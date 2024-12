Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2568 Israël adopte une loi autorisant quatre ans de détention sans jugement et sans preuve

AMÉRIQUES

• 2569 Les États-Unis n’ont jamais imposé d’embargo sur les armes à destination d’Israël

• 2570 Donald Trump face aux conflits en Ukraine et au Levant

• 2571 Le département d’État propose toujours 10 millions de dollars pour arrêter Abou Mohammed al-Jolani

• 2572 Anthony Blinken prudent face à HTC

• 2573 Le Pentagone bombarde massivement Daesh

EUROPE

• 2574 Les banquiers néerlandais inquiets des conséquences d’un guerre sur les transactions informatiques

• 2575 Olaf Scholz demande un vote de confiance

• 2576 La Pologne pourrait pénaliser la glorification de Stepan Bandera

• 2577 Annulation de l’élection présidentielle Roumaine

• 2578 Christine Lagarde et Bruegel souhaitent augmenter les importations d’énergie et de matériel militaire états-uniens

• 2579 Liberté d’expression : les procédures-baillons augmentent en Europe

• 2580 La Russie ne pourra pas sauver la République arabe syrienne

AFRIQUE

• 2581 Réorganisation politique en Égypte

• 2582 Le Maroc renoue avec l’Iran

ASIE

• 2583 Amnesty International accuse Israël de génocide

• 2584 Benyamin Netanyahou sera jugé pour ses crimes commis en Israël

• 2585 Sondage israélien

• 2586 La faction iranienne pro-occidentale dénonce les espions iraniens en Israël

• 2587 Selon le Hamas, un accord de cessez-le-feu est rapidement possible

• 2588 Israël même une campagne d’assassinat des dirigeants du Hamas où qu’ils se trouvent

• 2589 Concessions du Hamas aux FDI

• 2590 Les engagements du Hezbollah

• 2591 Wafic Safa organise le retrait du Hezbollah du sud du Liban

• 2592 Manifestation pour la libération des islamistes détenus au Liban

• 2593 Exil d’Ali Mamlouk et de Boutheina Chebaan

• 2594 Michael Kurilla assure la Jordanie de la protection US

• 2595 Les FDI coupent les communications entre le Liban et la Syrie

• 2596 Le nouveau visage d’Abou Mohammed al-Jolani

• 2597 Pas de salle de torture à Sednaya

• 2598 Pillage du palais président syrien

• 2599 Accord secret de la Russie et de l’Iran pour la chute de la République arabe syrienne

• 2600 Le jihadiste Mohammed al-Bachir, nouveau Premier ministre syrien

• 2601 Michael Kurilla visite les troupes US en Syrie

• 2602 Assassinat d’un scientifique syrien

• 2603 Le Pentagone négocie un accord entre la Türkiye et ses mercenaires kurdes

• 2604 Les Palestiniens réfugiés en Syrie déposent les armes

• 2605 Michael Kurilla s’assure de la neutralité militaire de l’Iraq

• 2606 Le CentCom bombarde Ansar Allah

• 2607 Le BJP accuse l’administration Biden de financer les journalistes enquêtant sur Gautam Adani

• 2608 Conséquences de la tentative de coup d’État en Corée du Sud

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2609 Relance des accusations contre la Syrie au Conseil de sécurité

• 2610 Le Conseil de sécurité décide d’exemptions humanitaires pour les jihadistes

• 2611 Filippo Grandi s’inquiète d’une possible expulsion des réfugiés syriens en Europe