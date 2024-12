• I mercenari kurdi del PKK/YPG, che amministrano il nord-est della Siria per conto dell’occupazione statunitense, il 12 dicembre hanno issato la bandiera del nuovo regime sui loro edifici per dimostrare l’unità del Paese.

• Le truppe turche si stanno ammassando al confine, di fronte ad Aïn al-Arab (Kobane).

• Tutti gli osservatori concordano sul fatto che, senza l’appoggio militare degli Stati Uniti, i mercenari kurdi non resisteranno a lungo di fronte a un’offensiva turca.

☞ Dopo che l’ANS/Turchia ha scacciato i mercenari kurdi dalla loro roccaforte di Tell Rifaat, nella regione di Aleppo, e poi dalla città di Manbij, gli Stati Uniti hanno negoziato un cessate-il-fuoco provvisorio tra il PKK/YPG e la Turchia, già messo in discussione.

☞ La guerra del Golfo del 1991 (operazione Desert Storm) ha permesso agli Stati Uniti di creare un primo Stato kurdo in Iraq. La guerra contro la Siria del 2011 ha permesso di creare una zona kurda in Siria, altrettanto artificiale. Tuttavia la Commissione King-Crane, istituita dal presidente Woodrow Wilson nel 1919, riteva che il Kurdistan dovesse nascere solo in Turchia. Mise in guardia contro ogni estensione territoriale a danno di altre minoranze. Il referendum sull’indipendenza del 2017 nel Kurdistan iracheno aveva l’obiettivo di creare uno Stato satellite di Israele, ma Turchia, Iran e Iraq vi si opposero.