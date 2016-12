Situation en Syrie du 16 au 19 décembre 2016, selon la Russie

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 16 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 4 cités dans le province de Lattaquié (3) et Homs (1).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1061.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachement de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 94.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 29 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Damas (13), Alep (12), Hama(2) et Deraa (2).

Dans la province de Damas les groupements terroristes, qui se rattachant à l’opposition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Barza, et Harasta, l’hôpital Ibn-el-Valid et l’autoroute près de la cité Douma.

Dans la province d’Alep les groupements terroristes « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») ont tiré aux systèmes LRM, artillerie de tubes, mortiers, engins antichars portatifs et armes légères d’infanterie contre les quartiers Amri dans la province d’Alep, Art-Sabah, Bignamin, Dahia-el-Assad, Djamaria Harb el-Zahra, Leramon, Soukari et Cheikh-Said, le centre commercial Kastello, l’académie militaire el-Asad et le pont Hadji dans la ville d’Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Arbin, Bala-el-Kadima, Khauch-Nasri et la plaine de sports dans la ville de Djaoubar.

Dans la province de Hama les terroristes ont tiré contre les cités Souran et Maharda ; dans la province de Deraa – les cités Namer et Hirbat-el-Gazala.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours de 24 heures une action humanitaire ont eu lieu, pendant laquelle les civils ont reçu des cargaisons humanitaires :

dans la cité Aira de la province Es-Souveida – environ 1 tonne.

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 17 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 4 cités dans les provinces de Lattaquié (3) et Homs (1).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1065.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachements de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 94.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 31 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Damas (17), Alep (9), Hama (1), Daraa (2), Al-Quneitra (1), Lattaquié (1).

Dans la province de Damas, les groupements terroristes, qui se rattachent à l’opposition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Barza, Bouzaïna, Kafer-Batna, Kharasta, l’autoroute près des cités de Douma et Kharasta, le stade Al-Abbasiyn et le camp Al-Wafidine.

Les combattants d’Ahrar ash-Sham ont tiré aux mortiers et utilisé un drone avec un engin explosif contre le quartier Er-Ramoussi de la ville d’Alep et la cité Aïn-al-Qantara dans la province de Lattaquié.

Les groupements de « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») ont tiré aux systèmes LRM, mortiers et armes légères d’infanterie contre : dans la province d’Alep – les quartiers Bignamine, Djamairia Kharb al-Zakhra, Leramon, Soukari, Maniane, Khamdania-4, le centre commercial Kastello dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Kaboune, Bala-al-Kadima, Arbil, Khaouch-Nasri, le terrain de sport dans la cité Djaoubar.

Dans la province de Daraa, les terroristes ont tiré contre les cités Khamer et Khirbat-al-Gazala.

Dans la province de Hama, les terroristes ont tiré contre la cité Mardesse ; dans la province d’Al-Quneitra – contre la cité Djabba.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Deux actions humanitaires ont eu lieu, pendant lesquelles les civils ont reçu des cargaisons humanitaires :

dans la cité Masiaf (province de Hama) – 38 km à l’ouest de Hama – environ 2.5 tonnes ;

dans le camp d’Al-Mahaledge pour les réfugiés de l’Alep d’Est – environ 1.5 tonnes ;

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 18 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 3 cités dans les provinces de Lattaquié (2) et Homs (1).

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1068.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la cité Mouddamiet-ash-Chikh dans la province de Damas et des formations armées oppositionnelles dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 94.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 28 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Damas (15), Alep (9), Lattaquié (1), Hama (1), Daraa (2) et Al-Quneitra (1).

Dans la province de Damas, les groupements terroristes, qui se rattachent à l’opposition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Barza, Bouzaïna, Kafer-Batna, Khaouch-al-Faddalia, Kaboune, Mazraad-Mahmoud et le camp Al-Wafidine.

Les combattants d’Ahrar ash-Sham ont tiré aux mortiers et utilisé un drone avec un engin explosif contre le quartier Az-Zakhra de la ville d’Alep et la cité Khachkhacha dans la province de Lattaquié.

Les groupements de « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») ont tiré aux systèmes LRM, mortiers et armes légères d’infanterie contre : dans la province d’Alep – les quartiers Bignamine, Leramon, Djamairia Kharb al-Zakhra, Maniane, Soukari, Kharazir et Salad-an-Ansari dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Djaoubar, Khaouch-Nasri, Arbil et Bala-al-Kadima.

Dans la province de Hama, les terroristes ont tiré contre la cité Souran ; dans la province de Daraa – contre la cité Khamer ; dans la province d’Al-Quneitra – contre la cité Djabba.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Deux actions humanitaires ont eu lieu, pendant lesquelles les civils ont reçu des cargaisons humanitaires :

dans la cité Chakraa (province de Lattaqié) – environ 1 tonne ;

dans le point d’installation provisoire pour les réfugiés de l’Alep d’Est dans la région Cheikh-Maksoud – environ 1.5 tonnes ;

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.

Bulletin d’information du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes sur le territoire de la République arabe syrienne (le 19 décembre 2016)

Réconciliation des parties en conflit

Au cours des dernières 24 heures, on a conclu des accords de réconciliation avec les représentants des 2 cités dans la province de Lattaquié.

Le nombre des villes où les accords de réconciliation ont été signés — 1070.

Négociations sur l’adhésion au cessez-le-feu ont été continuées avec les leaders des formations armées illicites dans la province de Damas et des détachements de l’opposition armée dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Al-Quneitra.

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu est 94.

Observation du cessez-le-feu

Au cours des dernières 24 heures, on a enregistré 28 bombardements par des formations armées illicites dans les provinces : Damas (16), Alep (9), Hama (2), Lattaquié (1).

Dans la province de Damas, les groupements terroristes, qui se rattachent à l’opposition du groupe « Jaysh al-Islam », ont tiré aux mortiers et armes légères d’infanterie contre les cités Djaoubar, Barza, Zibdin, Kafer-Batna, Mazraad-Mahmoud et Kharasta, l’hôpital Ibn-al-Valide, le camp Al-Wafidine et l’autoroute près de la cité de Douma dans la province de Damas.

Les combattants d’Ahrar ash-Sham ont tiré aux systèmes LRM contre le quartier Salah-ad-Din de la ville d’Alep et aux armes d’infanterie contre la cité Khachkhacha dans la province de Lattaquié.

Les groupements de « Djabhat Fath ach-Cham » (« Djabhat an-Nousra ») ont tiré aux systèmes LRM, mortiers et armes légères d’infanterie contre : dans la province d’Alep — les quartiers « 1040 », Amri, Al-Kiliassa, Bignamine, Dakhia-al-Assad, Djamairia Kharb al-Zakhra et Soukari dans la ville Alep.

Dans la province de Damas les terroristes ont tiré contre les cités Arbil, Kharasta al-Qantara, Khaouch-Nasri, Khauch-ech-Chalak et le terrain de sport dans la cité Djaoubar.

Dans la province de Hama, les terroristes ont tiré contre les cités Abu-Oubeïda et Djardisa.

Les Forces aérospatiales russes et les Forces aériennes syriennes n’ont pas porté des coups sur les formations qui ont signé les accords du cessez-le-feu et qui ont transmis une information sur leurs positions aux Centres (russes ou américains) pour la réconciliation des parties belligérantes.

L’aide humanitaire à la population syrienne

Au cours des 24 heures on n’avait pas des actions humanitaires.

Les points d’alimentation chaude et de livraison des objets de première nécessité sont déployés pour les civils, qui quittent les quartiers de la ville d’Alep, se trouvant sous le contrôle des formations armées des groupements terroristes.