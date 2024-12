Op 21 augustus 2024 onthulde het Zuid-Koreaanse parlementslid Kim Min-seok, leider van de Democratische Partij (centrum-links), dat leden van de regering voorbereidingen troffen om de staat van beleg af te kondigen. Omdat deze man een bewogen politieke carrière achter de rug had en veroordeeld was voor corruptie, interpreteerde het publiek zijn vermeende onthullingen als een manier om ophef te veroorzaken. Hij werd daarom een “samenzweringstheoreticus” genoemd, terwijl zijn vrienden het betreurden dat hij zo laag gezonken was.

De beschuldiging was inderdaad een beetje heftig. Pas in 1980 kwam er democratie in Zuid-Korea, na het bloedbad van Gwangju, waarbij duizenden mensen in negen dagen door de dictatuur werden vermoord. Het woord “staat van beleg” roept dus vreselijke herinneringen op.

Op 3 december, rond 22.00 uur, werden alle audiovisuele media echter geïnformeerd dat de president van de republiek, Yoon Suk Yeol, een uitzonderlijke toespraak tot de natie zou houden. Om 22.25 uur zonden alle radio- en televisiezenders zijn toespraak live uit. Hij beweerde dat de oppositie xou samenwerken met de Noord-Koreaanse communisten. Na vier minuten verklaarde hij: “Beste burgers, ik kondig de staat van beleg af om de Republiek Korea te beschermen tegen de communistische dreigingen van Noord-Korea en pro-Noord-Koreaanse antistatelijke groeperingen die onze vrijheid en grondwettelijke orde ondermijnen.”

Volgens Kim Min-seok werd het complot beraamd door vier militaire officieren die alumni waren van de Chungam School of Advanced Studies; de president van de Republiek, Yoon Suk Yeol; het hoofd van zijn persoonlijke bewaking, generaal Kim Yong-hyun, die in augustus werd gepromoveerd tot minister van Defensie; Lee Sang-min, minister van Binnenlandse Zaken; en Yeo-hyung, directeur van de contraspionage. Tot slot zouden studenten uit de 11e klas van de Koreaanse Militaire Academie een tweede cirkel van het complot hebben gevormd.

De staat van beleg werd uitgevoerd door generaal Kim Yong-hyun (minister van Defensie), bevelhebber van het 38e leger; generaal Park Ann-soo (stafchef van de strijdkrachten),

commandant van het 46e leger; generaal Kwak Jong-geun (hoofd van de Special Forces) commandant van het 47e leger; en generaal Lee Jin-woo (militaire gouverneur van de hoofdstad) commandant van het 48e leger. De strijdkrachten die werden gemobiliseerd waren de 707e Special Forces Brigade, de 1e Airborne Special Forces Brigade en de militaire politie onder leiding van de Special Forces.

De Zuid-Koreanen beseften onmiddellijk dat dit de terugkeer van de dictatuur was. Ze bestormden winkels die ’s nachts open waren en online winkels om voedsel in te slaan.

Om 23.00 uur riep de voorzitter van de Nationale Assemblee, Woo Won-shik, de parlementsleden onverwijld bijeen en verklaarde op sociale netwerken: “Alle leden van de Nationale Assemblee moeten onmiddellijk bijeenkomen in de plenaire zaal.” De grondwet geeft de Assemblee de bevoegdheid om de staat van beleg in te trekken. Maar de Special Forces waren het gebouw al binnengevallen en sloten de deuren, terwijl een algemeen verbod op politieke activiteiten, waaronder demonstraties en activiteiten van politieke partijen, was ingesteld. Tegelijkertijd drong een andere speciale eenheid de kantoren van de kiescommissie binnen, nam de mobiele telefoons van het personeel in beslag en sloot de uitgangen af.

Terwijl mensenmassa’s zich buiten het parlement verzamelden, klommen parlementsleden over de balustrades om de staat van beleg af te schaffen. Rond 1 uur ’s nachts stemden 190 van de 300 parlementsleden unaniem voor het afschaffen van de staat van beleg. De Special Forces verlieten het gebouw. De regering kwam echter pas om 4.20 uur ’s nachts bijeen en hief de wet op. De dictatuur had slechts zes uur geduurd.

Om te begrijpen wat er in Seoul gebeurde, moet je niet vergeten dat de president van de republiek, Yoon Suk Yeol, niet alleen een voormalige officier van justitie is die tegen corruptie vocht, maar ook een nostalgicus van het Japanse keizerlijk militarisme. Eind november steunde hij zijn ambassadeur in Tokio niet toen deze in zijn eentje de Koreaanse slaven herdacht die door Mitsubishi werden uitgebuit in de goud- en zilvermijnen van het eiland Sado tijdens de Tweede Wereldoorlog [1].

