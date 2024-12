• Op 3 december om 22.25 uur plaatselijke tijd heeft de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol een verrassende boodschap aan de natie overgebracht. In de vierde minuut van zijn toespraak verklaarde hij: “Beste burgers, ik kondig de staat van beleg af om de Republiek Korea te beschermen tegen de communistische dreigingen van Noord-Korea en de pro-Noord anti-statelijke facties die onze vrijheid en grondwettelijke orde ondermijnen. Het doel hiervan was om “de pro-Noord Koreaanse krachten uit te roeien en de grondwettelijke orde van vrijheid te beschermen”. En om de natie, die volgens hem voor grote uitdagingen staat, “opnieuw op te bouwen” en “te beschermen”. Hoewel dit “enig ongemak” voor de burgers kan veroorzaken, beloofde Yoon het land snel te “normaliseren”. Hij zei dat de regering vasthoudt aan haar buitenlands beleid en haar verantwoordelijkheden binnen de internationale gemeenschap zal nakomen.

• President Yoon waarschuwde dat de door de oppositie geëiste bezuinigingen de kerntaken van de regering zouden ondermijnen, waaronder het voorkomen van drugscriminaliteit en openbare veiligheidsmaatregelen. Hij zei dat deze bezuinigingen er al voor hadden gezorgd dat het land een “toevluchtsoord voor de drugshandel” was geworden en dat de openbare veiligheid in een crisis verkeerde. Volgens hem “is de Nationale Assemblee een toevluchtsoord voor criminelen geworden, die het gerechtelijke en administratieve systeem verlammen en het vrije democratische systeem omver proberen te werpen door middel van een wetgevende dictatuur."

☞ Slechts één parlementslid van de oppositie, Kim Min-seok, had het eerder gehad over een mogelijke poging tot staatsgreep door de invoering van de staat van beleg. Hij werd beschouwd als een “samenzweringstheoreticus” en zijn opmerkingen werden genegeerd.

☞Er zijn 22 moties van wantrouwen ingediend tegen regeringsfunctionarissen sinds ze in mei 2022 aan de macht kwamen. De oppositie heeft 10 impeachmentprocedures in gang gezet sinds de 22e Nationale Assemblee in juni werd gevormd.

• Het lijkt er niet op dat de Verenigde Staten van tevoren zijn gewaarschuwd voor de putschistische bedoelingen van de president.

• Er werd onmiddellijk een decreet ondertekend waarbij het bevel over de staat van beleg werd gegeven aan generaal Park An-su, stafchef van het leger. Hij legde een algemeen verbod op politieke activiteiten op, inclusief demonstraties en activiteiten van politieke partijen (...) (...)

• Online levensmiddelenwinkels en winkels die ’s nachts open waren, werden bestormd door burgers die driftig proviand bestelden.

• De grondwet bepaalt dat de Nationale Vergadering de staat van beleg kan opheffen met een gewone meerderheid. Rond 23.00 uur deed de voorzitter van de Nationale Assemblee, Woo Won-shik, een dringende oproep aan de wetgevers en verklaarde: “Alle leden van de Nationale Assemblee moeten zich onmiddellijk verzamelen in de plenaire vergaderzaal”.

• 280 soldaten van de Special Forces, uitgerust met aanvalsgeweren, drongen het gebouw van de Nationale Assemblee binnen in een ongekende actie. Dit was het eerste incident in zijn soort sinds de afkondiging van de staat van beleg toen dictator Park Chung-hee werd vermoord en de dictatuur van Chun Doo-hwan werd geïnstalleerd in 1979. Het personeel van de vergadering probeerde tevergeefs te voorkomen dat de soldaten binnenkwamen terwijl de parlementsleden aan hun sessie begonnen.

• Ongeveer honderd andere soldaten drongen het gebouw van de Nationale Kiescommissie in Gyeonggi binnen. Ze namen mobiele telefoons van het personeel in beslag en sloten de uitgangen.

• Er zou een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd tegen de bekende youtuber Kim Ou-joon, die zeer kritisch is over president Yoon (dit is niet bevestigd).

• In weerwil van de staat van beleg verzamelde zich een menigte voor het parlementsgebouw om de confrontatie met het leger aan te gaan.

• Sociale netwerken werden overspoeld met valse berichten over arrestaties van publieke figuren en gewone burgers. Deze werden onmiddellijk ontkracht door internetgebruikers. De video van Lee Jae-myung, voorzitter van de Democratische Partij van Korea, die een muur beklom om het gebouw van de Nationale Assemblee binnen te gaan, werd daarentegen in realtime bekeken door 2,38 miljoen kijkers.

