Situation en Syrie du 30 novembre au 3 décembre 2016, selon la Russie

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 30 novembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 2 cités dans les provinces de Lattaquié (1) et Al-Quneitra (1 fois).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1007.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachement de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 88.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 38 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Alep (20), Damas (15), Lattaquié (2) et Hama (1).

Dans la province de Damas les groupements terroristes, qui se rattachant à l’oppostition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Harasta et Khauch-Nasri.

Les combattants de « Ahrar al-Cham » ont tiré aux mortiers contre la cité Azizi (la province d’Alep) et les positions des unités des Forces Armées de la République arabe syrienne sur la montagne Abou-Ali (2 fois) dans la province de Lattaquié.

Les groupes armés de « Armée syrienne libre » ont tiré aux systèmes LRM, mortiers et armes légères d’infanterie contre les quartiers Salah-ad-Din et El-Macharka dans la ville Alep.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») et Daech ont tiré aux systèmes LRM, artillerie de tubes, mortiers, engins antichars portatifs et armes légères d’infanterie contre la cité Chourfa, les quartiers Bignamin, Djamaiia Faht, Dahia-el-Asad, Amri, Aqul, Arian, Cheih-Said, Hai-el-Andalous, Karen-Djabal, Djabal-Bidarou, Art-Sabah, « 1070 », l’école Hikma, le centre commercial Kastello, le district de la cartonnerie et le marché de la pastèque dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Arbin (3 fois), Blelie, Khauch-Harabou (2 fois), Khauch-Nasri (2 fois), Bala-el-Kadima, le central et le terrain de sport dans la cité Djaoubar, le camp El-Wafidin.

Dans la province de Hama les terroristes ont tiré contre la cité Mardes.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Une action humanitaire a eu lieu dans la région Hai-es-Sahour de la ville Alep et dans le camp pour les réfugiés Al-Mahaledge de la province Alep, pendant laquelle les civils ont reçu environ 11 tonnes des cargaisons humanitaires :

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Plus d’informations

Au cours des dernières 24 heures, 6020 habitants et 3113 enfants ont quitté les quartiers bloqués de la ville Alep avec l’aide du Centre de la réconciliation des belligérants russe.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 1 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 5 cités dans la province de Lattaquié.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1012.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachement de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 88.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 36 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Alep (19), Damas (13), Hama (2), Lattaquié (1) et Deraa (1).

Dans la province de Damas les groupements terroristes, qui se rattachant à l’oppostition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Blelie, Harasta et Mathanat-el-Housainia.

Dans la province d’Alep les groupes armés de « Armée syrienne libre » ont tiré aux lance-roquettes improvisées « Feu d’enfer » et mortiers contre les quartiers Baiada et Hai-el-Antari dans la ville Alep.

Dans la province de Lattaquié les groupements terroristes de « ont tiré aux mortiers contre les positions des forces gouvernementales dans la région de la hauteur 323.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») et Daech ont tiré aux systèmes LRM, artillerie de tubes, mortiers, engins antichars portatifs et armes légères d’infanterie contre la cité Chourfa, les quartiers Bignamin, Cheih-Said, « 1070 », « 3000 », Aqul, Amri, Dahia-el-Asad, Djamaiia Faht, Djabal-Bidarou, Karen-Djabal et El-Sahine, le centre commercial Kastello, l’académie militaire al-Assad et le district de la cartonnerie dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Khauch-Nasri, Arbin, Harasta et Khauch-Harabou, le central dans la cité Djaoubar.

