Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

Dieses Bulletin ist eine außergewöhnliche Informationsquelle über den raschen Wandel der internationalen Beziehungen, das Ende der Hypermacht USA und die Entstehung einer multipolaren Welt. Abonnieren.

In Ausgabe 112:

LEITARTIKEL

• 2568 Israel verabschiedet ein Gesetz, das vier Jahre Haft ohne Gerichtsverfahren und ohne Beweise erlaubt

AMERIKA

• 2569 Die Vereinigten Staaten haben niemals ein Waffenembargo gegen Israel verhängt

• 2570 Donald Trump vor den Konflikten in der Ukraine und der Levante

• 2571 Das US-Außenministerium bietet immer noch 10 Millionen Dollar an, um Abu Mohammed al-Jolani zu verhaften

• 2572 Anthony Blinken vorsichtig gegenüber HTS

• 2573 Das Pentagon bombardiert Daesh massiv

EUROPA

• 2574 Niederländische Banker besorgt über die Folgen eines Krieges für Computertransaktionen

• 2575 Olaf Scholz verlangt eine Vertrauensabstimmung

• 2576 Polen könnte die Verherrlichung von Stepan Bandera bestrafen

• 2577 Annullierung der Präsidentschaftswahlen in Rumänien

• 2578 Christine Lagarde und Bruegel wollen die Importe von US-Energie und militärischer US-Ausrüstung erhöhen

• 2579 Meinungsfreiheit: SLAPP-Klagen sind in Europa auf dem Vormarsch

• 2580 Russland wird die Arabische Republik Syrien nicht retten können

AFRIKA

• 2581 Politische Neuordnung in Ägypten

• 2582 Marokko knüpft wieder mit dem Iran an

ASIEN

• 2583 Amnesty International wirft Israel Völkermord vor

• 2584 Benjamin Netanjahu wird für seine in Israel begangenen Verbrechen vor Gericht gestellt werden

• 2585 Israelische Umfrage

• 2587 Laut Hamas sei ein Waffenstillstandsabkommen bald möglich

• 2588 Israel führt eine Ermordungs-Kampagne von Hamas-Führern, wo immer sie sich befinden

• 2589 Zugeständnisse der Hamas an die IDF

• 2590 Die Versprechen der Hisbollah

• 2591 Wafic Safa organisiert den Rückzug der Hisbollah aus dem Südlibanon

• 2592 Demonstration für die Freilassung der im Libanon inhaftierten Islamisten

• 2593 Exil von Ali Mamlouk und Buthaina Shebaan

• 2594 Michael Kurilla sichert Jordanien den Schutz der USA zu

• 2595 IDF unterbricht die Kommunikation zwischen dem Libanon und Syrien

• 2596 Das neue Gesicht von Abu Mohammed al-Jolani

• 2597 Keine Folterkammer im Sednaja-Gefängnis

• 2598 Plünderung des syrischen Präsidentenpalastes

• 2599 Geheimes Abkommen zwischen Russland und Iran über den Fall der Arabischen Republik Syrien

• 2600 Der Dschihadist Mohammed al-Bashir, neuer syrischer Ministerpräsident

• 2601 Michael Kurilla besucht US-Truppen in Syrien

• 2602 Ermordung eines syrischen Wissenschaftlers

• 2603 Pentagon-Vermittlungsabkommen zwischen Türkiye und kurdischen Söldnern

• 2604 Palästinensische Flüchtlinge in Syrien legen die Waffen nieder

• 2605 Michael Kurilla überzeugt sich der militärischen Neutralität des Irak

• 2606 CentCom bombardiert Ansar Allah

• 2607 Die BJP beschuldigt Biden-Regierung, Journalisten zu finanzieren, die über Gautam Adani recherchieren

• 2608 Folgen des Putschversuchs in Südkorea

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2609 Anschuldigungen gegen Syrien werden im Sicherheitsrat erneuert

• 2610 Sicherheitsrat beschließt humanitäre Ausnahmegenehmigungen für Dschihadisten

• 2611 Filippo Grandi befürchtet mögliche Abschiebung syrischer Flüchtlinge nach Europa