За 11 дней Сирийская Арабская Республика, которая с 2011 года доблестно сопротивлялась атакам джихадистов, поддерживаемых крупнейшей в истории коалицией, пала. Как же это случилось?

Начиная с 15 октября 2017 года Соединенные Штаты осуществляют осаду Сирии, введя эмбарго на любую торговлю с ней и запретив Организации Объединенных Наций участвовать в её восстановлении [1]. В 2020 году эта стратегия распространяется на Ливан с помощью «Акта Цезаря» [2]. Будучи членами Европейского союза, мы все участвовали в этом преступлении. Большинство сирийцев недоедали. Фунт стерлингов рухнул: то, что до войны, в 2011 году, стоило 1 фунт, вчера стоило 50 000. Одни и те же причины всегда приводят к одним и тем же следствиям, и Сирия потерпела поражение, как до неё Ирак, когда госсекретарь Мадлен Олбрайт восторгалась тем, что по её вине от болезней и недоедания умерло полмиллиона иракских детей.

С другой стороны, хотя именно джихадисты из «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) взяли Дамаск, в военном отношении победили не они. 27 ноября ХТШ, вооруженная Катаром и поддерживаемая турецкой армией, маскирующейся под «Сирийскую национальную армию» (СНА), берёт под контроль автостраду М4, служившую линией прекращения огня. Кроме того, HTC и Турция располагали высокоэффективными беспилотниками, управляемыми украинскими советниками. К тому же ХТШ использовала уйгурскую колонну Исламской партии Туркестана (ИПТ), которая в течение 8 лет находилась в Аль-Занбаки [3]. Таким образом, израильский, российский и китайский театры военных действий слились воедино.

Затем эти силы совместно атакуют Алеппо, который до этого защищали иранские Стражи революции. Последние отступают, не сказав ни слова и оставив город под защиту небольшого гарнизона Сирийской арабской армии. Столкнувшись с неравенством сил, сирийское правительство отдаёт приказ войскам отступить в Хаму, что они и было сделано 29 ноября после короткого боя.

30 ноября президент Сирии Башар Асад отправляется в Россию. Не для того, чтобы присутствовать на экзамене, который его сын Хафез сдавал в московском университете, где он учился, а чтобы обратиться за помощью. Российские войска в Сирии могли только наносить бомбовые удары по колоннам джихадистов с воздуха, и они пытались перекрыть дорогу ХТШ и Турции. Они не могли действовать против них на земле. Так или иначе, Алеппо был окончательно потерян. Кстати, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, следуя традициям своей страны [4], так и не признал передачу османских территорий Греции (Салоники), острова Кипр, Сирии (Алеппо) и Ираку (Мосул).

Со спящими джихадистскими ячейками, активизированными Турцией, уже истощенная сирийская арабская армия была вынуждена сражаться одна на всех фронтах одновременно. Именно это тщетно пытается сделать генерал Махер эль-Асад (брат президента).

Али Лариджани, специальный посланник аятоллы Али Хаменеи, отправляется в Дамаск, чтобы объяснить вывод Стражей революции из Алеппо и изложить условия получения военной помощи от Исламской Республики Иран - условия, которые с культурной точки зрения являются неприемлемыми для светского государства.

В телефонном разговоре со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом президент Башар Асад заявляет, что «террористическая эскалация» направлена на то, чтобы «попытаться развалить регион, раздробить его государства и перекроить региональную карту в соответствии с интересами и целями Америки и Запада». Однако в официальном заявлении для прессы не отражен весь настрой беседы. Президент Сирии хотел узнать, кто отдал приказ Стражам революции оставить Алеппо. Но ответа он не получил. Тогда он предупредил президента Пезешкиана о последствиях для Ирана в случае падения Сирии. Но никаких мер предпринято не было. Тегеран по-прежнему требовал передать ему ключи от Сирии в обмен на то, чтобы её защищать.

2 декабря в Бейрут прибывает генерал Джаспер Джефферс III, главнокомандующий Специальными силами США (UsSoCom). Официально цель его визита состояла в контроле за соблюдением израильско-ливанского устного соглашения о прекращении огня. Однако, учитывая его должность, очевидно, что это будет лишь частью его миссии. На самом деле он будет наблюдать за взятием Дамаска турецкими силами вслед за ХТШ.

5 декабря в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты возобновляют свои обвинения в том, что президент Башар Асад использовал химическое оружие для подавления собственного народа. Они игнорируют многочисленные возражения, свидетельства и расследования, которые показали, что эти обвинения - не более чем военная пропаганда. Химическое оружие - это первый аргумент в гигантской англосаксонской машине убеждения. Именно химическое оружие позволило Джеффри Фелтману, номеру 2 в Организации Объединенных Наций, запретить восстановление Сирии. Именно оно убедило западное общественное мнение в том, что «Башар - палач Дамаска», и обвинило его во всех смертях в войне против его страны.

В то же время Пентагон указывает ХТШ и Турции, что они могут продолжать наступление, взять Дамаск и свергнуть власть в Сирийской Арабской Республике.

6 и 7 декабря в Катаре проходит Дохийский форум. В нем принимают участие многие ведущие деятели Ближнего Востока, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров. В кулуарах форума Россия, представлявшая президента Асада, получает гарантии того, что солдаты Сирийской арабской армии не будут преследоваться и что военные базы Российской Федерации не будут атакованы. Ирану также даётся гарантия, что шиитские святилища не будут уничтожены, но, похоже, Тегеран и так был в этом уверен.

По словам Хакана Фидана, министра иностранных дел Турции, Беньямин Нетаньяху и Джо Байден считали, что на этом операция должна закончиться. Однако Пентагон вместе с Великобританией решили продолжать операцию до тех пор, пока Сирийская Арабская Республика не будет повержена [5].

В Нью-Йорке Совет Безопасности единогласно принимает резолюцию 2761 [6]. Она разрешает игнорировать санкции против джихадистов во время «гуманитарных операций».

Организация Объединенных Наций, которая до сих пор не разрешала оказывать помощь населению, находящемуся под игом ДАЕШ, внезапно разрешила торговлю после захвата власти ХТШ.

Этот резкий разворот Совета Безопасности соответствует указаниям советника ООН Ноа Бонси, которые он предлагал в феврале 2021 года, когда работал на Джорджа Сороса [7].

Абу Мохаммед аль-Джолани, лидер ХТШ, даёт интервью Джомане Карадшех для канала CNN. Она указывает на тот факт, что на сайте Госдепартамента Rewards for Justice по-прежнему предлагается 10 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет арестовать лидера джихадистов [8].

7 декабря ХТШ и Турция захватывают тюрьму Седная. Седная была важной мишенью для военной пропаганды, которая окрестила ее «человеческой бойней». Утверждается, что там были замучены и казнены тысячи людей, а их трупы сожжены в крематории. В течение трех дней «Белые каски» - неправительственная организация, которая не только спасала жизни, но и участвовала в массовых убийствах, - обследуют тюрьму и её окрестности в поисках тайных подземных ходов, пыточных камер и крематория. Однако, они не находят никаких доказательств преступлений, о которых заявляли. В итоге журналистка Кларисса Уорд инсценирует для канала CNN освобождение заключенного, который якобы не видел света три месяца, но был чист, хорошо одет, и его ногти были ухожены [9].

Обвинения в пытках и казнях без суда и следствия являются необоснованными, так как Башар Асад в 2011 году издал инструкции, запрещающие все формы пыток, также он создал Министерство национального примирения для интеграции сирийцев, присоединившихся к джихадистам, и около сорока раз осуществлял всеобщую амнистию.

8 декабря президент Башар Асад приказывает своим людям сложить оружие. Дамаск сдаётся без боя. Джихадисты сразу же разворачивают заранее напечатанные транспаранты и прикрепляют к своей форме символы нового режима. К власти приходит бывший боевик «Аль-Каиды», а затем номер 2 в ДАЕШ Абу Мохаммед аль-Джолани, настоящее имя которого Ахмад эль-Чара. Он произносит речь в Великой мечети Омейядов по образцу речи халифа ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади в Великой мечети Аль-Нусри в Мосуле в 2019г.

ХТШ теперь сводит христиан к мустаминам (исламская классификация немусульманских иностранцев, которые проживают на части мусульманской территории), что избавляет их от пакта дхимми (ряд прав и обязанностей, предусмотренных для немусульман) и уплаты налога джизья. В сентябре 2022 года впервые за десятилетие в армянской церкви Аль-Якубия, расположенной в сельской местности Джиср-эш-Шугур к западу от Идлиба, проходит богослужение в честь Святой Анны.

3000 солдат Сирийской арабской армии укрываются в Ираке. Их разоружают и размещают в палатках на пограничном пункте Аль-Каим, а затем переводят на военную базу в Рутбе. Багдад заявляет, что пытается получить гарантии того, что они смогут вернуться домой [10]

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает операцию по уничтожению техники и укреплений Сирийской арабской армии. За четыре дня с помощью 480 ударов топят флот и поджигают арсеналы и склады. Одновременно наземные группы ликвидируют ведущих ученых страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает операцию по уничтожению техники и укреплений Сирийской арабской армии. За четыре дня с помощью 480 ударов топят флот и поджигают арсеналы и склады. Одновременно ликвидируют ведущих ученых страны.

Проведя журналистов по пустым сирийским укреплениям вдоль побережья, Бенни Ката, местный военачальник, заявляет своим гостям: «Очевидно, что мы пробудем здесь какое-то время. Мы готовы к этому».

ЦАХАЛ вторгается в Сирию за линию прекращения огня на Голанских высотах, которые она уже оккупировала. Она заявляет о создании новой буферной зоны на сирийской территории, чтобы защитить существующую буферную зону, короче говоря, аннексировать её. Кроме того, она аннексирует гору Хермон, чтобы иметь возможность контролировать весь регион.

9 декабря генерал Майкл Курилла, главнокомандующий силами США на Большом Ближнем Востоке (CentCom), приезжает в Амман, где он встречается с генералом Юсефом аль-Х’наити, председателем иорданского комитета начальников штабов. Он подтверждает готовность Соединенных Штатов поддержать Иорданию в случае угроз, исходящих из Сирии в течение переходного периода.

10 декабря генерал Майкл Курилла проводит проверку боеготовности своих войск и войск Сирийских демократических сил (курдских наёмников) на нескольких базах в Сирии. Согласно его плану, Даеш не должен покинуть территорию, отведенную ему Пентагоном, и не должен вмешиваться в процесс смены режима в Дамаске. Интенсивные бомбардировки моментально предотвращают приближение ДАЕШ.

ХТШ назначает Мухаммеда аль-Бачира, бывшего джихадистского «правителя» Идлеба, премьер-министром нового правительства. Он является членом «Братьев-мусульман», которых спонсирует британская МИ-6. Франция, которая вела переговоры о назначении Риада Хиджаба (бывшего секретаря Совета министров в 2012 году) через своего специального посланника Жан-Ива Ле Дриана, понимает, что её надули.

В тот же вечер вопрос о том, чтобы Жан-Ив Ле Дриан стал Премьер-министром Франции, был снят с повестки дня. Вместо этого Елисейский дворец пригласил прокурора по борьбе с терроризмом из Парижа выступить в программе новостей на канале France2. Он прекращает восхвалять новую власть в Дамаске и выражает сожаление по поводу того, что ХТШ была причастна к убийству французского учителя Самюэля Патти (2020) и к бойне в Ницце (86 погибших, в 2016 году). Французская пресса резко меняет свою позицию и начинает подвергать сомнению новое правительство, которое международная пресса продолжает изображать как респектабельное.

11 декабря основные палестинские фракции, находящиеся в Сирии (Фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины, Движение исламского джихада, Палестинский фронт народной борьбы, Главное командование), организуют встречу в Ярмуке (Дамаск) при участии делегатов из ХТШ (Департамент военных операций). ФАТХ и ХАМАС не принимают участия во встрече. Им было предложено заключить мир со своим израильским союзником. Было решено, что ни одна из группировок не будет иметь привилегированного статуса и что ко всем будет одинаковое отношение. В итоге, каждая группировка обязуется сложить оружие.

Генерал Майкл Курилла в течение трех дней последовательно побывал в Ливане и Израиле. В Бейруте он встречается с командующим ливанскими вооруженными силами генералом Джозефом Ауном и, прежде всего, со своим коллегой, американским генералом Джаспером Джефферсом III. В Тель-Авиве он встречается с начальниками израильских штабов и министром обороны Исраэлем Кацем. Он заявляет: «Мой визит в Израиль, а также в Иорданию, Сирию, Ирак и Ливан в течение последних шести дней подчеркнул важность видения сегодняшних проблем и возможностей глазами наших партнеров, наших командиров на местах и наших военнослужащих. Мы должны поддерживать прочные партнерские отношения, чтобы противостоять нынешним и будущим угрозам в этом регионе».

12 декабря Ибрагим Калин, директор Турецкой национальной разведывательной службы (Millî İstihbarat Teşkilatı - MIT), первым из высокопоставленных иностранных чиновников посещает новую власть в Дамаске. В тот же день курдские наёмники, контролирующие северо-восток Сирии в интересах оккупационной армии США,