Dans la province de Hama les terroristes ont tiré contre les cités Hamamiat et Maharda ; dans la province de Deraa – contre la cité Cheih-Miskin.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Une action humanitaire a eu lieu dans la région Hananou-3 de la ville Alep et dans le camp pour les réfugiés Al-Mahaledge de la province Alep, pendant laquelle les civils ont reçu environ 6 tonnes des cargaisons humanitaires :

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Plus d’informations

Au cours des dernières 24 heures, 3193 habitants et 1587 enfants ont quitté les quartiers bloqués de l’Est de la ville Alep avec l’aide du Centre de la réconciliation des belligérants russe.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 2 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 6 cités dans la province de Lattaquié (2), Damas (1), Hama (2) et Homs (1).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1018.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachement de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 88.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 37 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Alep (19), Damas (16) et Deraa (2).

Dans la province de Damas les groupements terroristes, qui se rattachant à l’oppostition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Kaboun, Mathanat-el-Housainia, Khauch-Faddalia et Harasta.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes de « Ahrar al-Cham » ont tiré aux mortiers contre le quartier Cheih-Hasr.

Dans la province d’Alep les groupes armés de « Armée syrienne libre » ont tiré aux mortiers contre les quartiers Haii-el-Antari et Salah-ad-Din.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») et Daech ont tiré aux mortiers, engins antichars portatifs et armes légères d’infanterie contre la cité Ansar, les quartiers Bignamin, Leramon, El-Salhine, Cheih-Said (3 fois), Karim-Mouhas, Karim-Djazmati, « 1070 », Amri, Djamaiia Faht, le centre commercial Kastello, l’académie militaire al-Assad (2 fois) et le district de la cartonnerie dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Khauch-Harabou (2 fois), Arbil (4 fois), Khauch-Nasri (2 fois), Blelie, Douma, le terrain de sport dans la cité Djaoubari el le camp El-Wafidin.

Dans la province de Deraa les terroristes ont tiré contre les cités Dilly et Hirbat-el-Gazala.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Deux actions humanitaires ont eu lieu, pendant lesquelles les civils ont reçu des cargaisons humanitaires :

dans la région Hananou-3 de la ville Alep et le camp pour les réfugiés Al-Mahaledge de la province d’Alep – environ 4 tonnes ;

dans la région Seid-Naia de la province de Damas – environ 1 tonne ;

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 3 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 2 cités dans la province de Lattaquié.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1020.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachement de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 88.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 38 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Alep (19), Damas (16), Lattaquié (1), Al-Quneitra (1) et Hama (1).

Dans la province de Damas les groupements terroristes, qui se rattachant à l’opposition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Harasta, Mathanat-el-Housainia, Khauch-Faddalia.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes de « Ahrar al-Cham » ont tiré aux systèmes LRM contre la cité Azizi, dans la province de Lattaquié - aux mortiers contre les positions des forces gouvernementales sur la montagne Abou-Ali.

Dans la province d’Alep les groupes armés de « Armée syrienne libre » ont tiré aux mortiers contre le quartier Haii-el-Antari.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») et Daech ont tiré aux aux systèmes LRM, artillerie de tubes, mortiers, engins antichars portatifs et armes légères d’infanterie contre la cité Ansar, les quartiers Bignamin (2 fois), Leramon, Cheih-Said (2 fois), Karim-Djazmati, « 1070 », Djamaiia Faht (2 fois), Dahia-el-Assad, Karim-Mouhas (2 fois), l’académie militaire al-Assad, les districts de la cartonnerie, de l’usine à gaz et de l’ancienne école militaire dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Khauch-Harabou, Arbin (4 fois), Khauch-Nasri (2 fois), Blelie, le camp El-Wafidin, le terrain de sport (2 fois) et le central dans la cité Djaoubar.

Dans la province d’Al-Quneitra les terroristes ont tiré contre la cité Dourin, dans la province de Hama - contre la cité Souran.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Une action humanitaire a eu lieu dans la région Hananou-3 de la ville Alep, pendant laquelle les civils ont reçu environ 1,5 tonnes des cargaisons humanitaires :

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Plus d’informations

Au cours des dernières 24 heures, 10 combattants ont quitté les quartiers bloqués de l’Est de la ville Alep avec l’aide du Centre de la réconciliation des belligérants russe.