• Rond 1 uur ’s nachts, twee en een half uur na de afkondiging van de staat van beleg, stemde een meerderheid van de parlementsleden voor de intrekking ervan.

• De soldaten die de Nationale Kiescommissie waren binnengevallen, ontruimden deze.

• President Yoon riep zijn regering bijeen om de staat van beleg, die was afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, op te heffen. Hij zei: “Er is een kabinetsvergadering bijeengeroepen, maar door het vroege tijdstip is het quorum nog niet bereikt. De staat van beleg zal worden opgeheven zodra het quorum is bereikt.

• Rond 4.20 uur, drie uur en twintig minuten na de stemming in de Assemblee, hief de regering officieel de staat van beleg op. De staat van beleg duurde dus slechts zes uur.

• In een verklaring zei Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: “We blijven verwachten dat politieke meningsverschillen vreedzaam en in overeenstemming met de rechtsstaat worden opgelost. We bevestigen opnieuw onze steun voor het Koreaanse volk en voor het bondgenootschap tussen de VS en Zuid-Korea, dat gebaseerd is op de gedeelde beginselen van democratie en de rechtsstaat.” De vergadering van de Nuclear Consultative Group (NCG) in Washington is voor onbepaalde tijd geannuleerd. Kurt M. Campbell, Assistant Secretary of State, uitte scherpe kritiek op de couppoging van president Yoon.

Sinds de 50er jaren zijn er 13.000 Amerikaanse troepen gestationeerd in Zuid-Korea. Het leverde het op twee na grootste contingent in de oorlog tegen Irak, na de VS en het VK. Afgelopen maart vond in Seoel de Wereldtop voor Democratie plaats.

• Op 4 december om 18.20 uur verzamelden zich ongeveer 10.000 mensen op het station Gwanghwamun (Seoel). Op een spandoek stond: “President Yoon moet aftreden”. De menigte scandeerde “Alle macht in de Republiek Korea komt van het volk”, net als tijdens de demonstraties in 2016 die leidden tot de afzetting van president Park Geun-hye (de dochter van dictator Park Chung-hee leefde onder de invloed van een beroemde sjamaan).

• Op 5 december dienden zes oppositiepartijen, waaronder de belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Partij van Korea (DPK) (meerderheid met 170 van de 300 zetels), een wetsvoorstel in om president Yoon af te zetten. De DPK stelt: “de afkondiging van de staat van beleg is in strijd met zowel de procedurele als de inhoudelijke aspecten van de grondwet en de wet, en grond voor afzettingsprocedure. Yoon is de leider van een opstand, zoals gedefinieerd in onze grondwet. Als leider van een rebellie moet Yoon onmiddellijk aftreden als president.” De stemming over de afzetting staat gepland voor 7 december.

☞ Aangezien de grondwet voorziet in een gekwalificeerde meerderheid☞ en een quorum van tweederde om de president af te zetten, zouden minste acht parlementsleden van zijn eigen partij zijn ontslag moeten goedkeuren. Als de motie van afzetting wordt aangenomen, zal het gezag van Yoon onmiddellijk worden opgeschort totdat het Constitutionele Hof een beslissing heeft genomen en zal de premier, Han Duck-soo, de functie van interim-premier overnemen.

• Parlementariërs geloven dat de minister van Defensie, generaal Kim Yong-hyun, achter de couppoging zat en deze al drie maanden aan het plannen was. Velen vinden dat hij levenslang zou moeten krijgen voor verraad. Sommigen geloven dat de minister van Binnenlandse Zaken, Lee Sang-min, ook medeplichtig was aan de couppoging, maar zijn betrokkenheid is niet bewezen. Tot slot geloven sommigen dat president Yoon gek is geworden.

• Belangrijke presidentiële assistenten, waaronder stafchef Chung Jin-suk, nationale veiligheidsadviseur Shin Won-sik en secretarissen op hoog niveau, hebben hun ontslag ingediend. De meesten van hen zeggen dat ze niet wisten dat de president van plan was de staat van beleg af te kondigen.

• Generaal Kim Yong-hyun, de voormalige veiligheidschef van de president, werd pas op 12 augustus benoemd tot minister van Defensie. Hij diende zijn ontslag in een half uur nadat de regering de staat van beleg had opgeheven. Het werd geaccepteerd door president Yoon, die hem verving door Choi Byung-hyuk, voorheen ambassadeur in Saoedi-Arabië. Kim Yong-hyun, die wordt beschouwd als de hoofdverdachte van de couppoging, mocht het land niet verlaten zodra bekend werd dat hij van plan was te vluchten.