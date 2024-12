De secretaris van de Syrische ministerraad, die zich bereid had verklaard om de machtsoverdracht op zich te nemen, werd geïnstalleerd in het Four Seasons Hotel (eigendom van Qatar).

Denk eraan dat de Arabische Republiek Syrië een presidentieel systeem heeft. Net als de Verenigde Staten heeft het geen premier, maar een secretaris van de ministerraad, wat echt niet hetzelfde is.

Op 10 december benoemde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de jihadist Mohammed al-Bachir, voormalig gouverneur van Idleb voor HTS, tot premier van het nieuwe regime. Naar alle waarschijnlijkheid is hij een hooggeplaatst lid van de Moslim Broederschap. Hij maakte zijn eerste verschijning tijdens een geënsceneerde gebeurtenis georkestreerd door de Britse diensten (MI6).

De groen/wit/zwarte vlag met drie sterren [ipv de vorige met twee sterren] werd de officiële vlag. Het was die van het Franse mandaat.

De benoeming van Mohammed al-Bashir geeft aan dat de overeenkomst tussen de Britse, Franse, Israëlische en Turkse geheime diensten, die de regimewisseling mogelijk maakte, niet langer geldig is. Het voorzag in de volgende regering, die nooit het daglicht zal zien:

– Premier: Riad Hijab (voormalig secretaris van de ministerraad in 2012);

– minister van Onderwijs: Haitham Manna (voormalig manager van de Moslimbroederschap in Sudan);

– minister van Defensie: Ahmed Al-Sharaa (leider van de jihadisten onder de naam Abu Mohammed Al-Joulani) ;

– minister van Buitenlandse Zaken: Hadi Al-Bahra (voormalig voorzitter van de Nationale Coalitie van Revolutionaire Krachten en de Syrische oppositie, in 2014-2015);

– minister van Industrie: Ahmed Jarba (voormalig voorzitter van de Nationale Coalitie van Revolutionaire Krachten en de Syrische oppositie, 2013-2014);

– minister van Informatie: Faisal Al-Qasim (journalist van Al-Jazeera);

– minister van Landbouw: Ahmed Moaz Al-Khatib (voormalig voorzitter van de Nationale Coalitie van Revolutionaire Krachten en de Syrische oppositie, 2012-13);

– minister van Industrie: Anas Al-Abdah (voormalig voorzitter van de Nationale Coalitie van Revolutionaire Krachten en de Syrische oppositie, 2016-17);

– minister van Toerisme: Ahmed Touma (was aanvankelijk aangewezen als premier, in 2014);

– minister van Lokaal Bestuur: Anas Ayrout (prediker);

– minister van Endowments: Muhammad Rateb Al-Nabulsi (prediker, auteur van de Nabulsi Encyclopedie van Islamitische Wetenschappen);

– minister van Financiën: Hisham Mroua

– minister van Olie en Delfstoffen: Mustafa Al-Mousa

– minister van Cultuur: Riad Naasan Agha

– minister van Volksgezondheid: Nasr Hariri

– minister van Binnenlandse Zaken: Kamal Al-Labwani