Er is een parallel te trekken met de gebeurtenissen van afgelopen mei in Taiwan. Bij de inauguratie van de nieuwe president van de Republiek, Lai Ching-te, probeerde de Wetgevende Yuan (het parlement) de grondwet te wijzigen om dat te voorkomen wat er zojuist in Zuid-Korea gebeurde. Maar de acht parlementsleden van de partij van de president vormden een struikelblok door hun collega’s fysiek aan te vallen, waarbij vijf van hen gewond raakten.

Lai Ching-te is niet gekozen voor zijn buitenlands beleid, maar voor zijn economische standpunten [2]. Ook hij heeft heimwee naar de Tweede Wereldoorlog: terwijl de Kuomintang, de partij van Chiang Kai-shek, officieel campagne voert voor de hereniging van China, wil hij de burgeroorlog hervatten. Hij vertegenwoordigde het kleine deel van de Taiwanezen dat de overwinning van Mao Zedong (1893-1976) nog steeds verwerpt. Bij zijn inauguratie verklaarde hij: “Ik hoop dat China de realiteit van het bestaan [van Taiwan] onder ogen zal zien [en] de keuzes van het volk van Taiwan zal respecteren. In het licht van de vele bedreigingen en infiltratiepogingen vanuit China moeten we onze vastberadenheid tonen om onze natie te verdedigen”; een standpunt dat in strijd is met het Verdrag Eenheid van China.

De geheime diensten van Taiwan huisvesten nog steeds de uiterst geheime “Wereld Anti-Communistische Liga”, in 1990 omgedoopt tot de “Wereld Liga voor Vrijheid en Democratie”, die tijdens de Koude Oorlog werd opgericht door Generalissimo Chiang Kai-shek en de Oekraïense integrale nationalistische leider Yaroslav Stetsko (een voormalige nazi-premier). De Liga wordt nu voorgezeten door de voormalige secretaris-generaal van de Kuomintang, Tseng Yung-chuan, en wordt nog steeds gefinancierd door het National Security Bureau. De Aziatische League wordt voorgezeten door de diplomaat Zeng Yongquan, voormalig secretaris-generaal van de Taiwanese regering.

Niemand weet hoe dit systeem vandaag de dag werkt. Er werd echter een tipje van de sluier opgelicht toen de Japanse premier Shinzo Abe in juli 2022 werd vermoord. Ondanks pogingen om het schandaal in de doofpot te stoppen, lekte de Japanse pers uit dat hij was vermoord door een geruïneerde man die hem ervan beschuldigde astronomische bedragen te hebben geïncasseerd van de Unification Church (bekend als de “Moon-sekte”). Zes maanden later kwam aan het licht dat een groep liberaal-democratische parlementsleden meer dan een half miljard dollar aan steekpenningen had aangenomen [3].

De meeste Liberaal-Democratische parlementsleden in Japan komen uit erfelijke dynastieën. Ze zijn georganiseerd in facties in plaats van programma’s. Deze partij werd opgericht door de Verenigde Staten in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog om oorlogsmisdadigers te recyclen die niet waren berecht door het Tokio Tribunaal. Ze regeert Japan al 67 jaar (met uitzondering van twee korte periodes van in totaal niet meer dan 4 jaar).

Op 1 oktober werd Shigeru Ishiba premier van Japan. Hij is een fanatiek militarist [4]. Hij heeft historische werken gereviseerd over de Yasukuni schrijn, waar de belangrijkste Japanse oorlogsmisdadigers worden begraven. Hij heeft de eer van deze militaristen gekoppeld aan de geschiedenis van China en Korea. Hij schijnt dit controversiële heiligdom nooit te hebben bezocht. Hij is een gunji otaku, d.w.z. een verzamelaar van militaire memorabilia en zelf een militarist, hoewel hij zijn buitenlandse gesprekspartners niet voor het hoofd wil stoten. Volgens hem werd de laatste oorlog uitgevochten voor de “rechtvaardige zaak” om Azië te bevrijden van de blanke overheersing en waren de meeste oorlogsmisdaden die in China, Zuid-Korea en Zuidoost-Azië werden gerapporteerd “samenzweringen om Japan te kleineren”. Hij zei ook dat de toenmalige regering en het leger strikt verantwoordelijk moesten worden gehouden voor het ontketenen van een onwinbare oorlog.

Hier hebben we dus te maken met de terugkeer van de Verre Oosten-factie van de As Rome-Berlijn-Tokio.

We deden niets toen de volwaardige nationalisten weer aan de macht kwamen in Oekraïne. We hebben nu een oorlog van hen.

We deden niets toen de revisionistische zionisten in Israël weer aan de macht kwamen. Nu hebben we een oorlog in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië, Irak en Jemen. Zullen we nog reageren op de terugkeer van Japanse militaristen aan de macht in Taiwan, Zuid-Korea en Japan?