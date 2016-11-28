Voltaire İletişim Ağı

IŞİD’in bir emiri Lübnan Ordusunun elinde

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan Ordusu, kendi inisiyatifiyle yerel siyasi durumdan yararlanarak IŞİD’in Ersal’daki karargahına saldırdı. Baskın operasyon sonrasında, Emir Ahmet Yusuf Amun (fotoğrafta) ve 10 adamını canlı ele geçirmeyi başardı.

Baskın sırasında yaralanan Emir hastaneye kaldırıldı ama en kısa zamanda sorgulanması bekleniyor.

Aralık 2013’ün son günlerinde, Lübnan Ordusu yine aynı şekilde El-Kaide Emiri Macit el-Macit’i yakalamayı başarmıştı. El-Macit, askeri savcıya verdiği ifadede Prens Bender bin Sultan ve birçok Arap siyasi yetkili arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmıştı. Bu arada Lübnan Hükümeti ve Suudi Arabistan arasında bir mutabakata varılmıştı. Suudi Arabistan bu ifadenin ortadan kaldırılması karşılığında Lübnan’a 3 milyar dolar değerinde silah verme sözü vermişti. Böyle olunca Macit el-Macit tam da zamanında aldığı yaralardan ötürü öldü ve verdiği ifade kaybedildi. Suudiler verdikleri sözü tutmayınca –ama bu arada birçok bahşiş ödendi- bazı Lübnanlı siyasi yetkililer bunu yeniden gündeme getirmek için Ahmet Yusuf Amun’un yakalanmasından yararlanma arayışına girdiler.

Lübnan Ordusu eğer elindeki esiri korumayı başarırsa, terörist örgüt ile Suudi Kraliyet ailesi, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski CİA Başkanı David Petraeus arasındaki ilişkileri ortaya çıkarabilir.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “IŞİD’in bir emiri Lübnan Ordusunun elinde”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 28 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194270.html

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