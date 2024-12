O Secretário do Conselho de Ministros sírio, que se tinha declarado pronto a assumir a transferência do Poder, foi instalado no hotel Four Seasons (propriedade do Catar).

Note-se que a República árabe Síria é um sistema presidencialista. Tal como os Estados Unidos, não tem, pois, Primeiro-Ministro, mas sim um Secretário do Conselho de Ministros, o que não é, de forma alguma, a mesma coisa.

O Hayat Tahrir al-Sham (HTS) designou, em 10 de Dezembro, o jihadista Mohammed al-Bashir, antigo governador de Idlib pelo HTS, como Primeiro-Ministro do novo regime. É, com toda a probabilidade, um quadro da Confraria dos Irmãos Muçulmanos. Ele fez a sua primeira aparição numa encenação orquestrada pelos Serviços Secretos britânicos (MI6).

A bandeira verde/ branca/ preta com três estrelas tornou-se a bandeira oficial. Esta era a bandeira do mandato francês.

A nomeação de Mohammed al-Bashir indica que o acordo concluído entre os Serviços Secretos britânico, francês, israelita e turco, que permitiu a mudança de regime, já não vigora. Esse previa o governo seguinte que nunca verá a luz do dia :

• Primeiro Ministro : Riad Hijab (antigo secretário do Conselho de Ministros em 2012);

• Ministro da Educação : Haitham Manna (antiga gestora dos Irmãos Muçulmanos no Sudão);

• Ministro da Defesa : Ahmed Al-Sharaa (Chefe dos jihadistas sob o nome de Abu Mohammed Al-Jolani);

• Ministro dos Negócios Estrangeiros: Hadi Al-Bahra (antigo presidente da Coligação Nacional das Forças Revolucionárias e da Oposição Síria, em 2014-15);

• Ministro da Indústria: Ahmed Jarba (antigo presidente da Coligação Nacional das Forças Revolucionárias e da Oposição Síria, em 2013-14);

• Ministro da Informação : Faisal Al-Qasim (jornalista da Al-Jazeera);

• Ministro da Agricultura : Ahmed Moaz Al-Khatib (antigo presidente da Coligação Nacional das Forças Revolucionárias e da Oposição Síria, em 2012-13);

• Ministro da Indústria : Anas Al-Abdah (antigo presidente da Coligação Nacional das Forças Revolucionárias e da Oposição Síria, em 2016-17);

• Ministro do Turismo : Ahmed Touma (inicialmente nomeado como Primeiro-Ministro, em 2014);

• Ministro da Administração Local: Anas Ayrout (pregador);

• Ministro das Dotações : Muhammad Rateb Al-Nabulsi (pregador, autor da Enciclopédia Nabulsi de Ciências Islâmicas);

• Ministro das Finanças : Hisham Mroua

• Ministro do Petróleo e Recursos Minerais: Mustafa Al-Mousa

• Ministro da Cultura : Riad Naasan Agha

• Ministro da Saúde : Nasr Hariri

• Ministro do Interior : Kamal Al-Labwani