Een Israëlisch-Libanees staakt-het-vuren - puur mondeling - is aangekondigd door de Amerikaanse en Franse presidenten Joe Biden en Emmanuel Macron. Op het moment van schrijven was er nog geen document ondertekend door de hoofdrolspelers.

Dit akkoord werd door Benjamin Netanyahu uit de hoge hoed getoverd met hulp van de Amerikaanse onderhandelaar Amos Hochstein, en is volledig in tegenspraak met zijn eerdere standpunten. De Joodse diaspora is nu diep verdeeld en de meerderheid steunt hem niet langer (zie 2488). Zijn leger is uitgeput en heeft geen munitie meer. Zijn officiële oorlogsdoel (100.000 Israëli’s laten terugkeren naar hun huizen aan de Libanese grens) is helemaal niet bereikt. Integendeel, Hezbollah valt nu militaire bases aan zo ver weg als Tel Aviv. Haar onofficiële doel (Israël uitbreiden naar het noorden) is ook mislukt. De IDF, die ongetwijfeld zegeviert in de lucht en alles kan vernietigen wat ze wil, is totaal niet in staat om Libanees grondgebied te bezetten, waar de bevolking zich verzet.

Dit staakt-het-vuren is blijkbaar geldig voor 60 dagen. Dit betekent dat de vijandelijkheden over twee maanden of op elk moment daarna kunnen worden hervat. Benyamin Netanyahu beweert dat hij het recht heeft gekregen om Hezbollah aan te vallen als het zijn strijdkrachten weer opbouwt, wat absoluut onjuist is en wordt ontkend door alle Libanese bronnen die aan de onderhandelingen hebben deelgenomen. De premier heeft Iran aangewezen als zijn volgende doelwit. Teheran nam echter deel aan de onderhandelingen en maakte duidelijk dat het zijn strategie van de “As van Verzet” opgeeft ten gunste van een globaal akkoord met het Westen.

De Arabische Liga van zijn kant is zich ervan bewust dat de 80-jarige oorlog niet voorbij is, maar zich verplaatst naar Irak en Syrië.Daarom heeft Iran het contact met de twee Iraakse Koerdische partijen hervat (zie VAI 1969) en heeft Turkije de onderhandelingen met Abdullah Öcalan hervat (zie VAI 2247). Ondertussen bombardeerde het IDF tot op het laatste moment alle wegen die Syrië met Libanon verbinden en vernietigde het de bruggen (zie VAI 2711 en 2712), terwijl de jihadisten hun aanvallen op Damascus hervatten, net als tijdens de oorlog van 2011 toen Benyamin Netanyahu in Israël in het ziekenhuis opgenomen Al Qaeda-officieren bezocht.