Le secrétaire du Conseil des ministres syriens, qui s’était déclaré prêt à assumer le transfert du pouvoir, a été installé à l’hôtel Four Seasons (propriété du Qatar).

Notez bien que la République arabe syrienne est un système présidentiel. Comme les États-Unis, elle n’a donc pas de Premier ministre, mais un secrétaire du Conseil des ministres, ce qui n’est pas du tout pareil.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a désigné, le 10 décembre, le jihadiste Mohammed al-Bachir, ancien gouverneur d’Idleb pour HTS, comme Premier ministre du nouveau régime. C’est, selon toute vraisemblance, un cadre de la Confrérie des Frères musulmans. Il a fait sa première apparition dans une mise en scène orchestrée par les services britanniques (MI6).

Le drapeau vert/blanc/noir à trois étoiles est devenu le drapeau officiel. C’était celui du mandat français.

La nomination de Mohammed al-Bachir indique que l’accord conclu entre les services secrets britanniques, français, israéliens et turcs, qui a permis le changement de régime, ne tient plus. Celui-ci prévoyait le gouvernement suivant qui ne verra jamais le jour :

– Premier ministre : Riad Hijab (ancien secrétaire du Conseil des ministres en 2012) ;

– Ministre de l’Éducation : Haitham Manna (ancien gestionnaire de la Confrérie des Frères musulmans au Soudan) ;

– Ministre de la Défense : Ahmed Al-Sharaa (chef des jihadistes sous le nom de Abou Mohammed Al-Joulani) ;

– Ministre des Affaires étrangères : Hadi Al-Bahra (ancien président de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, en 2014-15) ;

– Ministre de l’Industrie : Ahmed Jarba (ancien président de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, en 2013-14) ;

– Ministre de l’Information : Faisal Al-Qasim (journaliste d’Al-Jazeera) ;

– Ministre de l’Agriculture : Ahmed Moaz Al-Khatib (ancien président de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, en 2012-13) ;

– Ministre de l’Industrie : Anas Al-Abdah (ancien président de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, en 2016-17) ;

– Ministre du Tourisme : Ahmed Touma (avait été initialement désigné comme Premier ministre, en 2014) ;

– Ministre de l’Administration locale : Anas Ayrout (prédicateur) ;

– Ministre des Dotations : Muhammad Rateb Al-Nabulsi (prédicateur, auteur de l’Encyclopédie Nabulsi des sciences islamiques) ;

– Ministre des Finances : Hisham Mroua

– Ministre du Pétrole et des Ressources minérales : Mustafa Al-Mousa

– Ministre de la Culture : Riad Naasan Agha

– Ministre de la Santé : Nasr Hariri

– Ministre de l’Intérieur : Kamal Al-Labwani