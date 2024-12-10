21 августа 2024 года депутат южнокорейского парламента и председатель Демократической партии (левоцентристской) Ким Мин Сок заявил, что члены правительства готовятся к введению военного положения. Учитывая, что этот человек имел не совсем честную политическую репутацию и был осужден за коррупцию, общественность восприняла его якобы откровения как способ создать сенсацию. В результате на него навесили ярлык «конспиролога», а его друзья сожалели о том, что он опустился так низко.

Обвинение и в самом деле было довольно суровым. Демократия пришла в Южную Корею только в 1980 году, после бойни в Кванджу, во время которой диктатура в течение девяти дней уничтожила тысячи людей. Поэтому упоминание о военном положении пробудило страшные воспоминания.

Однако 3 декабря около 10 часов вечера все аудиовизуальные средства массовой информации были предупреждены о том, что президент Республики Юн Сок Ёль собирается выступить с необычным обращением к нации. В 22.25 все радио- и телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире. Он утверждал, что оппозиция сотрудничает с северокорейскими коммунистами. На четвертой минуте он сказал: «Уважаемые граждане, я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от коммунистических угроз Северной Кореи и антигосударственных группировок, выступающих за Север и подрывающих нашу свободу и наш конституционный порядок».

По словам Ким Мин Сока, заговор был спланирован четырьмя военными и бывшими учениками престижной школы Чхунгам: президентом Республики Юн Сук Ёлем, начальником его личной охраны генералом Ким Ён Хёном, который в августе был повышен до министра обороны, министром внутренних дел Ли Сан Мином и главой контрразведки Ё Хёном. Наконец, по имеющимся данным, курсанты 11-го класса Корейской военной академии составили второй круг заговорщиков.

Военное положение было введено командующим 38-й армией генералом Ким Ён Хёном (министр обороны), командующим 46-й армией генералом Пак Ан Су (начальник штаба вооруженных сил), командующим 47-й армией генералом Квак Чон Гыном (глава сил специального назначения) и командующим 48-й армией генералом Ли Чжин У (военный губернатор столицы). Для проведения военных действий были мобилизованы 707-я бригада спецназа, 1-я воздушно-десантная бригада спецназа и военная полиция под руководством спецназа.

Жители Южной Кореи сразу поняли, что это возвращение диктатуры. Они штурмовали ночные магазины и интернет-магазины, чтобы запастись едой.

В 11 часов вечера председатель Национального собрания У Вон Сик срочно созвал парламентариев, объявив в социальных сетях: «Все члены Национального собрания должны немедленно собраться в зале пленарных заседаний». Конституция наделяет Ассамблею полномочиями отменять военное положение. Но спецназ уже вторгся в здание и закрыл его двери, а на политическую деятельность, включая демонстрации и деятельность политических партий, был наложен общий запрет. В то же время другое подразделение спецназа вторглось в офис Избирательной комиссии, захватив мобильные телефоны сотрудников и закрыв выходы.

Когда у здания парламента собралась толпа, члены парламента перелезли через ограждения, намереваясь отменить военное положение. Около часа ночи 190 из 300 членов парламента единогласно проголосовали за отмену военного положения. Спецназовцы покинули здание. Однако только в 4.20 утра правительство провело ночное заседание и отменило закон. Диктатура продержалась всего шесть часов.

Чтобы понять, что произошло в Сеуле, нужно учитывать, что президент республики Юн Сок Ёль - не только бывший прокурор, боровшийся с коррупцией, но и ностальгирующий по японскому имперскому милитаризму политик. В конце ноября он не поддержал своего посла в Токио, когда тот в одиночестве чествовал память корейских рабов, которых во время Второй мировой войны эксплуатировала компания Mitsubishi на золотых и серебряных рудниках на острове Садо [1].

Можно провести параллель с событиями, произошедшими в мае прошлого года на Тайване. После инаугурации нового президента республики Лай Цзин-те Законодательный юань (парламент) попытался внести поправки в Конституцию, чтобы предотвратить то, что только что произошло в Южной Корее. Но восемь депутатов от партии президента помешали этому, с кулаками напав на своих коллег и ранив пятерых из них.

Лай Цзин-тэ был избран не за свои внешнеполитические обязательства, а за свои экономические концепции [2]. Он тоже ностальгирует по Второй мировой войне: в то время как Гоминьдан, партия Чан Кай-ши, официально выступает за воссоединение с Китаем, он хочет возобновить гражданскую войну. Он представляет крошечную часть тайваньцев, которые всё ещё не признают победу Мао Цзэдуна (1893-1976). Во время своей инаугурации он заявил: «Я надеюсь, что Китай признает реальность существования [Тайваня] и будет уважать выбор тайваньского народа. Перед лицом многочисленных угроз и попыток проникновения со стороны Китая мы должны продемонстрировать нашу решимость защитить нашу нацию». На самом деле эта позиция нарушает Соглашение о единстве Китая.

Тайваньские секретные службы до сих пор содержат крайне секретную «Всемирную антикоммунистическую лигу», переименованную в 1990 году во «Всемирную лигу за свободу и демократию», которая была создана во время холодной войны генералиссимусом Чан Кайши и лидером украинских интегральных националистов Ярославом Стецько (бывшим нацистским Премьер-министром). Сегодня её возглавляет бывший генеральный секретарь Гоминьдана Цэн Юнчуань, а финансируется она по-прежнему службой Национальной безопасности. Председателем Азиатской лиги является дипломат Цзен Юнцуань, бывший генеральный секретарь правительства Тайваня.

Сегодня никто не знает, как работает эта система. Однако один из уголков завесы был приоткрыт, когда в июле 2022 года был убит Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Несмотря на попытки замять скандал, в японскую прессу просочилась информация о том, что он был убит неким разорившимся человеком, который обвинил его в присвоении астрономических сумм от Церкви объединения (известной как «секта Муна»). Шесть месяцев спустя стало известно, что группа членов парламента от либерал-демократов получила более полумиллиарда долларов в виде взяток [3].

Большинство членов парламента от партии либерал-демократов являются выходцами из династий. Они объединены во фракции, а не в группы по программам. Эта партия была создана Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны для использования военных преступников, которые не были осуждены Токийским трибуналом. Она правит Японией уже 67 лет (за исключением двух коротких периодов общей продолжительностью не более 4 лет).

1 октября Премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба. Он фанатичный милитарист [4]. Он переработал исторические труды, посвященные святилищу Ясукуни, где похоронены главные японские военные преступники. Он причислил этих милитаристов к историческим личностями Китая и Кореи. Похоже, он никогда не посещал эту спорную святыню. Он коллекционер военных сувениров и сам милитарист, хотя и старается не оскорблять своих иностранных коллег. По его словам, последняя война велась за «правое дело» - освобождение Азии от белого господства, а большинство военных преступлений, о которых упоминают в Китае, Южной Корее и Юго-Восточной Азии, - это «заговоры с целью очернить Японию». Он также заявил, что правительство и армия того времени должны нести строгую ответственность за развязывание войны, которую невозможно было выиграть.

Таким образом, мы имеем дело с возождением дальневосточной фракции Оси Рим-Берлин-Токио.

Мы сидели сложа руки, когда к власти на Украине вернулись интегральные националисты. Теперь мы имеем войну на Украине.

Мы сидели сложа руки, когда сионисты-ревизионисты вернулись к власти в Израиле. Теперь мы имеем войну в Газе, на Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

Будем ли мы реагировать на возвращение японских милитаристов к власти на Тайване, в Южной Корее и Японии?