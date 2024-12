Als sich der Terrorismus in Syrien ausbreitete und schließlich am Samstagabend, dem 7. Dezember 2024, Damaskus erreichte, stellten sich Fragen über das Schicksal und den Verbleib des Präsidenten. Dies geschah inmitten einer Flut von Desinformationen und Narrativen, die weit von der Wahrheit entfernt sind und darauf abzielen, den internationalen Terrorismus als Revolution für die Befreiung Syriens neu zu charakterisieren.

In einem so kritischen Moment der Geschichte der Nation, in dem die Wahrheit vorherrschen muss, ist es unerlässlich, gegen diese Verzerrungen vorzugehen. Leider verzögerten die zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Umstände, einschließlich einer vollständigen Abschaltung der Kommunikation aus Sicherheitsgründen, die Veröffentlichung dieser Erklärung. Dies sollte kein Ersatz für eine detaillierte Schilderung der Ereignisse sein, die zur Verfügung gestellt wird, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.

Zunächst einmal war meine Abreise aus Syrien nicht geplant und fand nicht in den letzten Stunden der Kämpfe statt, wie einige behauptet haben. Im Gegenteil, ich blieb in Damaskus und übte meine Pflichten bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, des 8. Dezember 2024, aus. Als terroristische Kräfte Damaskus infiltrierten, ging ich in Abstimmung mit unseren russischen Verbündeten nach Latakia, um die Kampfhandlungen zu überwachen. Als ich an jenem Morgen auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim ankam, wurde klar, dass sich unsere Truppen vollständig von allen Kampflinien zurückgezogen hatten und dass die letzten Stellungen der Armee gefallen waren. Als sich die Situation vor Ort in der Region weiter verschlechterte, war auch der russische Militärstützpunkt selbst verstärkten Drohnenangriffen ausgesetzt. Da es keine Möglichkeit gab, den Stützpunkt zu verlassen, bat Moskau das Kommando des Stützpunkts, am Sonntagabend, dem 8. Dezember, eine sofortige Evakuierung nach Russland zu arrangieren. Dies geschah einen Tag nach dem Fall von Damaskus, nach dem Zusammenbruch der letzten militärischen Stellungen und der Lähmung aller verbliebenen staatlichen Institutionen.

Zu keinem Zeitpunkt während dieser Ereignisse habe ich daran gedacht, zurückzutreten oder Zuflucht zu suchen, und keine Person oder Partei hat ein solches Angebot gemacht. Die einzige Möglichkeit bestand darin, den Kampf gegen den terroristischen Angriff fortzusetzen.

Ich bekräftige, dass derjenige, der sich vom ersten Tag des Krieges an weigerte, das Heil seiner Nation gegen persönliche Vorteile einzutauschen oder sein Volk im Austausch für viele Angebote und Anreize zu kompromittieren, derselbe ist, der den Offizieren und Soldaten der Armee an der Front zur Seite stand. Nur wenige Meter von Terroristen entfernt auf den gefährlichsten und intensivsten Schlachtfeldern. Er ist derselbe, der in den dunkelsten Jahren des Krieges nicht gegangen ist, sondern mit seiner Familie an der Seite seines Volkes geblieben ist und dem Terrorismus unter Bombenangriffen und den wiederkehrenden Bedrohungen durch terroristische Überfälle auf die Hauptstadt während des vierzehnjährigen Krieges entgegengetreten ist. Darüber hinaus kann derjenige, der den Widerstand in Palästina und im Libanon nie aufgegeben und seine Verbündeten, die ihn unterstützt haben, nie verraten hat, nicht derselbe sein, der sein eigenes Volk im Stich lässt oder die Armee und die Nation, der er angehört, verrät.

Ich habe mich nie um persönliche Vorteile bemüht, sondern ich habe mich immer als Hüter eines nationalen Projekts gesehen, das vom Glauben des syrischen Volkes getragen wurde, das an seine Vision glaubte. Ich war immer von ihrem Willen und ihrer Fähigkeit überzeugt, den Staat zu schützen, seine Institutionen zu verteidigen und ihre Entscheidungen bis zum letzten Moment zu verteidigen.

Wenn der Staat in die Hände des Terrorismus fällt und die Fähigkeit, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, verloren geht, wird jede Position irrelevant und seine Besatzung bedeutungslos. Das schmälert in keiner Weise mein tiefes Zugehörigkeitsgefühl zu Syrien und seinem Volk – ein Band, das durch keine Position oder jeden Umstand erschüttert wird. Es ist eine Mitgliedschaft voller Hoffnung, dass Syrien wieder frei und unabhängig sein wird.