• Am 4. Dezember um 18h20 versammelten sich etwa 10 000 Menschen am Bahnhof Gwanghwamun (Seoul). Auf einem Transparent stand: "Präsident Yoon muss zurücktreten." Die Menge skandierte: "Alle Macht in der Republik Korea geht vom Volk aus", wie bei den Protesten im Jahr 2016, die zur Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye führten (die Tochter des Diktators Park Chung-hee lebte unter dem Einfluss eines berühmten Schamanen).

• Am 5. Dezember haben sechs Oppositionsparteien, darunter die größte Oppositionspartei, Die Demokratische Partei Koreas (DPK) (Mehrheit mit 170 von 300 Sitzen) einen Gesetzentwurf zur Amtsenthebung von Präsident Yoon eingebracht. Laut der DPK: "Die Ausrufung des Kriegsrechts verstößt sowohl gegen die verfahrensrechtlichen als auch gegen die materiellen Aspekte der Verfassung und des Gesetzes, indem sie KEINE vollständigen Gründe liefert. Yoon ist der Anführer einer Rebellion, wie sie in unserer Verfassung definiert ist. Als Anführer einer Rebellion muss Yoon sofort von seinem Präsidentenamt zurücktreten.“ Die Abstimmung über das Amtsenthebungsverfahren ist für den 7. Dezember angekündigt.

☞ Da die Verfassung für die Amtsenthebung des Präsidenten eine qualifizierte Mehrheit und ein Zweidrittel-Quorum vorsieht, müssten mindestens acht Abgeordnete der eigenen Partei der Amtsenthebung zustimmen. Wenn der Amtsenthebungsantrag angenommen wird, wird Yoons Autorität sofort ausgesetzt, bis das Verfassungsgericht eine Entscheidung trifft und der Premierminister Han Duck-soo die Interimsrolle übernehmen wird.

• Die Parlamentarier sind der Ansicht, dass Verteidigungsminister, General Kim Yong-hyun, der Urheber des Putschversuchs war und dass er sich seit drei Monaten darauf vorbereitet. Viele sind der Meinung, dass er wegen Hochverrats zu lebenslanger Haft verurteilt werden sollte. Manche glauben, dass auch der Innenminister Lee Sang-min an dem Putschversuch beteiligt war, aber seine Beteiligung ist nicht bewiesen. Schließlich sind manche der Meinung, dass Präsident Yoon dem Wahnsinn verfallen sei.

• Führende Berater des Präsidenten, darunter Stabschef Chung Jin-suk, Nationaler Sicherheitsberater Shin Won-sik und hochrangige Sekretäre, haben ihren Rücktritt eingereicht. Die meisten von ihnen versichern, sie hätten nicht gewusst, dass der Präsident geplant hatte, das Kriegsrecht auszurufen.

• General Kim Yong-hyun, der ehemalige Sicherheitschef des Präsidenten, wurde erst am 12. August zum Verteidigungsminister ernannt. Er reichte seinen Rücktritt eine halbe Stunde nach der Aufhebung des Kriegsrechts durch die Regierung ein. Er wurde von Präsident Yoon angenommen, der ihn durch Choi Byung-hyuk, den bisherigen Botschafter in Saudi-Arabien, ersetzte. Kim Yong-hyun, der als Hauptverdächtiger des Putschversuchs gilt, erhielt ein Ausreiseverbot, sobald bekannt wurde, dass er sich auf eine Flucht vorbereitete.