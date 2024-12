• Die kurdischen Söldner der PKK/YPG, die Nordostsyrien zugunsten der US-Besatzung verwalten, hissten am 12. Dezember die Flagge des neuen Regimes an ihren Gebäuden, um die Einheit des Landes zu demonstrieren.

• Türkische Truppen sammeln sich an der Grenze, gegenüber von Ain al-Arab (Kobane).

• Alle Beobachter sind sich einig, dass sich die kurdischen Söldner ohne die militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten gegen eine türkische Offensive nicht lange halten werden.

☞ Nachdem die ANS/Türkiye die kurdischen Kämpfer aus ihrer Hochburg Tell Rifaat in der Region Aleppo und dann aus der Stadt Manbidsch vertrieben hatte, vermittelten die USA einen vorübergehenden Waffenstillstand zwischen der PKK/YPG und der Türkei. Er ist bereits in Frage gestellt.

☞ Der Golfkrieg von 1991 (Operation "Desert Storm") ermöglichte den Vereinigten Staaten, aus einer kurdischen Zone einen ersten kurdischen Staat im Irak zu gründen. Der Krieg gegen Syrien 2011 ermöglichte ihnen, ebenso gewollt, eine kurdische Zone in Syrien zu schaffen. Die 1919 von Präsident Woodrow Wilson eingesetzte King-Crane-Kommission wies jedoch darauf hin, dass das Kurdistan nur in der Türkei liegen sollte. Sie warnte vor einer territorialen Ausdehnung zum Nachteil anderer Minderheiten. Das Unabhängigkeitsreferendum in Irakisch-Kurdistan im Jahr 2017 sollte einen Satellitenstaat von Israel schaffen, aber Türkiye, Iran und Irak waren dagegen.