In Ausgabe 113:

LEITARTIKEL

• 2612 Das Pentagon könnte einen zweiten kurdischen Staat schaffen

AMERIKA

• 2613 Joe Biden begnadigt seine Freunde

• 2614 Der nächste FBI-Direktor wurde schon vom FBI ausspioniert

• 2615 Ted Cruz kündigt Regimesturz in Teheran an

• 2616 Washington steht Syrien zwiespältig gegenüber

• 2617 Jüdische Stiftung gewährt pro-palästinensischer NGO Zuschüsse

• 2618 Laut Pentagon kann China die Vereinigten Staaten nuklear bombardieren

• 2619 Jair Bolsonaro wegen Verschwörung angeklagt

EUROPA

• 2620 Trump-Nahestehende subventionieren europäische Konservative

• 2621 Die Starmer-Regierung empfing General Halevi heimlich

• 2622 Israel schließt seine Botschaft in Dublin

• 2623 Der pro-amerikanische François Bayrou wird in Frankreich zum Premierminister ernannt

• 2624 Moody’s stuft Frankreichs Rating herab

• 2625 Ukrainer mögen die Polen doch nicht so sehr

• 2626 Die Europäische Union reaktiviert ihren Assoziationsrat mit Israel

• 2627 Ursula von der Leyen kündigt EU-Hilfe für Syrien an

• 2628 EU verabschiedet 15. Sanktionspaket gegen Russland

• 2629 Start des IRIS-Programms

• 2630 Die Schweiz verurteilt Angriffe auf die ukrainische Elektrizitätsinfrastruktur

• 2631 Georgien versinkt in einer politischen Krise

• 2632 Serbien spioniert seine Bürger mit israelischer Technologie aus

• 2633 Wolodymyr Selenskyj bei der NATO und der EU

• 2634 EU stellt 30 Mio. EUR für belarussische Opposition im Exil bereit

• 2635 Etwa Hundert nordkoreanische Soldaten in Russland getötet

AFRIKA

• 2636 Die Muslimbruderschaft bedroht Ägypten erneut

• 2637 Wahrscheinliche Rückkehr der tunesischen Dschihadisten

• 2638 DRK reicht Klage gegen Apple ein

ASIEN

• 2639 Israel zerstört Syriens Waffen

• 2640 Veröffentlichung des Gesprächs zwischen Netanjahu und Gil, vom 7. Oktober um 6h40

• 2641 Schaffung einer neuen Abteilung der IDF

• 2642 Knesset verabschiedet Gesetz zum Schutz Netanjahus

• 2643 Israel Katz will, dass Israel alle palästinensischen Gebiete besetzt

• 2644 Westen warnt Israel vor weiteren Annexionen palästinensischer Gebiete

• 2645 Der Netanjahu-Plan für den besetzten syrischen Golan

• 2646 Abkommen zwischen Hamas und Fatah

• 2647 Die Bombardierung des Mawasi-Lagers war nicht zu rechtfertigen

• 2648 Israelische Siedler versuchten sich im Südlibanon niederzulassen

• 2649 Hisbollah begrüßt neue syrische Regierung

• 2650 Vorbereitung der Beerdigung von Hassan Nasrallah

• 2651 Libanon auf der Suche nach türkischem Schutz

• 2652 Die arabischen Staaten gegenüber der neuen Macht in Damaskus

• 2653 Israel ermordet syrische Spitzenwissenschaftler

• 2654 Emir Abu Mohammed al-Jolani löst bewaffnete Fraktionen auf

• 2655 Emir Abu Mohammed al-Jolani beschließt, Mitglieder des "Assad-Regimes" karteimäßig zu erfassen

• 2656 Emir Abu Mohammed al-Jolani mischt sich in die libanesischen Präsidentschaftswahlen ein

• 2657 Abfolge der Botschaften in Damaskus

• 2658 Maher al-Assad geht mit seinen Soldaten ins Exil in den Irak

• 2659 Wiederaufleben der vom Iran unabhängigen schiitischen Strömung im Irak

• 2660 Das Völkerrecht verlangt Verhandlungen mit Baschar al-Assad

• 2661 Ibrahim Kalin à Damas

• 2662 Türkiye wendet sich erneut der EU zu

• 2663 Für Ali Khamenei sind die USA und Israel für den Sturz Syriens verantwortlich

• 2664 Schwere Energiekrise im Iran

• 2665 Neues Gesetz gegen Frauen im Iran

• 2666 Iran verbindet sich wieder mit Ägypten

• 2667 Bharat ist nicht für Entdollarisierung

• 2668 Neue Enthüllungen über den Putsch in Südkorea

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2669 UN-Sicherheitsrat befasst sich mit JCPoA

• 2670 Syrer kreuzen ihre Wege, sagt UNHCR

• 2671 Finanzierung des Gutachtens des IGH über Israels Verpflichtungen

• 2672 Russland lehnt Budgetverlängerung für UN-Menschenrechtsrat ab