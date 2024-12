Tal como previra, durante 11 (sic) anos, o destino de Bashar al-Assad estava escrito na parede [1]. A longa duração do reino de al-Assad e a espantosa rapidez da enigmática queda do seu Exército, que não opôs nenhuma resistência ao avanço fulgurante dos jihadistas islâmicos da Alcaida / ISIS dirigidos por Abu Mohammed al-Jolani – de seu verdadeiro nome Ahmed Hussein al-Shar’a, nascido em Riade, na Arábia Saudita – foi de causar estupefacção.

Em 2016, dissequei a geopolítica do jiadismo mundial [2] . Será hoje em dia al-Jolani o novo Osama Bin Laden do jiadismo — que, diga-se de passagem, nunca ataca Israel — para desestabilizar as fronteiras islâmicas da Rússia e da China no quadro do «esquema Brzezinski [3] » ?

Elon Musk, um próximo de Trump, comenta sarcasticamente que «os nossos impostos de alguma forma financiam ambos os campos (uma vez mais ainda) [4]», fazendo referência a um artigo do Los Angeles Times segundo o qual « na Síria, as milícias armadas pelo Pentágono combatem as milícias armadas pela CIA [5] ». O balanço do Wall Street Mav no X coloca a seguinte questão : – qual dos grupos ganhou na Síria : o apoiado pela CIA, ou o apoiado pelo Pentágono ? Ou então, o grupo apoiado pela Arábia Saudita ou pelo ISIS (E.I:)?

A Síria passou da “Guatemala para a Guatepéssima” (trocadilho do autor com o “mala” – má, ndT) : do nepotismo de 54 anos da seita alauíta (10 a 13% da população multi-étnica e multi-religiosa total) à terroristocracia involutiva da transmutação Alcaida /ISIS /Al-Nusra com a sua ramificação embrionária HTS — aliada dos Talibã no Afeganistão e dos fundamentalistas palestinianos sunitas do Hamas (mega sic!) ; uma ramificação dos « Irmãos Muçulmanos », que celebraram sem descanso a queda de al-Assad.

Existem muitas abordagens locais, regionais e mundiais para a queda dramática da Síria : desde a sua desintegração em curso até à sua balcanização provável com três consequências muito incontestáveis : 1) a expansão do Grande Israel paleo-bíblico que invadiu já as aldeias da seita drusa, cujo Exército se encontra a 20 quilómetros de Damasco, quando o Ministro das Finanças kahanista, Bezalel Smotrich, exige a ocupação da capital síria ; 2) a re-otomanização sunita ; e 3) a desiranização xiita.

É interessante notar que Smotrich era um colono dos montes Golã anexado, na altura em que o pai de al-Jolani lá nascera : coincidências maliciosas do seu destino escatológico?

Os acordos secretos Sykes-Picot de 1916 — a partilha do Médio-Oriente entre a Grã-Bretanha e a França, com o acordo da Rússia e da Itália da época – tinham precedido, num ano, a Declaração Balfour com a carta ao banqueiro Rothschild para a criação de um Lar judaico na Palestina britânica desotomanizada.

Existirá hoje uma divisão semelhante do suculento bolo sírio, onde duas superpotências mundiais, a Rússia e os Estados Unidos, mantêm bases militares e onde três outras potências regionais, Israel/ Turquia/ Irão, mantêm, uma em avanço, a outra em recuo, presenças militares importantes ? Desde o início da guerra civil síria, al-Assad — antes do ataque relâmpago dos jihadistas patrocinados pela Turquia, pelos Estados Unidos (o Pentágono/ a CIA) e Israel – não controlava mais do que 20% do território, enquanto os Estados Unidos e os seus aliados Curdos sírios dominam agora a região do petróleo e do trigo (cerca de 40% !) de um país que, na prática, está já desmembrado [6]. A maior conexão do Grande Israel com os Curdos e os Estados Unidos (o que parece um pleonasmo) coloca-os de facto na sensível fronteira com o Iraque e perto das fronteiras do Irão.

Terão lugar muitas batalhas intestinas e fratricidas, dentre as quais a mais feroz entre a Turquia e os Curdos sírios — enquanto Ancara guarda um pé na OTAN e outro no BRICS+ – que definirão uma das direcções vectoriais do novo Médio-Oriente? A desintegração do caleidoscópio sírio está apenas a começar junto com as suas concomitantes metástases.