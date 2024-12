Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

In Ausgabe 111:

LEITARTIKEL

• 2528 Putschversuch in Südkorea

AMERIKA

• 2529 Joe Biden begnadigt seinen eigenen Sohn für alle Verbrechen, die er begangen haben könnte

• 2530 Antony Blinken leistet erneut Militärhilfe für die Ukraine

• 2531 Hinter den Kulissen von Donald Trumps Handelskrieg

• 2532 Donald Trump ruft vor seinem Amtsantritt für die Freilassung der Hamas-Geiseln auf

EUROPA

• 2533 Die Komplizenschaft der Regierungen von Rishi Sunak und Keir Starmer bei den in Gaza begangenen Verbrechen

• 2534 Frankreich wird Haftbefehle des IStGH gegen israelische Persönlichkeiten nicht anwenden

• 2535 Die französische Nationalversammlung zensiert die Regierung

• 2536 Didier Reynders erneut der Geldwäsche angeklagt

• 2537 Die EVP und Renew Europe gegen Beitritt einer antisemitischen Partei in die litauische Koalitions-Regierung

• 2538 Ungarn stellt seine Universitätsverwaltungsräte auf EU-Konformität um

• 2539 EU wird die Ukraine auch nach der Amtseinführung von Donald Trump weiter unterstützen

• 2540 Die Plünderung der ukrainischen Staatsbetriebe durch die Angelsachsen

• 2541 Der Europarat unterstützt die europäischen Bestrebungen eines Teils der Georgier

• 2542 Oreschnik-Raketen revolutionieren traditionelle militärische Analysen

AFRIKA

• 2543 Tschad kündigt Verteidigungsabkommen mit Frankreich

• 2544 Gedenkfeier der senegalesischen „Tirailleurs“

• 2545 Tschechische Drohnen im Sudan beschlagnahmt

ASIEN

• 2546 Moshe Ya’alon beschuldigt Netanjahu, der IDF befohlen zu haben, ethnische Säuberungen durchzuführen

• 2547 Frankreich prangert Israels wiederholte Verstöße gegen den Waffenstillstand an

• 2548 Das Internationale Komitee für die Einhaltung der Waffenruhe

• 2549 Hisbollah hält die mündlich abgemachte Waffenruhe ein

• 2550 Russland und die Hisbollah in Syrien

• 2551 HTC-Dschihadisten nehmen Aleppo ein

• 2552 Baschar al-Assad interpretiert den Krieg gegen Syrien als Etappe der Wiederkolonisierung des Nahen Ostens

• 2553 Die US-Armee reagiert nicht auf die Eroberung einer Stadt kurdischer Söldner durch die Türkei

• 2554 Tareq Khouri ruft Amman auf, auf Damaskus zu setzen

• 2555 Irakische Schiiten sind sich bewusst, dass Dschihadisten in Syrien für Israel handeln

• 2556 Saudi-Arabien verzichtet auf Normalisierung mit Washington

• 2557 Absprache zwischen MBS und MBZ

• 2558 Abu Dhabi soll versucht haben, mit Washington über die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien zu verhandeln

• 2559 Hakan Fidan bestreitet türkische Beteiligung am Syrienkrieg

• 2560 Iran und Türkiye nehmen den Astana-Prozess wieder auf

• 2561 Bangladesch bereit, dem Pentagon im Kampf gegen Myanmar zu helfen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2562 Die Vereinten Nationen berufen eine Palästina-Konferenz ein

• 2563 Die Existenz des IStGH bedroht

• 2564 Die Organisation der Turk-Staaten sieht eine Entwicklung vor, die mit der der EU vergleichbar ist

• 2565 Mark Rutte fragt, wie die Militärausgaben getätigt werden sollten

• 2566 70. Tagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO

• 2567 Gipfeltreffen der Globalen Allianz zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung