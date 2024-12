In 11 dagen tijd is de Arabische Republiek Syrië, die de aanvallen van de jihadisten, gesteund door de grootste coalitie in de geschiedenis sinds 2011, dapper had weerstaan, omvergeworpen. Hoe kon dit gebeuren?

Om te beginnen hebben de Verenigde Staten sinds 15 oktober 2017 een belegering van Syrië georganiseerd waarbij alle handel met Syrië wordt verboden en het de Verenigde Naties wordt verboden om te helpen bij de wederopbouw van het land [1]. In 2020 werd deze strategie uitgebreid naar Libanon met de Caesar-wet [2]. Wij hebben allemaal, als leden van de Europese Unie, deelgenomen aan deze misdaad. De meerderheid van de Syriërs was ondervoed. De Syrische pond was ingestort: wat voor de oorlog, in 2011, 1 pond waard was, was 50.000 waard toen Damascus viel (het pond werd drie dagen daarna geherwaardeerd als gevolg van een geldinjectie van Qatar). Zoals dezelfde oorzaken altijd dezelfde gevolgen hebben, is Syrië verslagen zoals Irak ervoor, toen minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright zichzelf feliciteerde met het feit dat ze de dood van een half miljoen Iraakse kinderen door ziekte en ondervoeding had veroorzaakt.

Aan de andere kant, hoewel het de jihadisten van Hayat Tahrir al-Cham (HTC) waren die Damascus innamen, waren zij het niet die militair wonnen. Op 27 november nam HTC, bewapend door Qatar en gesteund door het Turkse leger vermomd als het “Syrische Nationale Leger” (SNA), de M4 snelweg in handen, die diende als wapenstilstandslijn. Daarnaast beschikten HTS en Turkije over geavanceerde drones die bestuurd werden door Oekraïense adviseurs. Tot slot bracht HTS de Oeigoerse kolonie van de Turkestan Islamitische Partij (TIP) in stelling, die zich al 8 jaar had verschanst in al-Zanbaki [3]. Het Israëlische, Russische en Chinese operatietoneel zijn dus samengesmolten.

Deze troepen vielen vervolgens Aleppo aan, tot dan toe verdedigd door de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse Revolutionaire Garde trok zich zonder een woord te zeggen terug en liet een klein garnizoen van het Syrische Arabische Leger achter om de stad te verdedigen. Geconfronteerd met de onevenredige krachtsverhoudingen beval de Syrische regering haar troepen terug te trekken naar Hamah, wat ze na een korte strijd op 29 november deden.

Op 30 november reisde de Syrische president Bashar al-Assad naar Rusland. Niet om het examen bij te wonen dat zijn zoon Hafez deed aan de universiteit van Moskou waar hij studeerde, maar om hulp in te roepen. De Russische troepen in Syrië konden de konvooien van de jihadisten alleen maar bombarderen, omdat ze enkel in de lucht opereren. Dus probeerden ze de route van HTC en Turkije te blokkeren. Op de grond konden ze niet tegen hen optreden. Aleppo was definitief verloren. Overigens heeft de Turkse president, Recep Tayyip Erdoğan, volgens de traditie van zijn land [, [4]et verlies van de Ottomaanse gebieden van Griekenland (Thessaloniki), het eiland Cyprus, Syrië (Aleppo) en Irak (Mosul) nooit erkend.

Met de latente jihadistische cellen die door Türkiye werden gereactiveerd, moest het reeds uitgeputte Arabische Syrische leger op alle fronten tegelijk vechten. Dat heeft generaal Maher al-Assad (de broer van de president) tevergeefs geprobeerd.

Ali Larijani, speciaal gezant van Ayatollah Ali Khamenei, reisde naar Damascus om de terugtrekking van de Revolutionaire Garde uit Aleppo toe te lichten en om de voorwaarden voor militaire hulp van de Islamitische Republiek Iran uiteen te zetten; condities die cultureel bizar zijn voor een seculiere staat.

In een telefoongesprek met zijn Iraanse tegenhanger Masoud Pezeshkian zei president Bashar al-Assad dat “de terroristische escalatie” erop gericht was om “te proberen de regio op te breken, haar staten af te brokkelen en de regionale kaart te hertekenen in overeenstemming met de belangen en doelstellingen van Amerika en het Westen”. Het officiële persbericht geeft echter niet de sfeer van het gesprek weer. De Syrische president wilde weten wie het bevel had gegeven aan de Revolutionaire Garde om Aleppo te verlaten. Hij kreeg geen antwoord. Vervolgens waarschuwde hij president Pezeskhian voor de gevolgen voor Iran als Syrië zou vallen. Er gebeurde niets. Teheran bleef eisen dat alle sleutels van Syrië aan het land zouden worden overgedragen voor zijn verdediging.

Op 2 december arriveerde generaal Jasper Jeffers III, opperbevelhebber van de United States Special Forces (UsSoCom), in Beiroet. Officieel kwam hij toezien op de toepassing van het mondelinge staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon. Gezien zijn taken is het duidelijk dat dit slechts een deel van zijn missie zal zijn. Hij zal toezicht houden op de inname van Damascus door Türkiye en HTC.

Op 5 december herhaalden de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun beschuldigingen dat president Bashar al-Assad chemische wapens gebruikt om zijn eigen volk te onderdrukken. Ze negeren de vele tegenwerpingen, getuigenissen en onderzoeken die hebben aangetoond dat deze beschuldigingen niets meer zijn dan oorlogspropaganda. Chemische wapens zijn het eerste argument in de gigantische Angelsaksische beïnvloedingsmachine. Het waren chemische wapens die Jeffrey Feltman, de nummer 2 bij de Verenigde Naties, in staat stelden om de wederopbouw van Syrië te verbieden. Het zijn de chemische wapens die het mogelijk hebben gemaakt om de Westerse publieke opinie ervan te overtuigen dat “Bashar de beul van Damascus is” en hem de schuld gaven van alle doden in de oorlog tegen zijn land.

Tegelijkertijd vertelde het Pentagon HTC en het Turkse leger dat ze hun opmars konden voortzetten, Damascus konden innemen en de Arabische Republiek Syrië omver konden werpen.

Op 6 en 7 december werd in Qatar het Doha Forum gehouden. Veel leidende figuren uit het Midden-Oosten namen eraan deel, samen met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. Aan de zijlijn van het Forum kreeg Rusland, als vertegenwoordiger van president al-Assad, de garantie dat soldaten van het Arabische leger van Syrië niet zouden worden vervolgd en dat militaire bases van de Russische Federatie niet zouden worden aangevallen. Iran kreeg ook de garantie dat sjiitische heiligdommen niet vernietigd zouden worden, maar het lijkt erop dat Teheran hier al van overtuigd was.

Volgens Hakan Fidan, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, vonden Benyamin Netanyahu en Joe Biden dat de operatie daar moest eindigen. Het was het Pentagon dat, samen met het Verenigd Koninkrijk, besloot om door te gaan totdat de Arabische Republiek Syrië omver was geworpen [5].

In New York heeft de Veiligheidsraad unaniem resolutie 2761 [6] aangenomen. Deze resolutie staat toe om sancties tegen jihadisten te negeren tijdens “humanitaire operaties”.

De Verenigde Naties, die nooit toestemming hebben gegeven voor hulp aan bevolkingsgroepen die onder het juk van Daesh zijn bezweken, hebben plotseling toestemming gegeven voor handel met HTC.

Deze ommezwaai van de Veiligheidsraad is in lijn met de instructies van VN-adviseur Noah Bonsey, zoals hij al in februari 2021 had gesuggereerd toen hij voor George Soros werkte [7].

Abu Mohammed al-Jolani, de leider van HTC, geeft een interview aan Jomana Karadsheh voor CNN. Zij zet hem in de schijnwerpers, ook al looft de website “Rewards for Justice” van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds 10 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van de jihadleider [8].

Op 7 december namen HTC en Türkiye de Saïdnaya-gevangenis over. Saidnaya is een belangrijk doelwit voor oorlogspropaganda, die het de bijnaam “menselijk slachthuis” heeft gegeven. Er wordt beweerd dat duizenden mensen er werden gemarteld en geëxecuteerd en dat hun lijken werden verbrand in een crematorium. Drie dagen lang doorzochten de Witte Helmen, een NGO die zowel levens heeft gered als heeft deelgenomen aan slachtpartijen, de gevangenis en de omgeving op zoek naar geheime ondergrondse gangen, martelkamers en een crematorium. Vergeefs! Ze vonden geen bewijs van de misdaden die ze aan de kaak hadden gesteld. Uiteindelijk ensceneerde journaliste Clarissa Ward voor CNN de vrijlating van een gevangene die al drie maanden het daglicht niet had gezien, maar er schoon, goed gekleed en met verzorgde nagels bijstaat [9].

De beschuldigingen van foltering en standrechtelijke executies zijn des te moeilijker te verkroppen omdat Bashar al-Assad in 2011 al instructies had uitgevaardigd om alle vormen van foltering te verbieden, een ministerie van Nationale Verzoening oprichtte dat verantwoordelijk is voor de re-integratie van Syriërs die zich bij de jihadisten hadden aangesloten, en zo’n veertig keer algemene amnestie verleende.

Op 8 december beval president Bashar al-Assad zijn mannen de wapens neer te leggen. Damascus viel zonder slag of stoot. De jihadisten ontvouwden onmiddellijk spandoeken die van tevoren waren gedrukt en bevestigden het symbool van het nieuwe regime op hun uniformen. De voormalige Al Qaeda-strijder, toen nummer 2 van Daesh, Abu Mohammed al-Jolani, wiens echte naam Ahmad el-Chara is, nam de macht over. Omringd door Britse communicatieadviseurs houdt hij een toespraak in de Grote Umayyad Moskee, gemodelleerd naar die van Daesh Kalief Abu Bakr al-Baghdadi in de Grote Al-Nuri Moskee in Mosul in 2019.

HTC behandelt christenen nu als mustamin (een islamitische classificatie voor niet-moslim buitenlanders die op beperkte basis op islamitisch grondgebied verblijven), waarbij ze worden ontzien van het dhimmipact (een reeks rechten en plichten die zijn voorbehouden aan niet-moslims) en de betaling van de jizya-belasting. In september 2022 werd voor het eerst in tien jaar een ceremonie ter ere van de heilige Anna gehouden in de Armeense kerk van al-Yacoubiyah, op het platteland van Jisr al-Shugur, ten westen van Idleb.

3000 soldaten van het Arabische leger van Syrië zijn in ballingschap gegaan in Irak. Ze werden ontwapend en ondergebracht in tenten bij de grensovergang Al-Qaim en vervolgens overgebracht naar een militaire basis in Rutba. Bagdad kondigde aan dat het probeert garanties te krijgen dat ze naar huis zouden kunnen terugkeren [10].

De Israel Defence Forces (IDF) hebben een operatie gelanceerd om uitrusting en versterkingen van het Syrische Arabische Leger te vernietigen. In vier dagen tijd brengen 480 bombardementen de vloot tot zinken en steken de wapenopslagplaatsen en magazijnen in brand. Tegelijkertijd vermoordden grondtroepen de belangrijkste wetenschappers van het land.

Nadat hij journalisten had rondgeleid langs de lege Syrische forten langs de kust, vertelde Benny Kata, een lokale Israelische militaire commandant, zijn gasten: “Het is duidelijk dat we hier nog een tijdje zullen zijn. Daar zijn we op voorbereid.

De IDF dringt Syrië al een beetje verder binnen, voorbij de wapenstilstandslijn in de Golan Hoogvlakte, die het bezet houdt. Ze kondigen de creatie aan van een nieuwe bufferzone op Syrisch grondgebied, om de huidige bufferzone te beschermen, kortom om deze te annexeren. Ze hebben ook de berg Hermon geannexeerd zodat ze de hele regio in de gaten kunnen houden.

Op 9 december reisde generaal Michael Kurilla, opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in het bredere Midden-Oosten (CentCom), naar Amman voor een ontmoeting met generaal Yousef Al-H’naity, voorzitter van de stafchefs van Jordanië. Hij bevestigde opnieuw dat de Verenigde Staten Jordanië zullen steunen als er tijdens de huidige overgangsperiode dreigingen uitgaan van Syrië.

Op 10 december bezocht generaal Michael Kurilla zijn troepen en die van de Syrische Democratische Strijdkrachten (Koerdische huurlingen) op verschillende bases in Syrië. Hij beraamde een plan om ervoor te zorgen dat Daesh het hen door het Pentagon toegewezen gebied niet zou verlaten en zich niet zou mengen in de regimewisseling in Damascus. Onmiddellijk voorkomen intensieve bombardementen dat Daesh dichterbij komt.

HTC benoemde Mohammed al-Bachir, een voormalige jihadistische “gouverneur” van Idleb, tot premier van het nieuwe regime. Hij is lid van de Moslimbroederschap die wordt gesponsord door de Britse MI6. Frankrijk, dat via zijn speciale gezant Jean-Yves Le Drian had onderhandeld over de aanstelling tot premier van Riad Hijab (voormalig secretaris van de Raad van Ministers in 2012), realiseerde zich dat het was bedrogen.

Diezelfde avond was er geen sprake meer van dat Jean-Yves Le Drian premier van Frankrijk zou worden. In plaats daarvan nodigde het Élysée de Parijse antiterreurofficier van justitie uit in het nieuwsprogramma France2. Deze maakte een einde aan de jubelstemming rond de nieuwe macht in Damascus en betreurde dat de HTS betrokken was bij de moord op de Franse professor Samuel Patty (2020) en het bloedbad in Nice (86 doden, 2016). De Franse pers veranderde van toon en begon vraagtekens te zetten bij de nieuwe regering, die de internationale pers als respectabel blijft afschilderen.

Op 11 december kwamen de belangrijkste Palestijnse facties in Syrië (Palestijns Bevrijdingsfront, Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina, Islamitische Jihad-beweging, Palestijns Volksstrijdingsfront, Algemeen Commando) bijeen in Yarmouk (Damascus) in aanwezigheid van afgevaardigden van HTC (afdeling Militaire Operaties). Fatah en Hamas namen niet deel aan de bijeenkomst. Ze werden gevraagd om vrede te sluiten met hun Israëlische bondgenoot. Er werd besloten dat geen enkele factie een bevoorrechte status zou krijgen en dat iedereen gelijk behandeld zou worden. Elke groep beloofde de wapens neer te leggen.

Generaal Michael Kurilla reisde achtereenvolgens drie dagen naar Libanon en Israël. In Beiroet ontmoette hij generaal Joseph Aoun, bevelhebber van de Libanese strijdkrachten, en vooral zijn collega, de Amerikaanse generaal Jasper Jeffers III. In Tel Aviv ontmoette hij alle Israëlische stafchefs en de minister van Defensie, Israël Katz. Hij zei: “Mijn bezoek aan Israël, maar ook aan Jordanië, Syrië, Irak en Libanon in de afgelopen zes dagen, heeft onderstreept hoe belangrijk het is om de huidige uitdagingen en kansen te zien door de ogen van onze partners, veldcommandanten en militairen. We moeten sterke partnerschappen onderhouden om de huidige en toekomstige bedreigingen voor de regio aan te pakken”.

Op 12 december is Ibrahim Kalin, directeur van de Turkse Nationale Inlichtingendienst (Millî İstihbarat Teşkilatı - MIT), de eerste hoge buitenlandse functionaris die de nieuwe macht in Damascus bezoekt. Op dezelfde dag hijsen Koerdische huurlingen, die het noordoosten van Syrië besturen voor het Amerikaanse bezettingsleger, de nieuwe groene, witte en zwarte drie-sterren vlag van het land, die van het Franse mandaat. Het bezoek van I. Kalin wordt op 15 december gevolgd door een delegatie uit Qatar.

Om de beschuldigingen van marteling aan het adres van het voormalige regime te valideren, voert Clarissa Ward, die duidelijk in vorm is, voor CNN lijken op die gevonden zijn in het mortuarium van een ziekenhuis in Damascus, net zoals dezelfde CNN die had opgevoerd in een mortuarium in Timișoara, tijdens de omverwerping van Ceaușescu, in 1989 [11].

Ondertussen proberen volgens de Verenigde Naties meer dan een miljoen Syriërs hun land te ontvluchten. Ze geloven niet dat de jihadisten van HTC plotseling beschaafd zijn geworden.